سيتي يستهل رحلة الخماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يتطلع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لإحباط‭ ‬أية‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني،‭ ‬عندما‭ ‬يستهل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬إكمال‭ ‬موسمه‭ ‬التاريخي‭ ‬بلقب‭ ‬خامس‭.‬

وفيما‭ ‬هيمنت‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬وأحرزت‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬نسخ،‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشوار‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬سهلاً‭ ‬نحو‭ ‬النهائي،‭ ‬لملاقاة‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬فلوميننسي‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتياً‭ ‬قد‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭ ‬عندما‭ ‬أضافهما‭ ‬إلى‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬والكأس‭ ‬الإنجليزية‭.‬

ويخوض‭ ‬سيتي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬بطلاً‭ ‬لأوروبا،‭ ‬فيما‭ ‬تغلّب‭ ‬أوراوا،‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬على‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬بطل‭ ‬كونكاكاف،‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬للهولندي‭ ‬أليكس‭ ‬شالك‭.‬

ويطمح‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬و2011‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬إذ‭ ‬يتشارك‭ ‬راهناً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

قال‭ ‬بيب‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نفز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭. ‬أريد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬خوض‭ ‬مباراتين،‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يبدو‭ ‬سيتي‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتخطي‭ ‬أوراوا،‭ ‬تحدّث‭ ‬الظهير‭ ‬البرازيلي‭ ‬المخضرم‭ ‬مارسيلو‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬راهناً‭ ‬ألوان‭ ‬فلوميننسي‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لديهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬ومدرب‭ ‬رائع‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬كانوا‭ ‬يقدمون‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬سيكونون‭ ‬دائماً‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ (‬للفوز‭ ‬باللقب‭). ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‮»‬‭.‬

غياب‭ ‬هالاند؟‭ ‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬مهاجمه‭ ‬النروجي‭ ‬الفتاك‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه،‭ ‬كما‭ ‬يحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬البلجيكي‭ ‬الموهوب‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬للفخذ‭.‬

ورغم‭ ‬تواجده‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬جدّة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

تقدّم‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬بهدفين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬بفخ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ويبتعد‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭.‬

ويعوّل‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬غوارديولا‭ ‬بـ«لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الرائع‮»‬‭ ‬و«الأفضل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬،‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬والمهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعوّض‭ ‬هالاند‭ ‬بحال‭ ‬غيابه‭.‬





أوراوا‭ ‬يريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتسلّح‭ ‬أوراوا‭ ‬بلاعب‭ ‬وسطه‭ ‬يوشيو‭ ‬كويزومي‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬أداء‭ ‬رائعاً‭ ‬أمام‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي‭.‬

كما‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬الغيني‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬جوزيه‭ ‬كانتي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬زميله‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدنماركي‭ ‬ألكسندر‭ ‬شولتس‭ ‬‮«‬جوزيه‭ ‬كانتي‭ ‬مهاجم‭ ‬ممتاز‭. ‬هو‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لنا‭ ‬لأن‭ ‬بمقدوره‭ ‬أخذ‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬عاتقه‮»‬‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المخضرم‭ ‬إيواوو‭ ‬كين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للعودة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭. ‬مواجهة‭ ‬أمثال‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دولية‭ ‬لفيفا‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭. ‬أنا‭ ‬متحفز‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مماثل‭ ‬بالغ‭ ‬الصعوبة،‭ ‬وإذا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أيامنا‭ ‬قد‭ ‬نصعّب‭ ‬المهمة‭ ‬عليهم‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ (‬نظامها‭) ‬موت‭ ‬فجائي‭ ‬تبدو‭ ‬مناسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

ويفتقد‭ ‬أوراوا‭ ‬لظهيره‭ ‬الدولي‭ ‬المخضرم‭ ‬هيروكي‭ ‬ساكاي‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬ستبعده‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭.‬

ويخوض‭ ‬أوراوا‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬2007‭ ‬عندما‭ ‬حلّ‭ ‬ثالثاً،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الثالثة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬2007،‭ ‬2017‭ ‬و2022‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭.‬

لكن‭ ‬النادي‭ ‬الياباني‭ ‬ودّع‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭.‬







