Tuesday, 19 December 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولمبياد الخاص البحريني يضم كبير مدربي البولينج

12/18/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبح‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬يضم‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬راشد‭ ‬مدرب‭ ‬البولينج‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬البولينج‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير،‭ ‬وتم‭ ‬منحه‭ ‬شهادة‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬وقام‭ ‬بتسليمها‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريبي‭ ‬بالرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭. ‬

أقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬بمدينة‭ ‬الخبر‭ ‬السعودية‭ ‬بمشاركة‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬وأصبح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬مدربين‭ ‬للاعبه‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬للإمارات‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬على‭ ‬انتشارها‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أماكن‭ ‬كثيرة‭ ‬لممارسة‭ ‬البولينج،‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬المتدربين‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬تدريبية‭ ‬كبيرة‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬نظري‭ ‬أو‭ ‬عملي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬محسن‭ ‬خبير‭ ‬البولينج‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬

وصرح‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محى‭ ‬الدين‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬حققته‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عمرها‭ ‬القصير‭ ‬الأربعة‭ ‬أيام،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬إعطاء‭ ‬المدربين‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬،وأهم‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تغييرها‭ ‬وتعادلات‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬لشديدي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬العملي‭ ‬الذى‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬محسن‭ ‬قام‭ ‬المدربين‭ ‬بعمليات‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬دراسته،‭ ‬وعلى‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬الآن‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتدريب‭ ‬مدربين‭ ‬جدد،‭ ‬وأصبح‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬الدورة‭ ‬تضم‭ ‬كبير‭ ‬مدربين،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬دورة‭ ‬أقيمت‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬مدربين‭ ‬للبولينج‭ ‬أقامتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ال14‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬برنامج‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬كبير‭ ‬مدربين‭ ‬للبولينج‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬الفولى‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدورة‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬الأهمية‭ ‬لأن‭ ‬المشاركين‭ ‬بها‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة،‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬عالمية‭ ‬،‭ ‬وإن‭ ‬استيعاب‭ ‬المدربين‭ ‬لتلك‭ ‬القوانين‭ ‬وفهمها‭ ‬والتدريب‭ ‬عليها‭ ‬سوف‭ ‬يساعدهم‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مشاركة‭ ‬شديدي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج،‭ ‬وهى‭ ‬فائدة‭ ‬رائعة‭ ‬وعظيمة‭ ‬تسعى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬الـ26‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الصيفية‭ .‬

وأنهى‭ ‬الفولى‭ ‬حديثه‭ ‬بقوله‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬المدربين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬واللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يمكنهم‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬برامجهم‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬عملي،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إدخاله‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬البولينج‭ ‬سوف‭ ‬يسهل‭ ‬الأمر‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬شديدي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ونراهم‭ ‬يشاركون‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬المختلفة‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107622077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث