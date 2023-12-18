وزير التربية: اعتماد أفضل طرائق التدريس لتعزيز مهارات الطلبة في اللغة العربية والقرآن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إتقان‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬قد‭ ‬خصصت‭ ‬حصصاً‭ ‬أسبوعية‭ ‬لتعليم‭ ‬وتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬لطلبة‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى،‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬إتقان‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬قد‭ ‬نزل‭ ‬عربياً،‭ ‬ليكون‭ ‬معجزة‭ ‬لغوية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬والمعنى‭ ‬والبلاغة،‭ ‬وأن‭ ‬إتقان‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬ينفصل‭ ‬عن‭ ‬تعلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬ومعان‭ ‬عربية‭ ‬ثرية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تختصر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تحتفي‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المخصص‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويأتي‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬العربية‭.. ‬لغة‭ ‬الشعر‭ ‬والفنون‮»‬،‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬والمخزون‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للأدب‭ ‬العالمي‭.‬

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