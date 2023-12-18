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جراء توقف دوري الاتحاد للكرة الطائرة (11 يوما)مدرّبو الأندية يتفاعلون ويبدون وجهات نظر مختلفة

12/18/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبدى‭ ‬مدربو‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬متباينة‭ ‬بشأن‭ ‬الإيقاف‭ (‬11‭ ‬يوما‭) ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬المسابقة‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬انتهت‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬وسوف‭ ‬تبدأ‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬برئيس‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬التوقف،‭ ‬وسماع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬


الخباز‭: ‬فريقي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المتضررين

ويرى‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بأنّ‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬بصراحة‭ ‬يتضرّر‭ ‬منه‭ ‬فريقه‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير،‭ ‬متسائلا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬خاصة‭ ‬أنّ‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬مستمرة‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬سيستأنفون‭ ‬اللعب‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬فهذا‭ ‬التوقف‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬سوف‭ ‬يسبب‭ ‬إرباكا‭ ‬لبرمجة‭ ‬الفريق‭ ‬واللاعبين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭.‬

وقال‭ ‬بأنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يقتصروا‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬التوقف،‭ ‬لأنّهم‭ ‬لا‭ ‬يلعبون‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّهم‭ ‬سيواجهون‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسة‭ ‬الرسمية‭.‬


جاسم‭: ‬ربما‭ ‬تتضرّر‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬بأنه‭ ‬شخصيا‭ ‬لا‭ ‬يفضّل‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬ومدته‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالكثيرة،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬بشيء،‭ ‬ولكنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬وأهدافهم‭ ‬ووضعية‭ ‬فرقهم‭ ‬متسائلا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭.‬


جابر‭: ‬التوقف‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هبوط‭ ‬المستوى

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬بأنّ‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬13‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق،‭ ‬ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬ليس‭ ‬أمامهم‭ ‬إلا‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التمارين‭ ‬لأنّ‭ ‬التوقف‭ ‬شمل‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬المنافسة‭.‬


الحايكي‭: ‬فرضة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأخطاء

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التوقف‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬إيجابي‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬الفرق‭ ‬لعبت‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬للوقوف‭ ‬عند‭ ‬ثغراتها‭ ‬وأخطائها‭ ‬كي‭ ‬تصححها‭ ‬تفاديا‭ ‬لعدم‭ ‬ارتكابها‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬وتعديل‭ ‬بعض‭ ‬المهارات،‭ ‬ويمكن‭ ‬خوض‭ ‬معسكر‭ ‬قصير‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬سيولة‭ ‬مالية،‭ ‬ففترة‭ ‬التوقف‭ ‬ربما‭ ‬تفيد‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الأندية‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬انسجام‭ ‬أكثر‭.‬


إبراهيم‭: ‬إيجابي‭ ‬ولكن‭ ‬سلبيته‭ ‬في‭ ‬مدته

وضم‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬صوته‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭ ‬زميله‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬وقال‭: ‬التوقف‭ ‬له‭ ‬إيجابياته‭ ‬لترتيب‭ ‬الأوراق‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬يبعد‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬ويفقده‭ ‬حساسية‭ ‬المباريات‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬قائلا‭: ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬المباريات‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬قرابة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬المباراة‭ ‬والأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سبب‭ ‬ربكة‭ ‬للفريق‭ ‬إذ‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المدة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬المباراة‭ ‬والأخرى‭ ‬قرابة‭ ‬الأسبوع‭ ‬بحسب‭ ‬رأيه‭.‬


جلال‭: ‬سلاح‭ ‬ذو‭ ‬حدين

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬بأنّ‭ ‬التوقف‭ ‬أحيانا‭ ‬يكون‭ ‬سلاحا‭ ‬ذا‭ ‬حدين،‭ ‬فهناك‭ ‬فرق‭ ‬تستفيد‭ ‬منه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬لاعبون‭ ‬مصابون‭ ‬ويحتاجون‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬للتعافي،‭ ‬ولكن‭ ‬مجملا‭ ‬الفرق‭ ‬تسير‭ ‬ضمن‭ ‬نسق‭ ‬معين‭ ‬وتلعب‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬النسق‭ ‬ويكون‭ ‬الأداء‭ ‬جيدا،‭ ‬وعندما‭ ‬تتوقف‭ ‬المسابقة‭ ‬قرابة‭ ‬الأسبوعين‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬بشكل‭ ‬لافت،‭ ‬والفترة‭ ‬التي‭ ‬ستتوقف‭ ‬فيها‭ ‬المسابقة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬طابع‭ ‬الملل‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستكتفي‭ ‬فيها‭ ‬بالتدريبات،‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬التوقف‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء،‭ ‬فالتوقف‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مباريات‭ ‬يكون‭ ‬توقفا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الإيجابية‭.‬

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