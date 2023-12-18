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ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 قتيلاً على الأقل

12/18/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 111 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين ليل الإثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنّ الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

وكان
زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين مساء الاثنين، وفق ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وطلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو. وأعقبته هزات ارتدادية عدة.

ومنذ الهزات الأولى، سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سقوفا تنهار وحطاما على الطرق.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي اغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

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