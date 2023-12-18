في آخر ((بروفتين)) قبل معسكر فرنسامنتخب كرة اليد يواجه المغرب اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مباراته التجريبية الثالثة اليوم (الثلاثاء) حينما يستضيف نظيره المغربي في تمام الساعة 6 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات منتخبنا الوطني للبطولة الآسيوية 21 التي ستحتضنها مملكة البحرين الشهر المقبل. ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا إلى جني ثمار المواجهة على الصعيد الفني دون النظر للنتيجة التي ستؤول إليها، إذ من المتوقع أن تكون المباراة أكثر قوة من كلتا المباراتين التي لعبهما منتخبنا أمام العراق في الأسبوع الماضي.
وتدرب منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، ودخل في معسكر داخلي تحضيرًا لمباراتي المغرب اليوم ويوم الخميس المقبل، كما وصل المنتخب المغربي إلى المملكة مساء أمس الاثنين.
وستكون مباراتا المغرب لمنتخبنا هما آخر بروفتين يخوضهما في المملكة، إذ من المقرر أن يغادر منتخبنا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى فرنسا، لإقامة معسكر هناك ستتخلله مباريات عدة تجهيزًا للمعترك الرسمي.
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