الأنصاري: طرح بكالوريوس القانون العام والخاص والتجاري باللغة الإنجليزية العام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
قال الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين إن كلية الحقوق ستطرح برامج بكالوريوس القانون العام، والقانون الخاص، والقانون التجاري، باللغة الإنجليزية في العام المقبل 2024 لخدمة سوق العمل والقطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور الأنصاري لـ«أخبار الخليج» أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها وطرح برامج جديدة لمواكبة التطورات في سوق العمل، موضحًا أن طرح برامج جديدة في الجامعة يتطلب وجود قراءة جيدة لسوق العمل لتلبية احتياجاته المستقبلية بعد حوالي 6 أعوام، إذ إن طرح برنامج يستغرق ما بين عام واحد وعامين، كما أن قبول الطلبة وتخرجهم يستغرق 4 أعوام.
وأشار إلى العمل على تطوير برامج كليات إدارة الاعمال والهندسة وتقنية المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبرامج المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وكذلك البرامج المتعلقة بتحولات الطاقة والطاقة المتجددة، مضيفًا أن غالبية تخصصات هذه الكليات طرحت وسوف تشهد تطويرات عليها.
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