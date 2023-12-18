نهلة السني تحرز ذهبية العرب للبليارد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعت لاعبة منتخبنا الوطني لسيدات البليارد نهلة السني، وأثبتت علو كعبها لتؤكد من جديد تربعها على عرش أبطال العرب في البليارد، وذلك من خلال فوزها بالميدالية الذهبية لمسابقة فردي 9 كرات، في البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي يستضيفها الاتحاد الأردني للبليارد والسنوكر، المقامة في فندق ومركز المؤتمرات لاندمارك بالعاصمة الأردنية عمّان، وحتى العشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وجاء فوز نهلة السني بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على زميلتها في المنتخب الوطني مي الدوسري بنتيجة 5/1 في نهائي بحريني خالص أكد السيطرة البحرينية على مسابقة التسع كرات للبليارد للسيدات، فيما حصدت اللاعبة مي الدوسري الميدالية الفضية باحتلالها المركز الثاني في الترتيب.
وشهد اللقاء النهائي سباقًا كبيرًا من السني والدوسري أسفر في النهاية عن محافظة نهلة السني على لقبها بطلة للعرب في مسابقة 9 كرات، وبجدارة محافظة على فارق مريح على مستوى الأشواط، رغم المحاولات التي قامت بها مي الدوسري من أجل العودة، إلا أن السني التي حصنت تقدمها في الأشواط حتى اعتلت القمة وأهدت المملكة ثاني ميدالية ذهبية في البطولة العربية.
ومن جانب آخر انطلقت منافسات السيدات في مسابقة 10 كرات مساء يوم أمس، حيث نجحت اللاعبة نهلة السني من تحقيق انتصار سريع على اللاعبة السعودية نوت البلوي بنتيجة 3/0 في مباراة خاضتها السني رغم معاناتها من الإرهاق جراء تتابع المباريات وضغطها، إلا أنها نجح بفضل خبرتها وتجربتها في تحقيق الانتصار والفوز في المباراة، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
وفي الجانب المقابل فقد تأهلت اللاعبة مي الدوسري إلى المرحلة الثانية من المسابقة، رغم خسارته في المباراة الأولى من اللاعبة السعودية منار البلوي بنتيجة 3/1، إلا أن انسحاب اللاعبة الأردنية أماني محمد أهدى التأهل إلى مي الدوسري.
السني: سأقاتل لتكون البحرين بطلة العرب
قالت بطلة العرب المتألقة نهلة السني إن مشوارها لم يكن مليئًا بالورود نحو المحافظة على الميدالية الذهبية في مسابقة 9 كرات، بل اتسم بالصعوبة نتيجة تطور مستويات لاعبات العرب وخصوصاً لاعبات المنتخب السعودي، إلى جانب تألق زميلتي في المنتخب مي الدوسري بصورة كبيرة وتقديمها لمستوى رفيع أوصلها للمباراة النهائية وتحقيق الميدالية الفضية.
وأضافت السني «رغم الفوز في المباراة النهائية بخمسة أشواط مقابل شوط واحد فإن الفوز لم يكن مريحًا بدرجة كبيرة، وخصوصاً أن ميّ تعرفني جيداً الأمر الذي جعل من المباراة النهائية تزدادا صعوبة، لكن الأريحية كانت هي ضمان البحرين للميدالية الذهبية، وهو ما خفف الضغوطات بصورة كبيرة».
وأبدت بطلة العرب ارتياحها من الفوز بفارق مريح من الأشواط في غالبية مبارياتها، وقالت إن ذلك يدفعها نحو مزيد من الإصرار للفوز بمسابقة فردي السيدات 10 كرات والمحافظة على الميدالية الذهبية الثانية في البطولة وإضافة ذهبية جديدة للبحرين في البطولة، مؤكدة أنها ستقاتل من أجل ذلك لتكون البحرين بطلة العرب.
وأكدت السني ثقتها الكبيرة بأن تواصل مشوارها في البطولة لزيادة حصيلة المملكة من الميداليات الذهبية، وأوضح «أتمنى تحقيق الذهبية الشخصية الثاني، والتي سترفع حصيلة المملكة إلى ثلاث ميداليات ذهبية، مع إمكانية أن تضاف ذهبية أو ذهبيتين في بقية المسابقات، وهو ما قد يضعنا أمام حدث تاريخي بتسيد البطولة العربية بحصد العدد الأكبر من الميداليات الذهبية، وهو ما سيكون رائعاً في تاريخ رياضة البليارد والسنوكر».
الشقيقان مروم يتأهلان لدور الـ16
تأهل الشقيقان حسين وحيدر مروم إلى دور الـ16 من منافسات مسابقة البليارد 10 كرات للرجال، وذلك بعد المستويات القوية والرائعة التي قدمها الثنائي في مشاركتهم أمام لاعبين يفوقونهم عمراً وتجربة، إلا أن الشقيقان حسين وحيدر أظهرا إمكانيات رفيعة وتمكنا من تحقيق سلسلة من الانتصارات في الأدوار الأولى وصولاً لدور الـ 16 الذي استحق فيه اللاعبان التواجد بطموح الذهاب بعيداً في المسابقة.
ونجح حسين من الانتصار في أولى مباريات على اللاعب الفلسطيني أحمد الرثوم بنتيجة 8/5 في مباراة فرض فيها حسين سيطرته وأفضليته ومتقدماً خطوة أولى في المسابقة، وفي ثاني المباريات نجح في الانتصار على اللاعب الأردني مراد هنطش بنتيجة 8/6 في مباراة واجه فيها حسين صعوبة قبل أن ينجح من حسمها وتأكيد وجوده في دور الـ 16 من المسابقة، حيث سيلتقي مع اللاعب الأردني حسن شحادة.
أما حيدر فقد تمكن من الانتصار في مباراته الأولى أمام اللاعب الأردني أحمد جمال بنتيجة 8/5 في مباراة كان فيها حيدر الطرف الأفضل من ناحية الكرات والأسبقية في النتيجة، رغم البجاية شبه المتكافئة بين اللاعبين، وفي ثاني مبارياته تعرض للخسارة من اللاعب السعودي أحمد آل جابر بنتيجة 8/1 في نتيجة غير متوقعة، لينقل للجهة المقابلة من الجدول، ويخوض مباراة مهمة أمام اللاعب الأردني خالد الشمالية ويتمكن من الانتصار عليه والتأهل لدور الـ 16 من البطولة، حيث سيلاقي اللاعب باسم عبود.
السوبر يتأهل لنصف نهائي فردي السنوكر وهشام يودع المسابقة
واصل لاعب منتخبنا الوطني العالمي السوبر حبيب صباح تألقه وبروزه في البطولة العربية للبليارد والسنوكر، بعد أن نجح في التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة فردي السنوكر آخر المسابقات والتي تختتم اليوم الثلاثاء، ليواصل حبيب رحلته في البطولة بحثاً عن التتويج بميدالية ذهبية ثانية بعد أن حصد ذهبية مسابقة 6 كرات.
وجاء تأهل حبيب لنصف النهائي بعد مشوار ناجح في المسابقة، فبعد أن أعطته القرعة التأهل من الدور الأول مباشرة، واجه السوبر في الدور الثاني اللاعب الأردني سالم أبو جاموس وتمكن من الانتصار عليه بنتيجة 4/1، ليضرب موعداً مع زميله في المنتخب الوطني هشام الصقر، ونجح في الفوز بالمباراة بنتيجة 4/2، بعد مباراة قوية بين اللاعبين، بدأها حبيب بالتقدم بشوطين دون مقابل، إلا أن الصقر نجح في العودة وتحقيق التعادل 2/2، ليتمكن بعدها السوبر من حسم الشوطين الخامس والسادس ويتأهل لنصف النهائي.
وودع هشام الصقر المنافسات، بعد أن فاز في أولى المباريات على اللاعب العماني صادق الفارسي بنتيجة 4/1، ومن ثم تخطى اللاعب الأردني معاذ المجالي بنتيجة 4/1 كذلك، لكن قطاره توقف في محطة الدور ربع النهائي أمام زميله في المنتخب حبيب صباح الذي وصل لنصف النهائي الثالث له في البطولة.
ومن المقرر أن تقام ظهر اليوم الثلاثاء مباراة الدور نصف النهائي، حيث يلتقي السوبر مع اللاعب الإماراتي خالد الكمالي الذي تمكن من الانتصار على مواطنه محمد شهاب.
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