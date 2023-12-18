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رئيس جهاز كرة القدم بنادي الأهلي معيوف:نسير خطوة بخطوة وتوافق شفهي مع المدرب والمحترفين

12/18/2023 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشار‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يسير‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭.‬

ويأتي‭ ‬تصريح‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬وتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬17‭ ‬نقطة‭).‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الظهور‭ ‬الفني‭ ‬القوي‭ ‬والنتيجة‭ ‬الإيجابية‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بمباريات‭ ‬‮«‬الكؤوس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُلعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬سواه،‭ ‬وهم‭ ‬كجهاز‭ ‬إداري‭ ‬يطالبون‭ ‬اللاعبين‭ ‬فقط‭ ‬بالتركيز‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬والسعي‭ ‬للانتصار‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬لمركز‭ ‬الصدارة‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬معيوف‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع،‭ ‬أثبت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قوته‭ ‬الفنية‭ ‬بخطة‭ ‬المدرب‭ ‬وانسجام‭ ‬المجموعة‭ ‬ورغبته‭ ‬باللعب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرناندو‭ ‬سببًا‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬صحوة‭ ‬اللاعبين‭ ‬فنيًا،‭ ‬بعلاقته‭ ‬القوية‭ ‬وقربه‭ ‬منهم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬للفريق،‭ ‬كان‭ ‬يطمح‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬مدربًا‭ ‬ولاعبًا‭ ‬سابقًا‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬وقد‭ ‬وجدنا‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬تعاقدنا‭ ‬معه‭ ‬فورًا‭ ‬ولمسنا‭ ‬ما‭ ‬نهدف‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خطوة‭ ‬استباقية‭ ‬نحو‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والمحترفين‭ ‬للتجديد‭ ‬معهم،‭ ‬كشف‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ارتياحا‭ ‬كبيرا‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬المدرب‭ ‬والمحترفين‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭ ‬أيضًا،‭ ‬ويوجد‭ ‬توافق‭ ‬شفوي‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬للجانب‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

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