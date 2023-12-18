بمشاركة خليجية واسعة((BMC)) تنــظم مســـيرة دراجـــات بالعــيد الوطـــني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) بالتعاون مع مجموعة بحرين بايكرز ومجموعة بحرين سكوتر ومجموعة فالكون رايدرز مسيرة خاصة لقائدي الدراجات النارية وذلك تزامناً مع ذكرى العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعّظم صباح يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.
ورفع عيسى العوضي رئيس مجلس إدارة اللجنة البحرينية للدراجات النارية أحر التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعّظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد الـ52 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعّظم مقاليد الحكم.
وانطلقت المسيرة الوطنية من مواقف مجمع الأفنيوز بمحافظة العاصمة، حيث تغنى المشاركون بقصائد وأهازيج في حُب الوطن وبعض الفعاليات والأنشطة الوطنية المعبرة عن حُب الوطن والمكتسية بألوان علم مملكة البحرين، إلى حين بدأ توافد أعضاء ومنتسبي اللجنة بالإضافة إلى عدد كبير من دراجي مختلف الأندية والمجموعات والأفراد بمملكة البحرين ودراجي المملكة العربية السعودية إضافة إلى دراجي بقية دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة الفعالة بالمسيرة الوطنية التي انطلقت تحت شعار «أعياد البحرين تجمعنا» حاملين أعلام مملكة البحرين وأعلام دول مجلس التعاون الخليجي وصور القادة، معبرين عن حبهم وولائهم للوطن وقادته، ومن اللافت أيضاً مشاركة العنصر النسائي بالجولة راسمين بذلك لوحة فنية معبرة عن الحُب والولاء للوطن.
وبدأت الجولة التي جابت شوارع وطرقات المملكة الرئيسية بأكثر من 300 دراج، وقد بدأت الجولة من مواقف سيارات مجمع الافنيوز بمحافظة العاصمة مروراً بالشوارع والطرق الرئيسية بمملكة البحرين وصولاً إلى مجمع الرملي الواقع بالمحافظة الشمالية وهي الوجهة النهائية للجولة والتوقف للدراجين لأخذ الصور التذكارية والمشاركة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المعبرة عن حب الوطن، حيث تم تقديم الدعم اللوجستي للدراجين من قبل اللولو هايبر ماركت.
والجدير بالذكر أن اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) قد أنتجت أغنية مصورة خاصة بالعيد الوطني المجيد بعنوان «عشقي البحرين»، من كلمات وألحان محمد مطر العميري، وتوزيع تركي عبدالرحمن، وغناء بدر العنزي، وكورال تيون شيك، وتصوير عبدالنور عبدالله وحسن القمري، ومونتاج سلمان الزياني وجاسم أمير، وإنتاج MK STUDIOS . وبهذه المناسبة وجه عيسى العوضي رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية الشكر إلى جميع المشاركين بالمسيرة والشكر موصول إلى إدارة مجمع الافنيوز البحرين وإلى إدارة مجمع الرملي وإلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للسيارات بمملكة البحرين على رعايتهم لهذه الفعالية الوطنية، إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور على تأمين انسيابية مرور الدراجين خلال المسير بشوارع مملكة البحرين.
MENAFN18122023000055011008ID1107622078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.