الأولمبياد الخاص البحريني يضم كبير مدربي البولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبح‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬يضم‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬راشد‭ ‬مدرب‭ ‬البولينج‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬البولينج‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير،‭ ‬وتم‭ ‬منحه‭ ‬شهادة‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬وقام‭ ‬بتسليمها‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريبي‭ ‬بالرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭. ‬

أقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬بمدينة‭ ‬الخبر‭ ‬السعودية‭ ‬بمشاركة‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬وأصبح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬مدربين‭ ‬للاعبه‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬للإمارات‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬على‭ ‬انتشارها‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أماكن‭ ‬كثيرة‭ ‬لممارسة‭ ‬البولينج،‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬المتدربين‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬تدريبية‭ ‬كبيرة‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬نظري‭ ‬أو‭ ‬عملي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬محسن‭ ‬خبير‭ ‬البولينج‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬

وصرح‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محى‭ ‬الدين‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬حققته‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عمرها‭ ‬القصير‭ ‬الأربعة‭ ‬أيام،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬إعطاء‭ ‬المدربين‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬،وأهم‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تغييرها‭ ‬وتعادلات‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬لشديدي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬العملي‭ ‬الذى‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬محسن‭ ‬قام‭ ‬المدربين‭ ‬بعمليات‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬دراسته،‭ ‬وعلى‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬الآن‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتدريب‭ ‬مدربين‭ ‬جدد،‭ ‬وأصبح‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬الدورة‭ ‬تضم‭ ‬كبير‭ ‬مدربين،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬دورة‭ ‬أقيمت‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬مدربين‭ ‬للبولينج‭ ‬أقامتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ال14‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬برنامج‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬كبير‭ ‬مدربين‭ ‬للبولينج‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬الفولى‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدورة‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬الأهمية‭ ‬لأن‭ ‬المشاركين‭ ‬بها‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة،‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬عالمية‭ ‬،‭ ‬وإن‭ ‬استيعاب‭ ‬المدربين‭ ‬لتلك‭ ‬القوانين‭ ‬وفهمها‭ ‬والتدريب‭ ‬عليها‭ ‬سوف‭ ‬يساعدهم‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مشاركة‭ ‬شديدي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج،‭ ‬وهى‭ ‬فائدة‭ ‬رائعة‭ ‬وعظيمة‭ ‬تسعى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬الـ26‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الصيفية‭ .‬

وأنهى‭ ‬الفولى‭ ‬حديثه‭ ‬بقوله‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬المدربين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬واللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يمكنهم‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬برامجهم‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬عملي،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إدخاله‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬البولينج‭ ‬سوف‭ ‬يسهل‭ ‬الأمر‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬شديدي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ونراهم‭ ‬يشاركون‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬المختلفة‭.‬