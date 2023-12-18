رئيس جهاز كرة القدم بنادي الأهلي معيوف:نسير خطوة بخطوة وتوافق شفهي مع المدرب والمحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشار رئيس جهاز كرة القدم بنادي الأهلي علي معيوف إلى أن فريقه يسير خطوة بخطوة لتحقيق الأهداف المرسومة من قِبل الجهاز الفني واللاعبين للموسم الرياضي الجاري.
ويأتي تصريح علي معيوف لـ«أخبار الخليج الرياضي» بعد فوز فريقه على الرفاع في الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز وتصدر الترتيب برصيد (17 نقطة).
وقال علي معيوف «إن فريقه يلعب كل مباراة على حدة دون الالتفات لأي شيء آخر، وذلك من أجل تحقيق الظهور الفني القوي والنتيجة الإيجابية. مضيفًا أن هذا الأمر أشبه بمباريات «الكؤوس» التي تُلعب من أجل الفوز ولا سواه، وهم كجهاز إداري يطالبون اللاعبين فقط بالتركيز في أرضية الميدان والسعي للانتصار دون الالتفات لمركز الصدارة».
وبين معيوف أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الرفاع، أثبت من خلالها قوته الفنية بخطة المدرب وانسجام المجموعة ورغبته باللعب وتحقيق الانتصار. موضحًا أن المدرب البرتغالي فرناندو سببًا من أسباب صحوة اللاعبين فنيًا، بعلاقته القوية وقربه منهم، وهذا ما يحتاجه اللاعب البحريني. مضيفًا أن الجهاز الإداري من خلال بحثه عن مدرب للفريق، كان يطمح أن يجد مدربًا ولاعبًا سابقًا بكفاءة عالية، وقد وجدنا هذه الأمور في المدرب البرتغالي الذي تعاقدنا معه فورًا ولمسنا ما نهدف إليه من خلال الفترة الماضية.
وعما إذا كان هناك خطوة استباقية نحو الجهاز الفني والمحترفين للتجديد معهم، كشف علي معيوف أن هناك ارتياحا كبيرا حول أداء المدرب والمحترفين والعكس صحيح أيضًا، ويوجد توافق شفوي ولكن لم يصل للجانب الرسمي حتى الآن.
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