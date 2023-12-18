الأولمبياد الخاص البحريني يضم كبير مدربي البولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصبح الأولمبياد الخاص البحريني يضم ولأول مرة كبير مدربي رياضة البولينج بعد اجتياز عبد اللطيف راشد مدرب البولينج بالأولمبياد الخاص البحريني الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة لإعداد كبير مدربي البولينج بنجاح كبير، وتم منحه شهادة التخرج في حفل ختام الدورة وقام بتسليمها له كل من د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريبي بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي ود. شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات وعبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي.
أقيمت الدورة بمدينة الخبر السعودية بمشاركة 13 دولة عربية، وأصبح عبد الله قادر على تدريب مدربين للاعبه عند عودته للإمارات مما يساهم في بناء قاعدة من المدربين في رياضة البولينج ويساهم بشكل على انتشارها خاصة مع وجود أماكن كثيرة لممارسة البولينج، بعد حصول المتدربين على جرعة تدريبية كبيرة سواء بشكل نظري أو عملي قام بها الدكتور طارق محسن خبير البولينج بالأولمبياد الخاص الدولي
وصرح د. عماد محى الدين بأن هناك الكثير من الفوائد التي حققته هذه الدورة على مدى عمرها القصير الأربعة أيام، والتي تم فيها إعطاء المدربين كافة المعلومات العلمية عن رياضة البولينج ،وأهم القوانين التي تم تغييرها وتعادلات خاصة فيما يتعلق لشديدي الإعاقة، خلال الجزء العملي الذى قام به الدكتور طارق محسن قام المدربين بعمليات تطبيق على ما تم دراسته، وعلى التعديلات الجديدة، مما يجعلهم الآن مؤهلين لتدريب مدربين جدد، وأصبح كل دولة من الدول الثلاثة عشر التي حضرت الدورة تضم كبير مدربين، وكانت آخر دورة أقيمت لإعداد كبير مدربين للبولينج أقامتها الرئاسة الإقليمية عام 2012 أي منذ ما يقرب من ال14 عاما ، والآن أصبح في دولة برنامج من برامج المنطقة التي شاركت في الدورة كبير مدربين للبولينج .
من جانبه أشار د. شريف الفولى أنه يرى أن تلك الدورة كانت شديدة الأهمية لأن المشاركين بها اطلعوا على أحدث التعديلات على قوانين اللعبة، والتي سوف يتم تطبيقها على الألعاب والمسابقات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية ، وإن استيعاب المدربين لتلك القوانين وفهمها والتدريب عليها سوف يساعدهم كثيرا على تطبيقها ، ومن ثم مشاركة شديدي الإعاقة في رياضة البولينج، وهى فائدة رائعة وعظيمة تسعى الرئاسة الإقليمية إلى تحقيقها في الـ26 رياضة أولمبية التي يضمها الألعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص الصيفية .
وأنهى الفولى حديثه بقوله لقد تم منح المدربين المشاركين في الدورة كافة المعلومات واللوائح والقوانين الخاصة باللعبة، الأمر الذى سوف يمكنهم عند العودة إلى برامجهم إلى تطبيق ذلك بشكل عملي، وإن ما تم إدخاله من تعديلات على قوانين البولينج سوف يسهل الأمر كثيرا على شديدي الإعاقة ونراهم يشاركون معنا في الألعاب والمسابقات المختلفة.
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