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أوستن: واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

12/18/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬تزويد‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬تزويد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالمعدات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬للدفاع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الذخائر‭ ‬الحيوية‭ ‬والمركبات‭ ‬التكتيكية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إيصال‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬أوستن‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬إيصال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لنحو‭ ‬مليوني‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعلينا‭ ‬توزيع‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ناقشنا‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حماس،‭ ‬وجددنا‭ ‬الدعوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭.. ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬لحماس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬أوستن‭ ‬مناقشات‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬الأقل‭ ‬كثافة‭ ‬والعمليات‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬جراحية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬عملية‭ ‬إسرائيلية‭.. ‬ولست‭ ‬هنا‭ ‬لإملاء‭ ‬جداول‭ ‬زمنية‭ ‬أو‭ ‬شروط‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬قال‭ ‬أوستن‭: ‬‮«‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬متهورة‭ ‬وخطيرة‭ ‬وتخالف‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.. ‬ونبني‭ ‬تحالفاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬تهديدهم‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سنعقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬افتراضياً‭ ‬لوزراء‭ ‬الدفاع،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لمعالجة‭ ‬التهديد‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تصرفات‭ ‬الحوثيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظيره‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬أو‭ ‬شروطا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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