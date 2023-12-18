ريال مدريد ومانشستر سيتي يشاركان في مونديال 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يشارك ريال مدريد الإسباني العريق ومانشستر الإنجليزي بطل أوروبا في النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسّع في كرة القدم، المقرّر عام 2025 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأحد.
وتقام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 32 نادياً تتوزّع على ثماني مجموعات، بين 15 يونيو و13 يوليو «حرصاً على توافق مواعيد البطولة مع روزنامة المباريات الدولية». ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16.
وعشية انطلاق نصف نهائي مونديال الاندية المقام حالياً في جدة بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، اجتمع مجلس فيفا في المدينة السعودية متخذا قرارات تتعلق بالنسخة الأولى «على أن يكون الاسم الرسمي للمسابقة Mundial de Clubes FIFA (باللغة الإسبانية) وستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة».
وبناءً على معايير تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، اعتمد مجلس فيفا المنهجية التالية للتصنيف: 3 نقاط في حال الفوز. نقطة واحدة في حال التعادل. 3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة.
لكن بالنسبة إلى الأندية الأوروبية، اعتمد نظام تصنيف الأندية الحالي في المسابقات القارية. وسيمثل أوروبا 12 نادياً، أميركا الجنوبية 6 أندية، وكل من إفريقيا وآسيا وكونكاكاف أربعة أندية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن أوقيانيا، فيما سيُخصَّص المقعد الأخير لنادٍ من البلد المضيف. وأشار فيفا إلى ان الأندية التي ضمنت تأهلها حتى الآن هي:
أوروبا - 12 نادياً من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا- 4 أندية
2021: تشلسي (إنجلترا)، 2022: ريال مدريد (إسبانيا)، 2023: مانشستر سيتي (إنجلترا)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.
عبر مسار التصنيف - 8 أندية
بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جرمان (فرنسا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، 10 و11 و12 بانتظار تحديد هوية الأندية المتأهلة.
أمريكا الجنوبية - 6 أندية من خلال الفوز باللقب القاري (كوبا ليبرتادوريس) - 4 أندية.
2021: بالميراس (البرازيل)، 2022: فلامنغو (البرازيل)، 2023: فلومينينسي (البرازيل)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.
عبر مسار التصنيف - ناديان: بانتظار تحديد هوية الناديين المتأهلين
إفريقيا - 4 أندية من خلال الفوز بدوري أبطال إفريقيا - 3 أندية
2021 و2023: الأهلي (مصر)، 2022: الوداد الرياضي (المغرب)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.
عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد: بانتظار تحديد
هوية النادي المتأهل
آسيا - 4 أندية من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا - 3 أندية
2021: الهلال (السعودية)، 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.
عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد: بانتظار
تحديد هوية النادي المتأهل
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) - 4 أندية من خلال الفوز بكأس الأبطال: 2021: مونتيري (المكسيك)، 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، 2023: ليون (المكسيك)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.
أوقيانوسيا - نادٍ واحد عبر مسار التصنيف: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
لم تنطلق بعد نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا، علماً أنه من بين الأندية التي يُحتمل أن تشارك في هذه النسخة، لا يوجد أي نادٍ بإمكانه تجاوز أوكلاند سيتي من حيث النقاط التي حصل عليها.
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