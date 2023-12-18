كيكي مدربا جديدا لإشبيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعان‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بكيكي‭ ‬سانشيس‭ ‬فلوريس‭ ‬للإِشراف‭ ‬عليه‭ ‬خلفاً‭ ‬للأوروغوياني‭ ‬دييغو‭ ‬ألونسو‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬كيكي‭ ‬سانشيس‭ ‬فلوريس‭ ‬كي‭ ‬يصبح‭ ‬مدربنا‭ ‬الجديد‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬إنريكي‭ ‬سانشيس‭ ‬فلوريس‭ (‬مواليد‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬1965‭) ‬ينضم‭ ‬إلينا‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬دييغو‭ ‬ألونسو‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وسيحل‭ ‬ابن‭ ‬الـ58‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬خلفاً‭ ‬لخوسيه‭ ‬لويس‭ ‬مينديليبار،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬اللذين‭ ‬أمضاهما‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭.‬

وودع‭ ‬إشبيلية‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬مجموعته،‭ ‬ما‭ ‬عنى‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مسابقته‭ ‬المفضلة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬المراكز‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بانتصارين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مرحلة‭.‬

ويأمل‭ ‬كيكي‭ ‬سانشيس‭ ‬فلوريس‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬كلاعب‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فالنسيا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وسرقسطة‭ ‬ودرّب‭ ‬فرقاً‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬فلنسيا‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وواتفورد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وأخيراً‭ ‬خيتافي،‭ ‬أن‭ ‬ينتشل‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬كبوته‭. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬والعين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬السابق‭ ‬المتسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتحضير،‭ ‬إذ‭ ‬يخوض‭ ‬إشبيلية‭ ‬اختباراً‭ ‬مهماً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬ومنافسه‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬غرناطة‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬



