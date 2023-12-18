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الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب على غزة

12/18/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانقلاب الرأي العام في بعض البلدان عدائيا تجاهها.


وأضاف المسؤول الأميركي أن تنامي العداء لسياسات واشنطن يجعل من الصعب كسب دعم للقضايا التي تهتم بها في العالم.


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