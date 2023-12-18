اختبار سهل لحامل اللقب وصعب لبرشلونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيون (سويسرا) – (أ ف ب): أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمس الإثنين عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب أمام اف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الاسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.
وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام اف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات، عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الاولى وأسهم في اقصاء الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد.
وتصدر الفريق المملوك إماراتياً والساعي إلى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.
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