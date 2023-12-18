هآرتس: قادة بالجالية اليهودية دعوا بايدن لإنهاء حكم إسرائيل بغزة والضفة

هآرتس: قادة بالجالية اليهودية دعوا بايدن لإنهاء حكم إسرائيل بغزة والضفة
التاريخ
12/18/2023 7:18:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 27 قائدا سابقا للجالية اليهودية في أميركا، دعوا الرئيس جو بايدن في رسالة لإعلان مبادرة سلام تهدف لإنهاء حكم "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية.
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