نهلة السني تحرز ذهبية العرب للبليارد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لسيدات‭ ‬البليارد‭ ‬نهلة‭ ‬السني،‭ ‬وأثبتت‭ ‬علو‭ ‬كعبها‭ ‬لتؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬تربعها‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬أبطال‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬البليارد،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬9‭ ‬كرات،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لاندمارك‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وحتى‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬زميلتها‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬بنتيجة‭ ‬5/1‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بحريني‭ ‬خالص‭ ‬أكد‭ ‬السيطرة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬التسع‭ ‬كرات‭ ‬للبليارد‭ ‬للسيدات،‭ ‬فيما‭ ‬حصدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬باحتلالها‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬النهائي‭ ‬سباقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬السني‭ ‬والدوسري‭ ‬أسفر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬بطلة‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬9‭ ‬كرات،‭ ‬وبجدارة‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأشواط،‭ ‬رغم‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السني‭ ‬التي‭ ‬حصنت‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬حتى‭ ‬اعتلت‭ ‬القمة‭ ‬وأهدت‭ ‬المملكة‭ ‬ثاني‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬10‭ ‬كرات‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬سريع‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬نوت‭ ‬البلوي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬خاضتها‭ ‬السني‭ ‬رغم‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬الإرهاق‭ ‬جراء‭ ‬تتابع‭ ‬المباريات‭ ‬وضغطها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬نجح‭ ‬بفضل‭ ‬خبرتها‭ ‬وتجربتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬لتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬المقابل‭ ‬فقد‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬منار‭ ‬البلوي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأردنية‭ ‬أماني‭ ‬محمد‭ ‬أهدى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭.‬





السني‭: ‬سأقاتل‭ ‬لتكون‭ ‬البحرين‭ ‬بطلة‭ ‬العرب

قالت‭ ‬بطلة‭ ‬العرب‭ ‬المتألقة‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬إن‭ ‬مشوارها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مليئًا‭ ‬بالورود‭ ‬نحو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬9‭ ‬كرات،‭ ‬بل‭ ‬اتسم‭ ‬بالصعوبة‭ ‬نتيجة‭ ‬تطور‭ ‬مستويات‭ ‬لاعبات‭ ‬العرب‭ ‬وخصوصاً‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تألق‭ ‬زميلتي‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتقديمها‭ ‬لمستوى‭ ‬رفيع‭ ‬أوصلها‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭.‬

وأضافت‭ ‬السني‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬فإن‭ ‬الفوز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مريحًا‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬ميّ‭ ‬تعرفني‭ ‬جيداً‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬تزدادا‭ ‬صعوبة،‭ ‬لكن‭ ‬الأريحية‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬ضمان‭ ‬البحرين‭ ‬للميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬خفف‭ ‬الضغوطات‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وأبدت‭ ‬بطلة‭ ‬العرب‭ ‬ارتياحها‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬مبارياتها،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يدفعها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإصرار‭ ‬للفوز‭ ‬بمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬10‭ ‬كرات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وإضافة‭ ‬ذهبية‭ ‬جديدة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬لتكون‭ ‬البحرين‭ ‬بطلة‭ ‬العرب‭.‬

وأكدت‭ ‬السني‭ ‬ثقتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بأن‭ ‬تواصل‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لزيادة‭ ‬حصيلة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وأوضح‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهبية‭ ‬الشخصية‭ ‬الثاني،‭ ‬والتي‭ ‬سترفع‭ ‬حصيلة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تضاف‭ ‬ذهبية‭ ‬أو‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬بتسيد‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬بحصد‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬رائعاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رياضة‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‮»‬‭.‬









الشقيقان‭ ‬مروم‭ ‬يتأهلان‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬

تأهل‭ ‬الشقيقان‭ ‬حسين‭ ‬وحيدر‭ ‬مروم‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬البليارد‭ ‬10‭ ‬كرات‭ ‬للرجال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المستويات‭ ‬القوية‭ ‬والرائعة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬أمام‭ ‬لاعبين‭ ‬يفوقونهم‭ ‬عمراً‭ ‬وتجربة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشقيقان‭ ‬حسين‭ ‬وحيدر‭ ‬أظهرا‭ ‬إمكانيات‭ ‬رفيعة‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الأولى‭ ‬وصولاً‭ ‬لدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبان‭ ‬التواجد‭ ‬بطموح‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

ونجح‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أحمد‭ ‬الرثوم‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭/‬5‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فرض‭ ‬فيها‭ ‬حسين‭ ‬سيطرته‭ ‬وأفضليته‭ ‬ومتقدماً‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وفي‭ ‬ثاني‭ ‬المباريات‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬مراد‭ ‬هنطش‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭/‬6‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واجه‭ ‬فيها‭ ‬حسين‭ ‬صعوبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬من‭ ‬حسمها‭ ‬وتأكيد‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬حسن‭ ‬شحادة‭.‬

أما‭ ‬حيدر‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬أحمد‭ ‬جمال‭ ‬بنتيجة‭ ‬8/5‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬حيدر‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكرات‭ ‬والأسبقية‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬رغم‭ ‬البجاية‭ ‬شبه‭ ‬المتكافئة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وفي‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭/‬1‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة،‭ ‬لينقل‭ ‬للجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬من‭ ‬الجدول،‭ ‬ويخوض‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬خالد‭ ‬الشمالية‭ ‬ويتمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬عليه‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلاقي‭ ‬اللاعب‭ ‬باسم‭ ‬عبود‭.‬





السوبر‭ ‬يتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬السنوكر‭ ‬وهشام‭ ‬يودع‭ ‬المسابقة

واصل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬العالمي‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬تألقه‭ ‬وبروزه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السنوكر‭ ‬آخر‭ ‬المسابقات‭ ‬والتي‭ ‬تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ليواصل‭ ‬حبيب‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬التتويج‭ ‬بميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬6‭ ‬كرات‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬حبيب‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬ناجح‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬أعطته‭ ‬القرعة‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬مباشرة،‭ ‬واجه‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬سالم‭ ‬أبو‭ ‬جاموس‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬1،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الصقر،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬2،‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بدأها‭ ‬حبيب‭ ‬بالتقدم‭ ‬بشوطين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصقر‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬2‭/‬2،‭ ‬ليتمكن‭ ‬بعدها‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الشوطين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬ويتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭.‬

وودع‭ ‬هشام‭ ‬الصقر‭ ‬المنافسات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬العماني‭ ‬صادق‭ ‬الفارسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬1،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تخطى‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬معاذ‭ ‬المجالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬1‭ ‬كذلك،‭ ‬لكن‭ ‬قطاره‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬السوبر‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الكمالي‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭.‬