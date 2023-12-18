اختبار سهل لحامل اللقب وصعب لبرشلونة في ثمن النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬عن‭ ‬اختبار‭ ‬سهل‭ ‬نسبياً‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي،‭ ‬فيما‭ ‬تنتظر‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ووصيف‭ ‬نسخة‭ ‬2021،‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬مفاجأة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬عندما‭ ‬حل‭ ‬وصيفا‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬اقصاء‭ ‬الفريق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الآخر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتياً‭ ‬والساعي‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬مجموعته‭ ‬السابعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

وعلق‭ ‬مديره‭ ‬الرياضي‭ ‬الاسباني‭ ‬تشيكي‭ ‬بيغيرستاين‭ ‬بعد‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬سُحبت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية‭ ‬‮«‬كوبنهاغن‭ ‬فريق‭ ‬واجهناه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ونعرفه‭ ‬جيداً‭ ‬وقدم‭ ‬مستوى‭ ‬رائعاً‭ ‬وملعبهم‭ ‬رائع،‭ ‬لكن‭ ‬الامور‭ ‬مختلفة‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭.‬

وكان‭ ‬سيتي‭ ‬سحق‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬5-0‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬إياباً،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭.‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬الاهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬اننا‭ ‬رأيناهم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات،‭ ‬كانوا‭ ‬افضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬بمحمل‭ ‬الجد‭ ‬ونحترم‭ ‬الفريق‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬صحيح‭ ‬أننا‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب،‭ ‬ولكن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لمواجهة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬وأولها‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬كوبنهاغن‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬برشلونة،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬وصيفا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الالقاب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ (‬14‭).‬

وخلّفت‭ ‬القرعة‭ ‬أيضاً‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬والمتوج‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬الوصيف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬نجم‭ ‬وسط‭ ‬إنتر‭ ‬السابق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭.‬





فرص‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬

فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ -‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬تبدو‭ ‬فرص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬البطل‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬كبيرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لاتسيو‭ ‬الممثل‭ ‬الثالث‭ ‬لإيطاليا،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬سيلاقي‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬نجمه‭ ‬السابق‭ ‬إيميليو‭ ‬بوتراغوينيو‭ ‬‮«‬المواجهات‭ ‬صعبة‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬وآخر‭ ‬ضعيف،‭ ‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬وسيتعين‭ ‬علينا‭ ‬مواجهة‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬إذا‭ ‬رغبنا‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لايبزيغ‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬وتنافسي‭ ‬جدا‭ ‬وواجهناه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬الآن‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭. ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نلعب‭ ‬بافضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬اردنا‭ ‬ان‭ ‬نمر‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نتكهن‭ ‬بمصيرنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬مهمة‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬مجريات‭ ‬المباريات‭. ‬الان‭ ‬التركيز‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬ومحاولة‭ ‬المرور‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬وبعدها‭ ‬سنرى‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وخسر‭ ‬2-3‭ ‬في‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬رحيمة‭ ‬بباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وصيف‭ ‬نسخة‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أوقعته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬نسبياً‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬الممثل‭ ‬الرابع‭ ‬لإسبانيا‭.‬

وخرج‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬الذي‭ ‬يلهث‭ ‬وراء‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬من‭ ‬عنق‭ ‬الزجاجة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬وحجز‭ ‬بطاقته‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭.‬

وفي‭ ‬مباراتين‭ ‬متكافئتين،‭ ‬يلعب‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي،‭ ‬بطل‭ ‬عامي‭ ‬1987‭ ‬و2004،‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭ ‬وصيف‭ ‬نسخة‭ ‬2006،‭ ‬وأيندهوفن‭ ‬الهولندي،‭ ‬بطل‭ ‬1988،‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬بطل‭ ‬1997‭ ‬ووصيف‭ ‬2013‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬اربعة‭ ‬فرق‭ ‬إسبانية‭ ‬وثلاثة‭ ‬ألمانية‭ ‬ومثلها‭ ‬إيطالية،‭ ‬وفريقين‭ ‬إنكليزيين‭ ‬وفريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وهولندا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والدنمارك‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬و20‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬والإياب‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬و12‭ ‬و13‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬



