لقاء قوي وواعد بين أسري وبابكو للتكرير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬وتجمع‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬أسري‭ ‬وبابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬موجهة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لإخراج‭ ‬المغلوب‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الكأس‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقارب‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬والتي‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬لضمان‭ ‬بقائها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقبين‭ ‬معا‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭. ‬

ومواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬نهائي‭ ‬مبكر‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬نافسا‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري،‭ ‬وقد‭ ‬جمعهما‭ ‬لقاء‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬وانتهى‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭. ‬والمرجح‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإثارة‭ ‬والقوة‭ ‬ذات‭ ‬وتيرة‭ ‬أكبر‭ ‬لأن‭ ‬مباريات‭ ‬الكؤوس‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للخسارة‭ ‬والتعويض،‭ ‬إذ‭ ‬الخاسر‭ ‬سيودع‭ ‬مبكرا‭ ‬المنافسة‭. ‬

ويأمل‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬لاعبيه‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬رفيع‭ ‬والتعامل‭ ‬جيدا‭ ‬مع‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭. ‬وكذلك‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬يتجاوز‭ ‬به‭ ‬النتيجة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والعودة‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتالية‭ ‬والأداء‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬