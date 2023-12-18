عاشوري: المشاركات الخارجية وراء التوقف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عزا عبدالرضا عاشوري رئيس مسابقات الكرة الطائرة تأجيل مباريات الجولة الثانية من دوري الاتحاد إلى 25 ديسمبر الجاري إلى تسريع مباريات دوري عيسى بن راشد نظرا لوجود ثلاثة أندية (دار كليب والأهلي والنجمة) تنتظرها مشاركات خارجية في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا خلال شهر فبراير القادم 2024.
وقال عاشوري في تصريحه: أنهم يحاولون إنهاء الدور التمهيدي من منافسات السداسي من دوري عيسى بن راشد خلال شهر يناير القادم والبدء في منافسات المربع بعد عودة الأندية مباشرة من المشاركة الخارجية.
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