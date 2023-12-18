ريال مدريد ومانشستر سيتي يشاركان في مونديال 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يشارك‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬العريق‭ ‬ومانشستر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬الموسّع‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقرّر‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الأحد‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬بشكلها‭ ‬الجديد‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬نادياً‭ ‬تتوزّع‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬مجموعات،‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬و13‭ ‬يوليو‭ ‬‮«‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬توافق‭ ‬مواعيد‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وعشية‭ ‬انطلاق‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬الاندية‭ ‬المقام‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬بموجب‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬أندية،‭ ‬اجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬السعودية‭ ‬متخذا‭ ‬قرارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬للمسابقة‭ ‬ Mundial ‭ ‬ de ‭ ‬ Clubes ‭ ‬ FIFA ‭ (‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭) ‬وستضم‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬اتحاد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬الستة‮»‬‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬تشمل‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتحاد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية،‭ ‬اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬المنهجية‭ ‬التالية‭ ‬للتصنيف‭: ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭. ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭. ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التقدم‭ ‬لكل‭ ‬دور‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬المسابقة‭. ‬

لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬اعتمد‭ ‬نظام‭ ‬تصنيف‭ ‬الأندية‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭. ‬وسيمثل‭ ‬أوروبا‭ ‬12‭ ‬نادياً،‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬6‭ ‬أندية،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬وكونكاكاف‭ ‬أربعة‭ ‬أندية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬أوقيانيا،‭ ‬فيما‭ ‬سيُخصَّص‭ ‬المقعد‭ ‬الأخير‭ ‬لنادٍ‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭. ‬وأشار‭ ‬فيفا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هي‭:‬

أوروبا‭ - ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭- ‬4‭ ‬أندية

2021‭: ‬تشلسي‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬2022‭: ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬إسبانيا‭)‬،‭ ‬2023‭: ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬2024‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

عبر‭ ‬مسار‭ ‬التصنيف‭ - ‬8‭ ‬أندية

بايرن‭ ‬ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭)‬،‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ (‬فرنسا‭)‬،‭ ‬إنتر‭ (‬إيطاليا‭)‬،‭ ‬بورتو‭ (‬البرتغال‭)‬،‭ ‬بنفيكا‭ (‬البرتغال‭)‬،‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬و12‭ ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الأندية‭ ‬المتأهلة‭.‬

أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ - ‬6‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ (‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭) - ‬4‭ ‬أندية‭.‬

2021‭: ‬بالميراس‭ (‬البرازيل‭)‬،‭ ‬2022‭: ‬فلامنغو‭ (‬البرازيل‭)‬،‭ ‬2023‭: ‬فلومينينسي‭ (‬البرازيل‭)‬،‭ ‬2024‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

عبر‭ ‬مسار‭ ‬التصنيف‭ - ‬ناديان‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الناديين‭ ‬المتأهلين

إفريقيا‭ - ‬4‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ - ‬3‭ ‬أندية

2021‭ ‬و2023‭: ‬الأهلي‭ (‬مصر‭)‬،‭ ‬2022‭: ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ (‬المغرب‭)‬،‭ ‬2024‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

عبر‭ ‬مسار‭ ‬التصنيف‭ - ‬نادٍ‭ ‬واحد‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭

‬هوية‭ ‬النادي‭ ‬المتأهل

آسيا‭ - ‬4‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ - ‬3‭ ‬أندية

2021‭: ‬الهلال‭ (‬السعودية‭)‬،‭ ‬2022‭: ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ (‬اليابان‭)‬،‭ ‬2024‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

عبر‭ ‬مسار‭ ‬التصنيف‭ - ‬نادٍ‭ ‬واحد‭: ‬بانتظار‭

‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬النادي‭ ‬المتأهل

كونكاكاف‭ (‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭) - ‬4‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الأبطال‭: ‬2021‭: ‬مونتيري‭ (‬المكسيك‭)‬،‭ ‬2022‭: ‬سياتل‭ ‬ساوندرز‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬2023‭: ‬ليون‭ (‬المكسيك‭)‬،‭ ‬2024‭: ‬بانتظار‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

أوقيانوسيا‭ - ‬نادٍ‭ ‬واحد‭ ‬عبر‭ ‬مسار‭ ‬التصنيف‭: ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ (‬نيوزيلندا‭)‬

لم‭ ‬تنطلق‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوقيانوسيا،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬نادٍ‭ ‬بإمكانه‭ ‬تجاوز‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭.‬



