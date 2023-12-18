ياسر تلفت يقيّم حكام مباراة الوحدات والكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشرف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭- ‬عمّان‭.‬

وقيّم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬المباراة‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬فيصل‭ ‬البلوي،‭ ‬يعاونه‭ ‬فيصل‭ ‬القحطاني‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الدخيل،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شكري‭ ‬الحنفوش‭.‬

وجاء‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬والثقة‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬به‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬مقيّما‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬