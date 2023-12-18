أوستن: واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس أن بلاده «ستواصل تزويد» إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقال أوستن في تل أبيب: «نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي».
وشدد وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لإسرائيل على أهمية إيصال «مزيد من المساعدات الإنسانية» لقطاع غزة.
وقال أوستن بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس: «يتعين علينا إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في غزة، وعلينا توزيع هذه المساعدات بشكل أفضل».
وأضاف: «ناقشنا مستقبل غزة في ما بعد حماس، وجددنا الدعوات الأمريكية لحل الدولتين.. ولا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على مهاجمة إسرائيل من غزة».
وأجرى أوستن مناقشات في إسرائيل حول كيفية الانتقال من العمليات عالية الكثافة إلى العمليات الأقل كثافة والعمليات «الأكثر جراحية» في غزة. لافتاً إلى أن «هذه عملية إسرائيلية.. ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط».
وحول الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، قال أوستن: «هجمات الحوثيين متهورة وخطيرة وتخالف القانون الدولي.. ونبني تحالفاً لمواجهة تهديدهم».
وتابع: «سنعقد اجتماعاً افتراضياً لوزراء الدفاع، الثلاثاء، لمعالجة التهديد الناجم عن تصرفات الحوثيين».
وقال خلال مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إنه لا يريد أن يفرض على إسرائيل «جدولا زمنيا أو شروطا»، وذلك في اليوم الثالث والسبعين من عدوانها على قطاع غزة.
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