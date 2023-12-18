ليفركوزن لمواصلة بدايته المثالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يمني‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬بوخوم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

ويتربع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الـ«بوندسليغا‮»‬‭ ‬منفرداً‭ ‬برصيد‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬فوزاً‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الخسارة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬علامة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬وثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬

يتفوّق‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬والرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬33‭) ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬للأخير‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬سيخوضها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬بناير‭ ‬المقبل‭.‬





‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬

ويقف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬همه‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬تفصله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬أوغسبورغ،‭ ‬وبعدها‭ ‬زيارة‭ ‬صعبة‭ ‬لمضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الثالث‭.‬

وبدا‭ ‬ألونسو‭ ‬واقعيا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬الرائع‭ ‬لفريقه‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭.‬

وقال‭ ‬بخصوص‭ ‬رفع‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬لكأس‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭: ‬‮«‬بإمكانهم‭ ‬الاحتفال‭ ‬والحلم‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬كوننا‭ ‬منحناهم‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشعور،‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬نعيش‭ ‬فترة‭ ‬بفترة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ستنتهي‭ ‬الأربعاء‭ ‬وسنستأنف‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الحديث‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬اللقب،‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭ ‬والآن‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬ألونسو‭ ‬واعياً‭ ‬جيداً‭ ‬لصعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬سيفتقد‭ ‬لخدمات‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس،‭ ‬المغربي‭ ‬أمين‭ ‬عدلي،‭ ‬الغاني‭ ‬تيموثي‭ ‬فوسو‭-‬منساه،‭ ‬العاجي‭ ‬أوديلون‭ ‬كوسونو‭ ‬والبوركينابي‭ ‬إدمون‭ ‬تابسوبا‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬





بايرن‭ ‬لمواصلة‭ ‬الصحوة

وعاد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬إلى‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وشتوتغارت،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ألحق‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬ببايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

واستعاد‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬هيبته‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬وبثلاثية‭ ‬أيضاً،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬عقب‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭.‬

وعلق‭ ‬كاين‭ ‬متصدر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬الأحد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬مباراة‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬كان‭ ‬شتوتغارت‭ ‬خلفنا‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وكان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬كان‭ ‬الأداء‭ ‬قويًا‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬قطعه،‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭. ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬ببساطة‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭. ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬ننهي‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬الأربعاء‭. ‬إذا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬يمكننا‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬التاسع‭.‬

ويعاني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عديدة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬أبرزها‭ ‬الفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬وسيرج‭ ‬غنابري‭ ‬والمغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬والغيني‭ ‬بونا‭ ‬سار،‭ ‬ولحق‭ ‬بهما‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬وليون‭ ‬غوريتسكا‭ ‬بانسحابهما‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬

ويواجه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وقد‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬معه‭ ‬كونه‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬مطالبا‭ ‬باستغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ماينتس‭ ‬كي‭ ‬يستعيد‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬انتصار‭.‬

وحقق‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بلغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فوزاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ (‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬ومثلها‭ ‬هزائم‭) ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬حال‭ ‬شتوتغارت‭ ‬مختلفة‭ ‬بعد‭ ‬إهداره‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬وتبدو‭ ‬حظوظه‭ ‬كبيرة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الأربعاء‭.‬