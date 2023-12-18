نقابة الصحفيين تثمن دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه، مؤكدا دعمه المطلق للقوات المسلحة وحرس الحدود على الواجهة الشمالية في مواجهة عصابات تهريب المخدرات.



وشدد المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، على أن الجميع في خندق الوطن ضد قوى الظلام والشر التي تسعى لبث السموم في مجتمعنا، مبينا أن القوات المسلحة بالمرصاد دوما لهذه العصابات المنظمة والمدعومة من قوى إقليمية.



وأكد المجلس أن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دائما على الاهتمام برفاق السلاح، واضعا هذه المؤسسة الفذة على رأس أولويات واهتمام جلالته ليبقى الجيش القلعة الحصينة التي تحمي الوطن وخيراته.

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