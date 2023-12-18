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الكشف عن جنسية الذين ألقي القبض عليهم من قبل الجيش

12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، إنّ مهربي المخدرات الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود الأردنية على الحدود الشمالية يحملون الجنسية السورية.
وأكّد المصدر، مساء الاثنين، أن التحقيقات جارية معهم، حيث سيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة لينالوا جزاءهم العادل.
وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، عن مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر اليوم الاثنين، وكشف المصدر بالصور عن هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم .

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