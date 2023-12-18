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اختبار سهل لحامل اللقب وصعب لبرشلونة

12/18/2023 7:23:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيون‭ (‬سويسرا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬اختبار‭ ‬سهل‭ ‬نسبياً‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي،‭ ‬فيما‭ ‬تنتظر‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ووصيف‭ ‬نسخة‭ ‬2021،‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬مفاجأة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬عندما‭ ‬حل‭ ‬وصيفا‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬اقصاء‭ ‬الفريق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الآخر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتياً‭ ‬والساعي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬مجموعته‭ ‬السابعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

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