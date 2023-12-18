Tuesday, 19 December 2023 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ياسر تلفت يقيّم حكام مباراة الوحدات والكويت

12/18/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشرف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭- ‬عمّان‭.‬

وقيّم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬المباراة‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬فيصل‭ ‬البلوي،‭ ‬يعاونه‭ ‬فيصل‭ ‬القحطاني‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الدخيل،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شكري‭ ‬الحنفوش‭.‬

وجاء‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬والثقة‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬به‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬مقيّما‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107622074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث