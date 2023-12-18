تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة

تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة
التاريخ
12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها الليلة للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة.
وحسب برنامج المجلس المعدل، فقد تم حذف الجلسة بعد أن تم تأجيلها أولا من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، لكنه لم يعلن عن موعد جديد للجلسة.
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