ختام الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتازالبسيتين يلتقي الحد.. والمنامة يواجه النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تختتم اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، البسيتين والحد على استاد نادي المحرق، المنامة والنجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
البسيتين والحد
مواجهة بين البسيتين المنتشي بوصوله إلى ربع نهائي كأس جلالة المعظم، وبصحوته في دورينا بعد انتصاره بالجولة الماضية على النجمة، وبين الحد الذي خسر في آخر مباراتين أمام الأهلي في الدوري والاتفاق في «أغلى الكؤوس»، ليتم إعفاء مدربه عيسى السعدون وتكليف محمد عدنان بإدارة الفريق بدءًا من اليوم.
يدخل البسيتين هذه المواجهة وفي رصيده (6 نقاط) والحد يمتلك (7 نقاط) وكلاهما في المركز الأخير، ويستهدف نقاط الفوز لتحريك موقعه والتوغل إلى المنطقة الآمنة. البسيتين عطفًا على مستواه الفني مؤخرًا، فهو بدا في صحوة بقيادة مدربه علي عامر، وأخذ يبادر بالتقدم وتهديد مرمى المنافس وهز شباكه بخلاف عما كان عليه سابقًا بالتراجع المبالغ والاعتماد على الكرات الطويلة، وإذا ما واصل الفريق على نهجه الحالي المتوازن فإنه سيحقق شيئًا في لقاء اليوم. أما الحد فيعتبر «مجهولا أو غامض الهوية»، بسبب تقلبات مستوياته بين مباراة وأخرى رغم وجود أسماء وعناصر جيدة، وقد يكون للمدرب محمد عدنان اليوم بصمة مغايرة وخصوصًا أنه على دراية تامة بأمور الفريق من خلال وجوده كمدرب مساعد للسعدون.
البسيتين يعتمد على مجموعة عناصر بارزة مثل علي بسام، ألساني ديوب، عبدالرحمن الأحمدي، ممادو، عيسى علي، حسين مهدي، المهدي اودادس، روبسون دا سيلفا وخالد علي، والحد لديه أسماء جيدة مثل ايمبولي، برنس، بدر بشير، أحمد يوسف، هشام نايم، محمد الهادي سعيد، طلال الشروقي، محمد فارس واتون بافيد.
المنامة والنجمة
يأمل المنامة الذي يلعب هذه المباراة بمعنويات كبيرة إثر الانتصار الكبير الذي حققه في مرمى الرفاع الشرقي بـ«أغلى الكؤوس» وبلوغه ربع النهائي، أن يعوض تعثره في الدوري بالجولات الماضية حيث يمتلك (8 نقاط) وخسر مباراته الأخيرة أمام المحرق بصورة ضعيفة للغاية.
الفريق يعاب عليه تأخره في دخول أجواء المباراة كما حدث في مباراة المحرق وافتقاده للتركيز، ويحتاج إلى أن يكون أكثر توازنًا وصحوة من أجل تحقيق مبتغاه بنقاط الفوز، ويعول مدربه عادل النعيمي على عدد من الأسماء مثل ألفيز مارلي، أحمد موسى، إبراهيم الختال، توباريس، عبدالوهاب علي، عيسى عبدالله، عمر دعيج، ويلسن جونيور، ليما بريتو.
وفي المقابل النجمة، يدخل هذا اللقاء برصيد (12 نقطة) وبقيادة تدريبية جديدة متمثلة في الوطني أحمد عيسى بعد رحيل مدربه إسماعيل كرامي في الجولة الماضية وتحديدًا إثر خسارته أمام البسيتين. الفريق من خلال الجولات الماضية لا يقدم المستويات المأمولة كما كان عليه في الجولات الأولى المميزة، ليتعثر في أكثر من مباراة بالتعادل ثم خسارتين متتاليتين. على رغم نزف النقاط كما ذكرنا فإن موقف الفريق جيدًا جدًا في سلم الترتيب، ويحتاج إلى تصحيح المسار فنيًا والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل اللحاق بركب المنافسين.
الجميع ينتظر ما سيقدمه المدرب أحمد عيسى مع النجماوية اليوم، حيث يمتلك الفريق الأدوات التي تصنع الفارق وتحقق الفوز شرط إجادة التعامل في توظيفها وحسن التعامل مع الخصم ومجريات اللقاء، وسيعتمد عيسى على مجموعة من اللاعبين مثل محمد عبدالوهاب، عمر الداحي، يعقوب إجياكا، أحمد حسن، عبدالله عبدو، محمد الرميحي، ريبيرو دا كوستا، عيسى موسى، معتصم بالله الهادي، علي عمر وآلان جيمينيز.
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