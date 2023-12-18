الأنصاري: طرح بكالوريوس القانون العام والخاص والتجاري باللغة الإنجليزية العام المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬ستطرح‭ ‬برامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬القانون‭ ‬العام،‭ ‬والقانون‭ ‬الخاص،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭ ‬لخدمة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها‭ ‬وطرح‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬قراءة‭ ‬جيدة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاته‭ ‬المستقبلية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬أعوام،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬طرح‭ ‬برنامج‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وعامين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬وتخرجهم‭ ‬يستغرق‭ ‬4‭ ‬أعوام‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬كليات‭ ‬إدارة‭ ‬الاعمال‭ ‬والهندسة‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبرامج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬البرامج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحولات‭ ‬الطاقة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬تخصصات‭ ‬هذه‭ ‬الكليات‭ ‬طرحت‭ ‬وسوف‭ ‬تشهد‭ ‬تطويرات‭ ‬عليها‭.‬

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