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هآرتس: قادة بالجالية اليهودية دعوا بايدن لإنهاء حكم إسرائيل بغزة والضفة

12/18/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 27 قائدا سابقا للجالية اليهودية في أميركا، دعوا الرئيس جو بايدن في رسالة لإعلان مبادرة سلام تهدف لإنهاء حكم "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية.




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