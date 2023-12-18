إرسالا الأهلي ودار كليب يربكان النبيه صالح والنصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‮

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حال‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬عندما‭ ‬أنزل‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬استقبلتها‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وأدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬2‭) ‬ليرفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬وبقي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ3‭.‬

ويدين‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬إلى‭ ‬إرساله‭ ‬القصير‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ضرب‭ ‬به‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬أوقف‭ ‬به‭ ‬تدخلات‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬الهجومية‭ ‬القصيرة‭ ‬أولا،‭ ‬وفرض‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬على‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ثانيا‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬مأمورية‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬الأهلي‭ ‬ودفاعه‭ ‬الخلفي،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عرضا‭ ‬هجوميا‭ ‬جماعيا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين‭ ‬باستثناء‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء‭.‬

وافتقد‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬للثنائي‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬فالأول‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الهجوم‭ ‬الطائش‭ ‬والثاني‭ ‬تأثر‭ ‬بالإرسال‭ ‬القصير،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬فيه‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حسم‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مواجهته‭ ‬التقليدية‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬32‭-‬34،‭ ‬15‭-‬10‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ (‬1‭) ‬وسامي‭ ‬سويد‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬العنيد‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ونجح‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬لجو‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ويدين‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬استقبال‭ ‬النصر‭ ‬فضلا‭ ‬أن‭ ‬حائط‭ ‬صده‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬إيقاف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬جيبا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أخذ‭ ‬يسرح‭ ‬ويمرح‭ ‬بهجومه‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬قد‭ ‬أعادت‭ ‬الحياة‭ ‬لفريقه‭ ‬فإن‭ ‬النصر‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬على‭ ‬طريقته‭ ‬الخاصة‭.‬