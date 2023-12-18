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المحرق يتخطى البحرين في دوري زين

12/18/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬متوقعا‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬97‭/‬59‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024‭.‬

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬22/10‭)‬،‭ (‬23/20‭)‬،‭ (‬26/11‭)‬،‭ (‬26/18‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالله‭ ‬ربيعة‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬سيدمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬اللولو‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وخالد‭ ‬علي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬فرج‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وقاد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬كريم‭ ‬العنزور،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬9‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الكشف،‭ ‬وشارك‭ ‬منهم‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬تخلف‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬بسبب‭ ‬الاضراب‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتبهم‭ ‬الشهرية،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬قررت‭ ‬استبدال‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوده‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬ويساعده‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬واللاعبين‭ ‬المضربين‭ ‬بجهاز‭ ‬فني‭ ‬آخر‭ ‬ولاعبين‭ ‬آخرين‭.‬

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