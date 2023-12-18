ياسر تلفت يقيّم حكام مباراة الوحدات والكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشرف رئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم الحكام الآسيوي ياسر تلفت على تقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي الوحدات الأردني والكويت الكويتي، ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي أقيمت يوم 11 ديسمبر 2023 في العاصمة الأردنية- عمّان.
وقيّم ياسر تلفت طاقم تحكيم المباراة الدولي من المملكة العربية السعودية، والمكون من حكم الساحة فيصل البلوي، يعاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع شكري الحنفوش.
وجاء التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لياسر تلفت ضمن إطار المهمات المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لياسر تلفت أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قاريًا ودوليًا.
يأتي ذلك، استمرارًا للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني عبر تواجد كوادره في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة المحلية والقارية والدولية به.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ياسر تلفت مقيّما آسيويًا للحكام في عام 2023.
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