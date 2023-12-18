بريتيش بتروليوم تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البريطانية‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬بريتيش‭ ‬بتروليوم‮»‬‭ (‬بي‭ ‬بي‭) ‬أمس‭ ‬تعليق‭ ‬عبور‭ ‬جميع‭ ‬سفنها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قرارات‭ ‬مماثلة‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬إثر‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الحوثيون‭ ‬اليمنيون‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭. ‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬للنقل‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬قررت‭ ‬شركة‭ ‬بريتيش‭ ‬بتروليوم‭ ‬تعليق‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬مؤقتا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمان‭ ‬وسلامة‭ ‬زملائنا‭ ‬والذين‭ ‬يعملون‭ ‬باسمنا‭ ‬هما‭ ‬أولوية‭ ‬بي‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستراجع‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بصورة‭ ‬متواصلة‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الظروف‭ ‬بموازاة‭ ‬تطورها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركات‭ ‬ميرسك‭ ‬الدنماركية‭ ‬وهاباج‭ ‬لويد‭ ‬الألمانية‭ ‬وسي‭ ‬إم‭ ‬آ‭ ‬سي‭ ‬جي‭ ‬إم‭ ‬الفرنسية‭ ‬وإم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬الإيطالية‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعليق‭ ‬عبور‭ ‬سفنها‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬الممر‭ ‬البحري‭ ‬‮«‬آمنا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كثف‭ ‬الحوثيون‭ ‬هجماتهم‭ ‬قرب‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب،‭ ‬الممر‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬للنقل‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭. ‬

وأمس‭ ‬أكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أنهم‭ ‬استهدفوا‭ ‬سفينتين‭ ‬‮«‬لهما‭ ‬ارتباط‭ ‬بالكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬إحداهما‭ ‬هي‭ ‬‮«‬سوان‭ ‬أتلانتيك‮»‬‭ ‬المملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬نرويجية‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اليمنية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬سفينتين‭ ‬لهما‭ ‬ارتباط‭ ‬بالكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأولى‭ ‬سفينة‭ ‬سوان‭ ‬اتلانتيك‭ ‬محملة‭ ‬بالنفط‭ ‬والأخرى‭ ‬سفينة‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬سي‭ ‬كلارا‭ ‬تحمل‭ ‬حاويات‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استهدافهما‭ ‬بطائرتين‭ ‬بحريتين‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الحوثيون‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬السفن‭ ‬قبالة‭ ‬اليمن‭ ‬إذا‭ ‬استجابت‭ ‬لتوجيهاتهم،‭ ‬لكن‭ ‬السفن‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬ستمنع‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬العربي‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬حتى‭ ‬دخول‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأسقطت‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬أمريكية‭ ‬وفرنسية‭ ‬وبريطانية‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بدوريات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬عدة‭. ‬

ويراقب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬فهذا‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬البحري‭ ‬السريع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬بالمحيط‭ ‬الهندي‭ ‬والذي‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬سفينة‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬هو‭ ‬منطقة‭ ‬جيوسياسية‭ ‬وتجارية‭ ‬رئيسية‭. ‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬تبحر‭ ‬سفن‭ ‬حول‭ ‬إفريقيا‭ ‬عبر‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬مدة‭ ‬رحلاتها‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬وكذلك‭ ‬التأمين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬الباحثة‭ ‬نوام‭ ‬رايدن‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭.‬