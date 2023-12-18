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تقديرا لإنجازاته النوعية ولعطائه الإبداعي المتنوعنادي البحرين للتنس يكرم ابنه البار ((علي الموسوي))

12/18/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كرم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬والوطن‭ ‬‮«‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الأخير‭ ‬للنادي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬الوطنية‭ ‬النبيلة‭ ‬من‭ ‬جذور‭ ‬راسخة‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭.‬

وجرى‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس،‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ماركوم‭ ‬الخليج‮»‬‭ (‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭).‬

وأعرب‭ ‬علي‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تحياته‭ ‬وعميق‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬وكذلك‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬،‭ ‬مقدرا‭ ‬لهم‭ ‬أولا‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬والإعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬وثانيا‭ ‬لهذه‭ ‬اللفتة‭ ‬التي‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬كثير‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬تركت‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬أثرا‭ ‬كبيرا‭ ‬وأسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظفاره‭ ‬وكيف‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬وداعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بمثابة‭ ‬الصرح‭ ‬الرياضي‭ ‬المثالي‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬واحتضان‭ ‬جميع‭ ‬ممارسي‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬ومن‭ ‬الجنسين‭.‬

وأشار‭ ‬الموسوي‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬رياضة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬وحصوله‭ ‬في‭ ‬طفولته‭ ‬على‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬‮«‬هيجون‭ ‬موسول‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬محبي‭ ‬ومتابعي‭ ‬الموسوي‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الفكرية‭ ‬والعلمية‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬لامست‭ ‬قمم‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بها،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬للموسوي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬البرمجيات‭ ‬من‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬كارنجي‭ ‬ميلون‮»‬‭ ‬وشهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬بلور‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬بما‭ ‬يحمل‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬الكتب‭ ‬العلمية‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬مؤلفاته‭ ‬كتابه‭ ‬المعنون‭ ‬‮«‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬النقاش‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬حازت‭ ‬نسخة‭ ‬الكتاب‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬قراءة‭ ‬الكترونية،‭ ‬وترجم‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬لغة‭ ‬وليصبح‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬أحد‭ ‬الكتب‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬أمازون‭ ‬،‭ ‬وكما‭ ‬أصدر‭ ‬كتب‭: ‬الاختيارات‭ ‬السيئة،‭ ‬دور‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬والتأثير،‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له،‭ ‬وأوضح‭ ‬الموسوي‭ ‬بأن‭ ‬إصداراته‭ ‬ونبض‭ ‬كتبه‭ ‬موجهة‭ ‬للإنسان‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬حيث‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يفعلها‭ ‬أثناء‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مفاصل‭ ‬حياته‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المفاهيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للخوارزميات‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬الاختيارات‭ ‬السيئة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬للتلاعب‭ ‬والخداع‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬دور‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬والتأثير‭.‬

وتبدو‭ ‬جلية‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الركائز‭ ‬العلمية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬حياتنا‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي،‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الآخر‭ ‬تبدو‭ ‬هذه‭ ‬الركائز‭ ‬العلمية‭ ‬مثل‭ ‬الوجهات‭ ‬التي‭ ‬نتلمسها‭ ‬ونسعى‭ ‬إليها‭ ‬ونجتهد‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التميز‭ ‬وأرقى‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬أينما‭ ‬وجد‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬حضر‭ ‬فيه‭ ‬بفكره‭ ‬وفنه‭ ‬وأدائه‭ ‬وكلمته‭ ‬ونبض‭ ‬حروفه‭.‬

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