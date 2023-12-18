لقاء قوي وواعد بين أسري وبابكو للتكرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم أولى مباريات كأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم لموسم 2023/2024، وتجمع المباراة بين فريقي أسري وبابكو للتكرير في تمام الساعة السابعة مساء، في موجهة تعتبر من أقوى مباريات هذا الدور الأول لإخراج المغلوب. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وبعد ختام مباريات القسم الأول من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، تنطلق مباريات الكأس والتي ستكون مواجهات قوية ومثيرة خصوصا في ظل التقارب الفني بين الفرق المنافسة والتي تأمل في تحقيق الانتصار لضمان بقائها في دائرة المنافسة على تحقيق اللقبين معا أو تحقيق أحدهما على أقل تقدير.
ومواجهة اليوم هي بمثابة نهائي مبكر تجمع بين الفريقين اللذين نافسا بقوة على صدارة الدوري، وقد جمعهما لقاء مثير في تلك المسابقة على الصدارة وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي. والمرجح في لقاء اليوم أن تكون الإثارة والقوة ذات وتيرة أكبر لأن مباريات الكؤوس لا مجال للخسارة والتعويض، إذ الخاسر سيودع مبكرا المنافسة.
ويأمل مدرب فريق أسري مرتضى عبدالوهاب قيادة فريقه أسري إلى تحقيق الانتصار والتأهل للدور النصف نهائي من خلال تقديم لاعبيه مستوى فني رفيع والتعامل جيدا مع مجريات اللقاء واستغلال الفرص. وكذلك مدرب فريق بابكو للتكرير محمود عبدالرزاق ينتظر من اللاعبين أداء أفضل يتجاوز به النتيجة الأخيرة في الدوري، والعودة بصورة جيدة لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم من خلال القتالية والأداء القوي في الملعب.
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