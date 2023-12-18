بمشاركة 45 جهة زراعية و16 مطعماانطلاق النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين في 23 ديسمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المبارك‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وتشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وفق‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬السوق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وبمناسبة‭ ‬قرب‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بحلّته‭ ‬الجديدة،‭ ‬نوّهت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬تسويقية‭ ‬تسهل‭ ‬على‭ ‬المزارعين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ويشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬لتنويع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وإدخال‭ ‬أصناف‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬محلياً‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬انتهاء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬تسجيل‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬بنسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للموسم‭ ‬2023‭ /‬2024،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬عدد‭ ‬المزارعين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬مزارعين‭ ‬وشركات‭ ‬زراعية‭ ‬ومشاتل‭ ‬ومطاعم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬شعبية‭ ‬السوق‭ ‬وثقة‭ ‬المشاركين‭.‬

وتابع‭ ‬بأنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالوزارة‭ ‬ستتواصل‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬و3‭ ‬شركات‭ ‬زراعية،‭ ‬و4‭ ‬مشاتل‭ ‬زراعية،‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬التمور،‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬المناحل‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لركن‭ ‬المطاعم،‭ ‬فيتميز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأكشاك‭ ‬مختلفة‭ ‬الأحجام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬16‭ ‬مطعماً‭ ‬ومقهى‭ ‬بحريني‭ ‬متميز‭ ‬بمذاقات‭ ‬ونكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬خيارات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬الشعبي‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مساحات‭ ‬نزهات‭ ‬بداخل‭ ‬الحديقة‭ ‬النباتية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مقاهي‭ ‬مميزة‭ ‬لتجربة‭ ‬زوار‭ ‬رائعة‭.‬

وذكر‭ ‬العريبي‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوق‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لانطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬وقد‭ ‬أعدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المنتظر‭ ‬سنوياً،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المزارعين‭ ‬والترفيه‭ ‬عن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬استقطاب‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬عكفت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التحسينات‭ ‬وتطوير‭ ‬موقع‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬مميزة‭ ‬ومغايرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬تعدى‭ ‬كونه‭ ‬فعالية‭ ‬بحرينية،‭ ‬وأصبح‭ ‬يستقطب‭ ‬زوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

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