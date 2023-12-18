عاصفة تضرب الولايات المتحدة وتقطع الكهرباء وتثير فيضانات وتوقف رحلات الطيران



ضربت عاصفة شمال شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، ما أدى إلى اغراق الطرق وسقوط الأشجار، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف، وإلغاء رحلات الطيران وإغلاق المدارس، ومقتل شخصين على الأقل.

وسقط أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار في أجزاء من نيوجيرسي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، وسقطت أمطار في عدة ولايات أخرى أكثر بارتفاع اكثر من 10 سنتيمترات، وفق ما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية. وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي لنيو إنغلاند.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف مشترك في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنغلاند.

وقتل رجل يبلغ من العمر 89 عاما، في ولاية ماساتشوستس، في وقت مبكر من الاثنين عندما تسببت الرياح العاتية في سقوط شجرة على مقطورة، وفق ما ذكره المدعي العام لمقاطعة بليموث.

وقالت الشرطة في ويندهام بولاية ماين إن شجرة سقطت وقتلت رجلا كان يزيل الحطام، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، إن جميع مكاتب الولاية ستغلق أبوابها في فترة ما بعد الظهر.

وأدى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الشوارع في بورتلاند، أكبر مدن ولاية ماين، ما أدى إلى إعاقة المرور.

تم إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة. وألغى مطار لوغان الدولي في بوسطن جميع الرحلات الجوية صباح الاثنين، التي بلغت أكثر من 100 رحلة، وتأجيل نحو 375 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات، فلايت آوير. وفي مطارات منطقة مدينة نيويورك، تم إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 90 أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة في مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وأجزاء من فيرمونت ونيوهامبشاير وماين.

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