Tuesday, 19 December 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء قوي وواعد بين أسري وبابكو للتكرير

12/18/2023 7:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬وتجمع‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬أسري‭ ‬وبابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬موجهة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لإخراج‭ ‬المغلوب‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الكأس‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقارب‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬والتي‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬لضمان‭ ‬بقائها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقبين‭ ‬معا‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭. ‬

ومواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬نهائي‭ ‬مبكر‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬نافسا‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري،‭ ‬وقد‭ ‬جمعهما‭ ‬لقاء‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬وانتهى‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭. ‬والمرجح‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإثارة‭ ‬والقوة‭ ‬ذات‭ ‬وتيرة‭ ‬أكبر‭ ‬لأن‭ ‬مباريات‭ ‬الكؤوس‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للخسارة‭ ‬والتعويض،‭ ‬إذ‭ ‬الخاسر‭ ‬سيودع‭ ‬مبكرا‭ ‬المنافسة‭. ‬

ويأمل‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬لاعبيه‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬رفيع‭ ‬والتعامل‭ ‬جيدا‭ ‬مع‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭. ‬وكذلك‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬يتجاوز‭ ‬به‭ ‬النتيجة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والعودة‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتالية‭ ‬والأداء‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107622081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث