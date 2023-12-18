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المدرب علي عاشور لـ((أخبار الخليج الرياضي)):خسرنا نقطتين أمام الشباب وسعيد بانضمامي إلى الخالدية

12/18/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


أشار‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬كنا‭ ‬نطمح‭ ‬بتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ (‬فوز،‭ ‬تعادل‭ ‬وخسارة‭)‬،‭ ‬وفريقنا‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬بالتعادل‭ ‬رغم‭ ‬سعي‭ ‬لاعبيه‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬مع‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬خلال‭ ‬المجريات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬وقدر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل‭. ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬كنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬أن‭ ‬نستقبل‭ ‬هدفي‭ ‬الشباب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬والصورة،‭ ‬ولكن‭ ‬سأعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬لتفاديها‭ ‬مستقبلًا‭. ‬مثنيًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الشباب

وحول‭ ‬قيادته‭ ‬لفريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬لانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬النادي،‭ ‬وشرف‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارته‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الربان‭ ‬محمود‭ ‬جناحي‭ ‬ومدير‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬بابا‭. ‬مؤكدًا‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬الخالدية‭ ‬نادٍ‭ ‬كبير‭ ‬ولديه‭ ‬طموح‭ ‬وهو‭ ‬كمدرب‭ ‬لديه‭ ‬أيضًا‭ ‬طموح‭ ‬كبير،‭ ‬وهذا‭ ‬عامل‭ ‬مشترك‭ ‬للعمل‭ ‬وتحقيقها‭. ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬أيضًا‭ ‬لتدريب‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المحليين‭ ‬والأجانب،‭ ‬حيث‭ ‬العمل‭ ‬معهم‭ ‬يعطي‭ ‬أريحية‭ ‬تامة‭ ‬للمدرب‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬لمس‭ ‬وشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭.‬

وختم‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬تصريحه،‭ ‬بتوجيه‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬لمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

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