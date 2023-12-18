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واشنطن تعلن عن قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر - أسماء الدول

12/18/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.


وكشف أوستن أن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.


وأشار إلى أن الدول المشاركة في القوة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.


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