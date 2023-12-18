ختام الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتازالبسيتين يلتقي الحد.. والمنامة يواجه النجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬البسيتين‭ ‬والحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬المنامة‭ ‬والنجمة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬





البسيتين‭ ‬والحد

مواجهة‭ ‬بين‭ ‬البسيتين‭ ‬المنتشي‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬المعظم،‭ ‬وبصحوته‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬النجمة،‭ ‬وبين‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والاتفاق‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬،‭ ‬ليتم‭ ‬إعفاء‭ ‬مدربه‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬وتكليف‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬بإدارة‭ ‬الفريق‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

يدخل‭ ‬البسيتين‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬والحد‭ ‬يمتلك‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬وكلاهما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير،‭ ‬ويستهدف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬لتحريك‭ ‬موقعه‭ ‬والتوغل‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭. ‬البسيتين‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬الفني‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬فهو‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬صحوة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬عامر،‭ ‬وأخذ‭ ‬يبادر‭ ‬بالتقدم‭ ‬وتهديد‭ ‬مرمى‭ ‬المنافس‭ ‬وهز‭ ‬شباكه‭ ‬بخلاف‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬سابقًا‭ ‬بالتراجع‭ ‬المبالغ‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الكرات‭ ‬الطويلة،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬واصل‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬الحالي‭ ‬المتوازن‭ ‬فإنه‭ ‬سيحقق‭ ‬شيئًا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭. ‬أما‭ ‬الحد‭ ‬فيعتبر‭ ‬‮«‬مجهولا‭ ‬أو‭ ‬غامض‭ ‬الهوية‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬تقلبات‭ ‬مستوياته‭ ‬بين‭ ‬مباراة‭ ‬وأخرى‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬أسماء‭ ‬وعناصر‭ ‬جيدة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬للمدرب‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬اليوم‭ ‬بصمة‭ ‬مغايرة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬تامة‭ ‬بأمور‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬للسعدون‭.‬

البسيتين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬عناصر‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬بسام،‭ ‬ألساني‭ ‬ديوب،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الأحمدي،‭ ‬ممادو،‭ ‬عيسى‭ ‬علي،‭ ‬حسين‭ ‬مهدي،‭ ‬المهدي‭ ‬اودادس،‭ ‬روبسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬وخالد‭ ‬علي،‭ ‬والحد‭ ‬لديه‭ ‬أسماء‭ ‬جيدة‭ ‬مثل‭ ‬ايمبولي،‭ ‬برنس،‭ ‬بدر‭ ‬بشير،‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف،‭ ‬هشام‭ ‬نايم،‭ ‬محمد‭ ‬الهادي‭ ‬سعيد،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي،‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭ ‬واتون‭ ‬بافيد‭.‬





المنامة‭ ‬والنجمة

يأمل‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬كبيرة‭ ‬إثر‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بـ«أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬وبلوغه‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬أن‭ ‬يعوض‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بالجولات‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬وخسر‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬بصورة‭ ‬ضعيفة‭ ‬للغاية‭.‬

الفريق‭ ‬يعاب‭ ‬عليه‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬وافتقاده‭ ‬للتركيز،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬توازنًا‭ ‬وصحوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مبتغاه‭ ‬بنقاط‭ ‬الفوز،‭ ‬ويعول‭ ‬مدربه‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬مثل‭ ‬ألفيز‭ ‬مارلي،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬توباريس،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬علي،‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمر‭ ‬دعيج،‭ ‬ويلسن‭ ‬جونيور،‭ ‬ليما‭ ‬بريتو‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬النجمة،‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬وبقيادة‭ ‬تدريبية‭ ‬جديدة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬مدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وتحديدًا‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭. ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬المستويات‭ ‬المأمولة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭ ‬المميزة،‭ ‬ليتعثر‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬ثم‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭. ‬على‭ ‬رغم‭ ‬نزف‭ ‬النقاط‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬فإن‭ ‬موقف‭ ‬الفريق‭ ‬جيدًا‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬فنيًا‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللحاق‭ ‬بركب‭ ‬المنافسين‭.‬

الجميع‭ ‬ينتظر‭ ‬ما‭ ‬سيقدمه‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬النجماوية‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق‭ ‬وتحقق‭ ‬الفوز‭ ‬شرط‭ ‬إجادة‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬توظيفها‭ ‬وحسن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الخصم‭ ‬ومجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬وسيعتمد‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬عمر‭ ‬الداحي،‭ ‬يعقوب‭ ‬إجياكا،‭ ‬أحمد‭ ‬حسن،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدو،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬ريبيرو‭ ‬دا‭ ‬كوستا،‭ ‬عيسى‭ ‬موسى،‭ ‬معتصم‭ ‬بالله‭ ‬الهادي،‭ ‬علي‭ ‬عمر‭ ‬وآلان‭ ‬جيمينيز‭.‬