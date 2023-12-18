المحرق يتخطى البحرين في دوري زين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق فوزا متوقعا على البحرين بنتيجة 97/59 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ورفع المحرق رصيده إلى 10 نقاط من أربعة انتصارات وخسارتين، بينما رفع البحرين رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وأربع هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (22/10)، (23/20)، (26/11)، (26/18)، وكان أفضل المسجلين من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون 20 نقطة ومحمد ناصر 16 نقطة وعبدالله ربيعة 12 نقطة ومحمد حسين 11 نقطة والأمريكي اوستن داي 10 نقاط، في حين تألق من البحرين سيدمحمد حبيب 17 نقطة وحسين اللولو 14 نقطة وخالد علي 11 نقطة وحميد فرج 8 نقاط.
وقاد البحرين في المباراة مدربه الجديد كريم العنزور، وقد تم تسجيل 9 لاعبين في الكشف، وشارك منهم 8 لاعبين في اللقاء، يذكر أن فريق البحرين انسحب من مباراته أمام النويدرات في الجولة الماضية بعد تخلف غالبية اللاعبين عن الحضور بسبب الاضراب نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، والجدير بالذكر ان ادارة النادي قررت استبدال الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده علي عبدالغني ويساعده علي حسن واللاعبين المضربين بجهاز فني آخر ولاعبين آخرين.
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