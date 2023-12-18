بمشاركة 45 جهة زراعية و16 مطعماانطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين في 23 ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة
انطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين، يوم السبت 23 ديسمبر 2023م، بحديقة البديع النباتية، بمشاركة نخبة مميزة من المزارعين البحرينيين والعلامات التجارية البحرينية والحرفيين، وذلك بالتزامن مع موسم أعياد البحرين.
وقال المبارك إنّ هذا السوق يأتي تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تنمية القطاع الزراعي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع وفق برنامج الحكومة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
كما أشاد بالشراكة القائمة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، في تنفيذ النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم الذي يحظى به السوق هذا العام من القطاع الخاص، ممثلاً في شركة STC البحرين التي حرصت على دعم نسخة هذا العام من سوق المزارعين البحرينيين.
وبمناسبة قرب انطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين بحلّته الجديدة، نوّهت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى «أن هذا السوق يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ويهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال توفير منصة تسويقية تسهل على المزارعين الوصول إلى آلاف الزوار من البحرينيين والمقيمين، ويشكل دافعاً لكثير من المزارعين لتنويع منتجاتهم وإدخال أصناف جديدة من المنتجات المطلوبة محلياً».
بدوره أكد المهندس محمد العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، انتهاء استقبال طلبات تسجيل الراغبين بالمشاركة في فعاليات سوق المزارعين بنسخته الحادية عشرة للموسم 2023 /2024، لافتاً إلى استكمال عدد المزارعين المشاركين في فعاليات السوق من مزارعين وشركات زراعية ومشاتل ومطاعم وغيرها من المشاريع الصغيرة، مما يدل على شعبية السوق وثقة المشاركين.
وتابع بأنّ اللجنة المنظمة بالوزارة ستتواصل مع المشاركين الذين تم اختيارهم خلال هذا الأسبوع، والبالغ عددهم 34 من المزارعين البحرينيين، و3 شركات زراعية، و4 مشاتل زراعية، و2 من محلات التمور، و2 من المناحل. أما بالنسبة لركن المطاعم، فيتميز هذا العام بتخصيص عدد أكبر من الأكشاك مختلفة الأحجام، حيث تم اختيار 16 مطعماً ومقهى بحريني متميز بمذاقات ونكهات مختلفة مع الحرص على توافر خيارات عديدة من المطبخ البحريني الشعبي الأكثر رواجاً، بالإضافة إلى خلق مساحات نزهات بداخل الحديقة النباتية تحتوي على مقاهي مميزة لتجربة زوار رائعة.
وذكر العريبي بأن اللجنة المنظمة للسوق على أهبة الاستعداد لانطلاق الموسم الحادي عشر من السوق، وقد أعدت الكثير من البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث المنتظر سنوياً، لما له من أثر إيجابي على تشجيع المزارعين والترفيه عن الزوار من مملكة البحرين وخارجها، ومن المتوقع استقطاب أعداد أكبر من الزوار والمشاركين في هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة أن شؤون الزراعة عكفت خلال الفترة الماضية على إجراء بعض التحسينات وتطوير موقع سوق المزارعين البحرينيين، من أجل إطلاق نسخة مميزة ومغايرة من هذا الحدث الذي تعدى كونه فعالية بحرينية، وأصبح يستقطب زوار مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة.
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