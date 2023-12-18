في آخر ((بروفتين)) قبل معسكر فرنسامنتخب كرة اليد يواجه المغرب اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مباراته‭ ‬التجريبية‭ ‬الثالثة‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬ويهدف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬جني‭ ‬ثمار‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬للنتيجة‭ ‬التي‭ ‬ستؤول‭ ‬إليها،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬التي‭ ‬لعبهما‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وتدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬تحضيرًا‭ ‬لمباراتي‭ ‬المغرب‭ ‬اليوم‭ ‬ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وستكون‭ ‬مباراتا‭ ‬المغرب‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬هما‭ ‬آخر‭ ‬بروفتين‭ ‬يخوضهما‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬منتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬هناك‭ ‬ستتخلله‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬تجهيزًا‭ ‬للمعترك‭ ‬الرسمي‭.‬