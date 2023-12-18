الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب على غزة

الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب على غزة
التاريخ
12/18/2023 7:18:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانقلاب الرأي العام في بعض البلدان عدائيا تجاهها.
وأضاف المسؤول الأميركي أن تنامي العداء لسياسات واشنطن يجعل من الصعب كسب دعم للقضايا التي تهتم بها في العالم.
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