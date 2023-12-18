جراء توقف دوري الاتحاد للكرة الطائرة (11 يوما)مدرّبو الأندية يتفاعلون ويبدون وجهات نظر مختلفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبدى مدربو أندية دوري الاتحاد للكرة الطائرة وجهات نظر متباينة بشأن الإيقاف (11 يوما) الذي طال المسابقة إذ أنّ مباريات الجولة الأولى انتهت 14 ديسمبر وسوف تبدأ الجولة الثانية يوم 25 من الشهر نفسه، وحرصنا على الاتصال برئيس المسابقات في اتحاد اللعبة عبدالرضا عاشوري للوقوف على سبب هذا التوقف، وسماع في الوقت نفسه وجهات نظر المدربين في هذا الشأن.
الخباز: فريقي واحد من المتضررين
ويرى محمود الخباز مدرب فريق الشباب بأنّ هذا التوقف بصراحة يتضرّر منه فريقه وبشكل كبير، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب هذا التوقف الطويل خاصة أنّ منافسات دوري عيسى بن راشد مستمرة لافتا إلى أنّه بعد العودة سيستأنفون اللعب كل أربعة أيام، فهذا التوقف من وجهة نظره سوف يسبب إرباكا لبرمجة الفريق واللاعبين في الوقت نفسه.
وقال بأنهم يحاولون أن يقتصروا على خوض مباراة واحدة خلال التوقف، لأنّهم لا يلعبون أكثر على اعتبار أنّهم سيواجهون بقية الفرق فيما بعد ضمن المنافسة الرسمية.
جاسم: ربما تتضرّر الفرق المنافسة
وأوضح مدرب اتحاد الريف جاسم حسن بأنه شخصيا لا يفضّل هذا التوقف ومدته التي وصفها بالكثيرة، رغم أنّ هذا التوقف لن يؤثر على فريقه بشيء، ولكنه بالنسبة إلى بعض الفرق الأخرى وأهدافهم ووضعية فرقهم متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب التي دعت المسابقات في اتحاد اللعبة إلى هذا التوقف.
جابر: التوقف سيؤدي إلى هبوط المستوى
ويرى مدرب بني جمرة محمد جابر بأنّ هذا التوقف 13 يوما من شأنه ان يؤدي إلى هبوط مستوى الفرق، ومن جانبهم ليس أمامهم إلا الاجتهاد والعمل على التمارين لأنّ التوقف شمل جميع فرق المنافسة.
الحايكي: فرضة لتصحيح الأخطاء
ويرى مدرب البسيتين يوسف الحايكي أنّ هذا التوقف من وجهة نظره إيجابي بالنسبة له خاصة أنه جاء في هذا التوقيت ورغم أنّ الفرق لعبت جولة واحدة، وهي فرصة بحسب تعبيره للوقوف عند ثغراتها وأخطائها كي تصححها تفاديا لعدم ارتكابها في المباريات القادمة، وتعديل بعض المهارات، ويمكن خوض معسكر قصير للفرق التي لديها سيولة مالية، ففترة التوقف ربما تفيد أكثر الفرق التي لديها لاعبون من خارج الأندية والتي تحتاج إلى انسجام أكثر.
إبراهيم: إيجابي ولكن سلبيته في مدته
وضم مدرب الدير إبراهيم علي صوته إلى صوت زميله مدرب البسيتين وقال: التوقف له إيجابياته لترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق غير أنّ التوقف الطويل يبعد الفريق عن أجواء المنافسة ويفقده حساسية المباريات.
وتابع مدرب الدير قائلا: بعد استئناف المباريات ستكون هناك قرابة أربعة أيام بين المباراة والأخرى، وهذا من شأنه سبب ربكة للفريق إذ يفضل أن تكون المدة الفاصلة بين المباراة والأخرى قرابة الأسبوع بحسب رأيه.
جلال: سلاح ذو حدين
ويرى مدرب المعامير محمد جلال بأنّ التوقف أحيانا يكون سلاحا ذا حدين، فهناك فرق تستفيد منه إذا كان لديها لاعبون مصابون ويحتاجون الى فترة للتعافي، ولكن مجملا الفرق تسير ضمن نسق معين وتلعب مباريات ضمن هذا النسق ويكون الأداء جيدا، وعندما تتوقف المسابقة قرابة الأسبوعين من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأداء بشكل لافت، والفترة التي ستتوقف فيها المسابقة فترة طويلة ومن شأنها أن تفرض طابع الملل على الفرق التي ستكتفي فيها بالتدريبات، وبعيدا عن أسباب التوقف فإنه في حد ذاته لا يخدم مستوى الأداء، فالتوقف أسبوعين من غير مباريات يكون توقفا بعيدا عن الإيجابية.
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