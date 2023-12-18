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عاشوري: المشاركات الخارجية وراء التوقف

12/18/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عزا‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬مسابقات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ (‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والأهلي‭ ‬والنجمة‭) ‬تنتظرها‭ ‬مشاركات‭ ‬خارجية‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬2024‭. ‬

وقال‭ ‬عاشوري‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭: ‬أنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬إنهاء‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المربع‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الأندية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭.‬

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