الاستيطان في غزة.. أمانيّ الاحتلال للسيطرة على القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترددت مؤخرا تصريحات كثيرة للإسرائيليين حول الخطط التي لا تملكها تل أبيب لليوم التالي للحرب على قطاع غزة.



وتنوعت ما بين مخطط نقل وتهجير الغزيين والدعوات إلى إحلال المستوطنين مكانهم في القطاع، في توجه يعكس طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إن "إسرائيل" ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية هناك".



وفي الوقت الذي تواصل فيه الحركات الاستيطانية بلورة خطة حول مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب والبدء بالمشروع الاستيطاني فيه، يحرص نتنياهو على تأكيد رفضه عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة، لكنه يرفض أيضا تقديم أي رؤية بديلة وعلنية باستثناء تكرار تصريحه وتجديد التزامه بفرض سيطرة أمنية كاملة على القطاع.

تجنب الصدام

وفي غياب اليقين بأن الساعة الرملية السياسية لن توقف "إسرائيل" قبل تدمير البنية التحتية العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلُص تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" الإسرائيلي للإستراتيجية والأمن، إلى أنه على تل أبيب التحرك بسرعة "لاحتلال غزة من أجل التفاوض ووضع شروطها بشأن اليوم التالي بعد الحرب".

ويعتقد رئيس المعهد أفرايم عنبار أنه يتعين على "إسرائيل" أن تركز على تحقيق مصالحها الأمنية بالحفاظ على حرية العمل العسكري في غزة، وإنشاء مناطق عازلة واسعة فيها تحت سيطرتها.

ويوصي عنبار بتجنب الصدام مع الإدارة الأميركية بكل ما يتعلق بمستقبل غزة، ويرى أن على تل أبيب أن تحاول التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن، وتدعم المطلب الأميركي بإعادة هيكلة وتجديد السلطة الفلسطينية وإعادتها إلى غزة.

ويقترح على "إسرائيل" السعي إلى تقليل وجود القوات الدولية قدر الإمكان في القطاع لتجنب التوترات مع واشنطن والدول المشاركة في القوة الدولية.

ويرى عنبار أن وجود السلطة الفلسطينية في القطاع أفضل من وجود قوات دولية، كون ذلك يسمح بحرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في غزة على غرار نموذج التنسيق الأمني في الضفة الغربية.

أمنيا، يقول عنبار إن الفراغ الحكومي في غزة لا ينبغي أن يزعج تل أبيب، لأنه يسمح بالدخول إلى القطاع والخروج منه حسب الحاجة، كما لن تكون هناك معارضة فعالة لإنشاء المناطق العازلة على طول الشريط الأمني.

يأتي تقدير الموقف هذا، في وقت توشك فيه الساعة الرملية للحرب على النفاد، ويحلم عدة مئات من المستوطنين بملء الفراغ الذي تسبب به النزوح القسري للغزيين عن منازلهم وأراضيهم تحديدا في شمالي القطاع جراء آلة الحرب الإسرائيلية.

في الواقع، يقول الصحفي الاستقصائي جور مجيدو "للمستوطنين رؤية واضحة للمستقبل، سيعيشون في غزة، وسيتولى الجيش الإسرائيلي حراستهم"، حسب تقديره.

خطة استيطانية

تعكس هذه الرؤية التصور الذي عبّرت عنه خطة تعتمد على معتقدات دينية يهودية وتوراتية، وبلورتها الحركات الاستيطانية الداعية إلى الاستيطان وفرض أمر واقع في قطاع غزة، وذلك في سياق مشروع "أرض إسرائيل الكبرى"، بحسب ما استعرضه الصحفي مجيدو في تقرير بصحيفة "ذا ماركر".



لا تكتفي الرؤية الاستيطانية المشمولة بهذه الخطة، يقول مجيدو "بالعودة إلى عهد التجمع الاستيطاني غوش قطيف، فهناك عنصران رئيسيان يجعلان الأمر مختلفا مقارنة بالوضع عشية خطة فك الارتباط في عام 2005".



وفق رؤية هذه الحركات، أولا، سيستوطن اليهود في جميع أنحاء القطاع وبين السكان الفلسطينيين مثل الضفة والقدس، وليس فقط داخل حدود المستوطنات التي تم التخلي عنها في القطاع بموجب خطة فك الارتباط، وثانيا، يقول مجيدو "ستسعى إسرائيل جاهدة إلى استغلال الوضع الجديد في غزة لجعلها نظيفة من الغربيين، بالمعنى الحرفي للكلمة".

تقضي الخطة بإعادة توطين المستوطنين في قطاع غزة وليس فقط عند المناطق الحدودية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية وحالة القتال لإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية من القطاع والتنقل إلى أوروبا، وتهدف لتكوين ما سموها "أرض إسرائيل" خالية من العرب.

حلم ومزاعم

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن إحدى المشاركات في جلسات المؤتمر قولها إن حلمها هو "العيش بجوار كنيس الحاخام إسرائيل نجارا الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ17، وهو موقع لم يعد موجودا، ولكن موقعه التقريبي يقع في قلب مدينة غزة"، حسب زعمها.

وعلقت دانييلا فايس، من قادة الحركات الاستيطانية في الضفة والقدس، على ذلك بالقول "لا يمكن فعل أي شيء في غزة باستثناء الاستيطان اليهودي في القطاع بأكمله"، وفق تعبيرها.

وأضافت فايس "من رون ديرمر؟ من تساحي هنغبي؟ الوزير ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي هما عضوان في الفريق الذي شكله نتنياهو لصياغة توصيات اليوم التالي للحرب على غزة، والتي لم يثبت بعد أنها أكثر من مجرد وسيلة لإضاعة الوقت وتهدئة الضغط الأميركي".

وسأل أحد المشاركين مُسيّر جلسة النقاش حول مستقبل غزة ما بعد الحرب "ما هو الحل فيما يتعلق بالعرب هناك؟"، فأجابه، "إلى أوروبا، لربما سيكون هناك عرب، ولكن بشكل مؤقت". وأضاف "مثلما يحدث في الضفة الغربية فيما يتعلق باسترداد الأراضي من الفلسطينيين"، حسب تعبيره. الجزيرة نت

