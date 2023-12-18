ليفركوزن لمواصلة بدايته المثالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين -
(أ ف ب): يمني باير ليفركوزن النفس بمواصلة بدايته المثالية قبل فترة التوقف الشتوية في سعيه إلى اللقب الأول في تاريخه في بطولة ألمانيا لكرة القدم، عندما يستضيف بوخوم الثالث عشر الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة.
ويتربع باير ليفركوزن على صدارة الـ«بوندسليغا» منفرداً برصيد 39 نقطة من 12 فوزاً وثلاثة تعادلات وسجل خال من الخسارة، ليس فقط في الدوري ولكن في 24 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن هذا الموسم، بعد علامة كاملة في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية.
يتفوّق رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو على بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة والرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري (33) بفارق أربع نقاط مع مباراة مؤجلة للأخير أمام أونيون برلين سيخوضها في 24 بناير المقبل.
«من المبكر الحديث عن اللقب»
ويقف باير ليفركوزن على بعد مباراة واحدة من فترة التوقف الشتوية، وبالتالي همه الوحيد هو الإبقاء على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن النادي البافاري قبل استئناف المنافسات في 13 يناير المقبل بزيارة إلى أوغسبورغ، وبعدها زيارة صعبة لمضيفه لايبزيغ الثالث.
وبدا ألونسو واقعيا على الرغم من السجل الرائع لفريقه الذي بلغ ثمن نهائي يوروبا ليغ وربع نهائي مسابقة الكأس المحلية، وشدد على أنه من المبكر الحديث عن اللقب.
وقال بخصوص رفع جماهير النادي لكأس الدوري في المدرجات: «بإمكانهم الاحتفال والحلم وهذا شيء جيد بالنسبة إلينا كوننا منحناهم شيئا من هذا الشعور، لكننا في غرف الملابس نعيش فترة بفترة».
وأضاف «هذه الفترة ستنتهي الأربعاء وسنستأنف المنافسات في يناير المقبل. لا نريد الحديث كثيراً عن اللقب، سيكون ذلك في اللحظة المناسبة والآن ليست هي اللحظة المناسبة».
ويبدو ألونسو واعياً جيداً لصعوبة مهمة فريقه في سعيه إلى اللقب وخصوصاً أنه سيفتقد لخدمات أبرز لاعبيه النيجيري فيكتور بونيفايس، المغربي أمين عدلي، الغاني تيموثي فوسو-منساه، العاجي أوديلون كوسونو والبوركينابي إدمون تابسوبا بسبب مشاركتهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.
بايرن لمواصلة الصحوة
وعاد ليفركوزن إلى نغمة الانتصارات بعد تعادلين مع بوروسيا دورتموند وشتوتغارت، عندما تغلب بثلاثية نظيفة على أينتراخت فرانكفورت الذي كان ألحق خسارة مذلة ببايرن ميونيخ 5-1 في المرحلة الماضية.
واستعاد النادي البافاري هيبته بفوز كبير وبثلاثية أيضاً، بينها ثنائية للمهاجم الدولي الإنجليزي هاري كاين، على شتوتغارت مفاجأة الموسم والذي كان إلى حدود المرحلة الماضية ثالثا في الترتيب قبل أن يتراجع إلى الرابع عقب سقوطه امام رجال المدرب توماس توخل.
وعلق كاين متصدر لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا على فوز فريقه الأحد قائلا: «ربما كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم حتى الآن. كان شتوتغارت خلفنا مباشرة في الدوري، وكانت مباراة كبيرة قبل العطلة الشتوية».
واضاف «أتيحت لنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن بشكل عام كان الأداء قويًا حقًا».
وتابع «لا يزال هناك طريق طويل يتعين علينا قطعه، لم نصل بعد إلى منتصف الموسم. كان علينا ببساطة أن نظهر رد فعل بعد هزيمة الأسبوع الماضي، وهذا ما فعلناه. علينا الآن أن ننهي العام بشكل جيد الأربعاء. إذا حصلنا على النقاط الثلاث، يمكننا الذهاب إلى العطلة الشتوية ونحن في وضع جيد» في إشارة إلى زيارته إلى فولفسبورغ التاسع.
ويعاني بايرن ميونيخ من غيابات عديدة بسبب الإصابة أبرزها الفرنسي كينغسلي كومان وسيرج غنابري والمغربي نصير مزراوي والغيني بونا سار، ولحق بهما يوزوا كيميش وليون غوريتسكا بانسحابهما في اللحظة الاخيرة قبل مواجهة شتوتغارت بسبب المرض.
ويواجه بايرن ميونيخ ضغطا كبيرا من لايبزيغ الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط وقد يجد نفسه على المسافة ذاتها معه كونه يفتتح المرحلة الثلاثاء في مواجهة فيردر بريمن ويسعى إلى فوز رابع تواليا.
في المقابل، سيكون بوروسيا دورتموند مطالبا باستغلال عاملي الارض والجمهور عندما يستضيف ماينتس كي يستعيد توازنه بعد ثلاث مباريات متتالية دون انتصار.
وحقق دورتموند الذي على غرار بايرن ميونيخ بلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فوزاً واحداً في مبارياته السبع الأخيرة (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم) ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس بعدما كان في الصدارة قبل أسابيع.
ولن تكون حال شتوتغارت مختلفة بعد إهداره أربع نقاط في المرحلتين الأخيرتين، وتبدو حظوظه كبيرة للتغلب على ضيفه أوغسبورغ الأربعاء.
MENAFN18122023000055011008ID1107622083