ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 قتيلاً على الأقل

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 111 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين ليل الإثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الثلاثاء.
وقالت الوكالة إنّ الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.
وكان
زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين مساء الاثنين، وفق ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.
وطلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.
وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو. وأعقبته هزات ارتدادية عدة.
ومنذ الهزات الأولى، سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سقوفا تنهار وحطاما على الطرق.
والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي اغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.
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