كيكي مدربا جديدا لإشبيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس- (أ ف ب): استعان إشبيلية الذي يعاني الأمرين هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم بكيكي سانشيس فلوريس للإِشراف عليه خلفاً للأوروغوياني دييغو ألونسو المقال من منصبه، وذلك وفق ما أعلن النادي الأندلسي أمس الاثنين.
وقال إشبيلية في بيان: «توصلنا إلى اتفاق مع كيكي سانشيس فلوريس كي يصبح مدربنا الجديد بعقد يمتد حتى 2025»، مضيفاً: «إنريكي سانشيس فلوريس (مواليد 2 فبراير 1965) ينضم إلينا بعد إقالة دييغو ألونسو السبت الماضي».
وسيحل ابن الـ58 بدلاً من مدرب وصل إلى الفريق في 10 أكتوبر خلفاً لخوسيه لويس مينديليبار، لكنه لم ينجح في تحقيق أي فوز على صعيد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الشهرين اللذين أمضاهما مع النادي الأندلسي.
وودع إشبيلية مسابقة دوري أبطال أوروبا في ذيل مجموعته، ما عنى عدم تمكنه من الانتقال الى مسابقته المفضلة «يوروبا ليغ»، فيما يحتل المركز السابع عشر في الدوري بفارق الأهداف فقط عن أول المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية بعد اكتفائه بانتصارين فقط في 17 مرحلة.
ويأمل كيكي سانشيس فلوريس الذي دافع كلاعب عن ألوان فالنسيا وريال مدريد وسرقسطة ودرّب فرقاً عدة أبرزها فلنسيا وبنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد وواتفورد الإنجليزي وأخيراً خيتافي، أن ينتشل الفريق من كبوته. ولن يكون أمام مدرب الأهلي والعين الإماراتيين السابق المتسع من الوقت للتحضير، إذ يخوض إشبيلية اختباراً مهماً الثلاثاء على أرضه ضد جاره ومنافسه على البقاء غرناطة التاسع عشر.
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