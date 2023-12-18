إسرائيل تشير لانتقال تدريجي في عمليات غزة بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين إن إسرائيل ستنتقل تدريجيا إلى المرحلة التالية من العمليات في حرب غزة وذلك بعد محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول تخفيف حدة القتال والضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وقال جالانت إن السكان ربما يستطيعون في المرحلة المقبلة العودة إلى شمال القطاع الساحلي حيث كان يتركز معظم السكان قبل الغزو الإسرائيلي له ردا على هجوم مقاتلي حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

ولم يذكر جالانت أو أوستن أي جدول زمني لهذا الانتقال الذي سماه أوستن عمليات "أكثر دقة وتحديدا".

واتبع معظم سكان شمال غزة تعليمات إسرائيل بالإخلاء إلى الجنوب حيث يأمر الجيش السكان بشكل منتظم بالتحرك مجددا من أماكنهم وسط غارات جوية متواصلة ومعارك بالأسلحة النارية مع مقاتلين من الحركة.

وقال جالانت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي في تل أبيب "بوسعي القول لكم إننا سنستطيع قريبا التمييز بين مناطق مختلفة في غزة".

وقال جالانت "في كل منطقة نكمل فيها مهمتنا، سنكون قادرين على الانتقال تدريجيا إلى المرحلة التالية والبدء في العمل على إعادة السكان... هذا يعني أنه يمكن تحقيق ذلك ربما في وقت أقرب في شمال غزة وليس الجنوب".

وزادت الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بعد سقوط أكثر من 19 ألف قتيل من المدنيين نتيجة لحملة القصف المكثفة والحرب البرية التي تستهدف القضاء على حركة حماس التي تدير قطاع غزة وتقاتل بأسلوب حرب العصابات من خلال شبكة من الأنفاق.

وبينما تمد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي وتقاوم دعوات وقف إطلاق النار، فقد شددت لهجتها تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم الدولي بسبب ما وصفه بالقصف "العشوائي".

غير أن أوستن قال اليوم "الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل لا يتزعزع. إسرائيل ليست وحدها".

وقال أوستن إنه لم يأت لإسرائيل لإملاء أي جدول زمني أو شروط تتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية لكنه بحث إمكانية الانتقال إلى عمليات أقل كثافة.

وأضاف "هذا لا يشير إلى انتهاء العملية بل يعني في بعض الأحيان أن تكون أكثر دقة وأن تركز بشكل أكبر على مجموعة أهداف محددة".

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