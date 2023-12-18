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تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة

12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها الليلة للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة.
وحسب برنامج المجلس المعدل، فقد تم حذف الجلسة بعد أن تم تأجيلها أولا من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، لكنه لم يعلن عن موعد جديد للجلسة.

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