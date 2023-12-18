بمشاركة خليجية واسعة((BMC)) تنــظم مســـيرة دراجـــات بالعــيد الوطـــني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بحرين‭ ‬بايكرز‭ ‬ومجموعة‭ ‬بحرين‭ ‬سكوتر‭ ‬ومجموعة‭ ‬فالكون‭ ‬رايدرز‭ ‬مسيرة‭ ‬خاصة‭ ‬لقائدي‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعّظم‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ورفع‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬أحر‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعّظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬الـ52‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعّظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وانطلقت‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬تغنى‭ ‬المشاركون‭ ‬بقصائد‭ ‬وأهازيج‭ ‬في‭ ‬حُب‭ ‬الوطن‭ ‬وبعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الوطنية‭ ‬المعبرة‭ ‬عن‭ ‬حُب‭ ‬الوطن‭ ‬والمكتسية‭ ‬بألوان‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬بدأ‭ ‬توافد‭ ‬أعضاء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬دراجي‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬والمجموعات‭ ‬والأفراد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودراجي‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراجي‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬تجمعنا‮»‬‭ ‬حاملين‭ ‬أعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأعلام‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وصور‭ ‬القادة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬وولائهم‭ ‬للوطن‭ ‬وقادته،‭ ‬ومن‭ ‬اللافت‭ ‬أيضاً‭ ‬مشاركة‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬بالجولة‭ ‬راسمين‭ ‬بذلك‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬الحُب‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭.‬

وبدأت‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬جابت‭ ‬شوارع‭ ‬وطرقات‭ ‬المملكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬دراج،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬مجمع‭ ‬الافنيوز‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬مروراً‭ ‬بالشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬الواقع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وهي‭ ‬الوجهة‭ ‬النهائية‭ ‬للجولة‭ ‬والتوقف‭ ‬للدراجين‭ ‬لأخذ‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬والمشاركة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المعبرة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬قد‭ ‬أنتجت‭ ‬أغنية‭ ‬مصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬عشقي‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وألحان‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬العميري،‭ ‬وتوزيع‭ ‬تركي‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬وغناء‭ ‬بدر‭ ‬العنزي،‭ ‬وكورال‭ ‬تيون‭ ‬شيك،‭ ‬وتصوير‭ ‬عبدالنور‭ ‬عبدالله‭ ‬وحسن‭ ‬القمري،‭ ‬ومونتاج‭ ‬سلمان‭ ‬الزياني‭ ‬وجاسم‭ ‬أمير،‭ ‬وإنتاج‭ ‬ MK ‭ ‬ STUDIOS ‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وجه‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمسيرة‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مجمع‭ ‬الافنيوز‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬إدارة‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬وإلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬رعايتهم‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬انسيابية‭ ‬مرور‭ ‬الدراجين‭ ‬خلال‭ ‬المسير‭ ‬بشوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬