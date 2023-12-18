وجه مغاير للوداد ومواجهة صعبة لبيراميدز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يسعى‭ ‬كبار‭ ‬أندية‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬نحو‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬بمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬المغربي‭ ‬بوجه‭ ‬مغاير‭. ‬وتأجلت‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬انشغال‭ ‬الأول‭ ‬بمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬وستتوقف‭ ‬المسابقة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭.‬





مواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬مع‭ ‬البنزرتي

ويتطلع‭ ‬الوداد‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬استفاقته‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

ويدخل‭ ‬‮«‬وداد‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬المواجهة‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬التغيير‭ ‬الفني‭ ‬بتولي‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬التونسي‭ ‬فوزي‭ ‬البنزرتي‭ (‬73‭ ‬عاماً‭) ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭ ‬إثر‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬عادل‭ ‬رمزي،‭ ‬وهذه‭ ‬الحقبة‭ ‬الرابعة‭ ‬لـ«شيخ‭ ‬المدربين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الوداد‭. ‬وكان‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬خطف‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ذهاباً‭ ‬في‭ ‬مراكش،‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬الجزائري‭ ‬زكريا‭ ‬دراوي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭

‬من‭ ‬الضائع‭.‬

ولا‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬الوداد‭ ‬إلا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يتصدّرها‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬العاجي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬ويأتي‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬ثانياً‭ (‬4‭) ‬وسيمبا‭ ‬في‭ ‬القاع‭ ‬بنقطتين‭.‬

وقال‭ ‬البنزرتي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬سبقت‭ ‬توجه‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬‮«‬الوداد‭ ‬يمنح‭ ‬أهمية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬ولم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬بهذه‭ ‬السرعة‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬أمام‭ ‬سيمبا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬أعرفهم‭ ‬جيدا‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬اشرفت‭ ‬عليهم‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬كانت‭ ‬بدايته‭ ‬معي‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬وعموماً‭ ‬المجموعة‭ ‬جيدة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أوضاع‭ ‬الفريق‭ ‬ليست‭ ‬بالسوء‭ ‬الذي‭ ‬يتحدثون‭ ‬عنه،‭ ‬مهمتي‭ ‬هي‭ ‬سد‭ ‬الثغر،‭ ‬وأجزم‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬فترة‭ ‬أشرفت‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الوداد‮»‬‭.‬

وسيفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬وقائده‭ ‬يحيى‭ ‬جبران‭ ‬بداعي‭ ‬الإيقاف،‭ ‬المُدافع‭ ‬أمين‭ ‬فرحان‭ ‬والمهاجم‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬النتائج،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الظهيرين‭ ‬الدوليين‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬وأيوب‭ ‬العملود‭ ‬ودراوي‭ ‬والمهاجم‭ ‬السنغالي‭ ‬بولي‭ ‬سامبو‭ ‬وزهير‭ ‬المترجي‭.‬

ويقود‭ ‬سيمبا‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بنشيخة‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬معرفة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالفريق‭ ‬المغربي‭. ‬وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬قد‭ ‬أراح‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬تحضيراً‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوداد‭.‬

مجموعة‭ ‬معقدة

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬معقّدة،‭ ‬حيث‭ ‬تتساوى‭ ‬أنديتها‭ ‬الأربعة‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬كل‭ ‬منها‭.‬

ويحل‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬ضيفاً‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

وكان‭ ‬بيراميدز‭ ‬قد‭ ‬انتزع‭ ‬تعادلاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب،‭ ‬ويتطلع‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬صعب‭ ‬المراس‭ ‬ومتوج‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬بطلاً‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬بيراميدز‭ ‬نجمه‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬والحارس‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬أسماء‭ ‬وازنة‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المغربيين‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي‭ ‬ومحمد‭ ‬الشيبي‭ ‬والمهاجمين‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬فاكري‭ ‬لاكاي‭ ‬والكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬فيستون‭ ‬ماييلي‭. ‬ويخوض‭ ‬نواذيبو‭ ‬الموريتاني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‭ ‬الى‭ ‬لوبومباشي‭ ‬حيث‭ ‬سواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬العريق‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلباً‭ ‬ذهاباً‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭.‬





تصحيح‭ ‬المسار

ويسعى‭ ‬ممثلا‭ ‬تونس‭ ‬الترجي‭ ‬والنجم‭ ‬الساحلي‭ ‬الى‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬ويتصدر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬الأنغولي‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬الترجي‭ (‬4‭) ‬والنجم‭ ‬ثالثاً‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭. ‬ويصطدم‭ ‬الترجي‭ ‬بمضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭. ‬وسيُحرَم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬باب‭ ‬سويقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬مهمة‭ ‬هم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬وائل‭ ‬الدربالي،‭ ‬والجزائري‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭ ‬غشة،‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬حمودة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬طارق‭ ‬ثابت‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬إبقاء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منحى‭ ‬تصاعدي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬تطاوين‭ ‬بثلاثية‭ ‬محلياً‭.‬

وينتقل‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬لمواجهة‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭.‬

وسيكون‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬الساحل‮»‬‭ ‬مطالباً‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬إنعاش‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وكان‭ ‬النجم‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تتويجه‭ ‬القاري‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬2007،‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬القمة‭ ‬المحلية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الافريقي‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ويدخل‭ ‬المواجهة‭ ‬القارية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬عماد‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬واضعاً‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬تكرار‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقتي‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مواجهتين‭ ‬معقدتين‭ ‬ضد‭ ‬الترجي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬ويتطلع‭ ‬عملاق‭ ‬الكرة‭ ‬السودانية‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬غلب‭ ‬الترجي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬ويعول‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬فلوران‭ ‬إيبنغيه‭ ‬على‭ ‬الدوليين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬غربال‮»‬‭ ‬وياسر‭ ‬مزمل‭ ‬والحارس‭ ‬علي‭ ‬بوعشرين‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬يلتقي‭ ‬ميدياما‭ ‬الغاني‭ ‬الثاني‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬التنزاني‭ ‬الرابع‭ (‬نقطتين‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭.‬



