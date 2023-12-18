المدرب علي عاشور لـ((أخبار الخليج الرياضي)):خسرنا نقطتين أمام الشباب وسعيد بانضمامي إلى الخالدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشار مدرب الخالدية لكرة القدم الوطني علي عاشور إلى أن فريقه خسر نقطتين بعد تعادله أمام الشباب ضمن الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وقال علي عاشور لـ«أخبار الخليج الرياضي» كنا نطمح بتقديم المستوى الفني وتحقيق الفوز على الشباب، إلا أن كرة القدم هي (فوز، تعادل وخسارة)، وفريقنا خسر نقطتين بالتعادل رغم سعي لاعبيه حتى النهاية مع التغييرات التي أحدثها خلال المجريات إلا أن ذلك لم يحدث وقدر الله وما شاء فعل. مضيفًا «لم نكن كنادي الخالدية أن نستقبل هدفي الشباب بهذه الطريقة والصورة، ولكن سأعمل على تصحيح هذه الأمور لتفاديها مستقبلًا. مثنيًا في الوقت ذاته، على الأداء الكبير الذي قدمه الشباب
وحول قيادته لفريق الخالدية، أكد علي عاشور أنه سعيد لانضمامه إلى هذا النادي، وشرف له أن يكون على رأس الجهاز الفني، متمنيًا أن يكون عند حسن مجلس إدارته وعلى رأسهم الربان محمود جناحي ومدير الفريق حسين بابا. مؤكدًا أيضًا أن الخالدية نادٍ كبير ولديه طموح وهو كمدرب لديه أيضًا طموح كبير، وهذا عامل مشترك للعمل وتحقيقها. مضيفًا أنه سعيد أيضًا لتدريب كوكبة من النجوم المحليين والأجانب، حيث العمل معهم يعطي أريحية تامة للمدرب لتقديم أفضل ما لديه، وخصوصًا أنه لمس وشعر بسعادة اللاعبين به منذ يومه الأول.
وختم المدرب علي عاشور تصريحه، بتوجيه جزيل الشكر عبر «أخبار الخليج الرياضي» لمدرب الفريق السابق ميلود حمدي على ما قدمه طيلة الفترة الماضية.
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