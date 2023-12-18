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رايتس ووتش: استخدام الاحتلال الجوع كسلاح في غزة جريمة حرب

12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة يعد جريمة حرب.


وأضافت المنظمة الحقوقية أن مسؤولون إسرائيليون صرحوا علنا بتعمدهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء.


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