Tuesday, 19 December 2023 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التربية: اعتماد أفضل طرائق التدريس لتعزيز مهارات الطلبة في اللغة العربية والقرآن

12/18/2023 7:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬قمة‭ ‬أولوياتها‭ ‬العناية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬وتدريسها‭ ‬للطلبة‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل،‭ ‬وتحبيبهم‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إتقان‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬قد‭ ‬خصصت‭ ‬حصصاً‭ ‬أسبوعية‭ ‬لتعليم‭ ‬وتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬لطلبة‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى،‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬إتقان‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬قد‭ ‬نزل‭ ‬عربياً،‭ ‬ليكون‭ ‬معجزة‭ ‬لغوية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬والمعنى‭ ‬والبلاغة،‭ ‬وأن‭ ‬إتقان‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬ينفصل‭ ‬عن‭ ‬تعلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬ومعان‭ ‬عربية‭ ‬ثرية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تختصر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تحتفي‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المخصص‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويأتي‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬العربية‭.. ‬لغة‭ ‬الشعر‭ ‬والفنون‮»‬،‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬والمخزون‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للأدب‭ ‬العالمي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18122023000055011008ID1107622091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث