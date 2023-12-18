إرسالا الأهلي ودار كليب يربكان النبيه صالح والنصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
حال فريق الأهلي دون أن يسجل منافسه فريق النبيه صالح أي مفاجأة عندما أنزل به خسارة قوامها ثلاثة أشواط نظيفة 25-22، 25-20، 25-11، في المباراة التي استقبلتها صالة عيسى بن راشد في الرفاع ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، وأدارها الدوليان خالد الشوملي (1) وجعفر إبراهيم (2) ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، وبقي النبيه صالح على نقاطه الـ3.
ويدين الأهلي في انتصاره إلى إرساله القصير الذي من خلاله ضرب به عصفورين بحجر واحد، إذ أوقف به تدخلات محمد جاسم لاعب مركز 3 الهجومية القصيرة أولا، وفرض اللعب المفتوح على النبيه صالح ثانيا مما سهل مأمورية حائط صد الأهلي ودفاعه الخلفي، كما قدم الأهلي عرضا هجوميا جماعيا من مختلف مراكز اللعب.
ولم يكن النبيه صالح صيدا سهلا خاصة في الشوطين الأوليين باستثناء الشوط الثالث الذي رفع الراية البيضاء.
وافتقد النبيه صالح الفاعلية الهجومية للثنائي سيد هاشم سيد عيسى ومحمد جاسم فالأول وقع في فخ الهجوم الطائش والثاني تأثر بالإرسال القصير، في الوقت الذي تألق فيه حسين عاشور.
وفي المباراة الثانية حسم دار كليب مواجهته التقليدية أمام النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22-25، 25-18، 25-16، 32-34، 15-10 في المباراة التي قادها الدوليان عباس عبدالرضا (1) وسامي سويد (2)، ليرفع العنيد رصيده الى 5 نقاط، بينما حصل النصر على نقطة واحدة.
ونجح دار كليب في العودة سريعا لجو المباراة بعد خسارته الشوط الأول، ويدين في انتصاره إلى الإرسال الذي نجح به في زعزعة استقبال النصر فضلا أن حائط صده لم يستطع إيقاف محمد يعقوب «جيبا» الذي أخذ يسرح ويمرح بهجومه.
ورغم أن مشاركة علي مرهون قد أعادت الحياة لفريقه فإن النصر دفع ثمن إضاعة الإرسال في النقاط الحساسة من الشوط الفاصل الذي أنهاه محمد يعقوب على طريقته الخاصة.
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