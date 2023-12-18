رايتس ووتش: استخدام الاحتلال الجوع كسلاح في غزة جريمة حرب
التاريخ
12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة يعد جريمة حرب.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن مسؤولون إسرائيليون صرحوا علنا بتعمدهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء.
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