في تمجيد الضحك والابتسام (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ما‭ ‬أن‭ ‬شكك‭ ‬ذلك‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬قواي‭ ‬العقلية،‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬بانفجاري‭ ‬ضاحكا‭ ‬وسقط‭ ‬الكتاب‭ ‬والطباشير‭ ‬من‭ ‬يدي،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬العدوى‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب،‭ ‬فتفجرت‭ ‬الضحكات،‭ ‬وخرج‭ ‬المدرسون‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الفصول‭ ‬وعلى‭ ‬وجوه‭ ‬بعضهم‭ ‬الاستياء،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الإزعاج‮»‬‭ ‬وتحول‭ ‬الاستياء‭ ‬إلى‭ ‬دهشة،‭ ‬عندما‭ ‬انتبهوا‭ ‬إلى‭ ‬أنني‭ ‬الجالس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفوضى،‭ ‬ومايسترو‭ ‬الضحك‭ ‬الهستيري

لم‭ ‬يكن‭ ‬مألوفا‭ ‬أن‭ ‬يتفوه‭ ‬طالب‭ ‬بأي‭ ‬كلمة‭ ‬مسيئة‭ ‬أمام‭ ‬المدرسين،‭ ‬ولهذا‭ ‬كان‭ ‬طالب‭ ‬ما‭ ‬محقا‭ ‬عندما‭ ‬هتف‭ ‬‮«‬والليلة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬لفعل‭ ‬أو‭ ‬قول‭ ‬ما‭ (‬مثلا‭ ‬يقول‭ ‬طالب‭ ‬لأخيه‭ ‬إنه‭ ‬رسب‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مواد،‭ ‬فيكون‭ ‬تعقيب‭ ‬الأخ‭: ‬والليلة‭.. ‬الله‭ ‬يستر‭ ‬عليك‭ ‬مع‭ ‬أبوي‭)‬،‭ ‬وضحكت‭ ‬عندما‭ ‬تساءل‭ ‬الطالب‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سلامة‭ ‬قواي‭ ‬العقلية،‭ ‬لأنني‭ ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬مارست‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الغطرسة‭ ‬الإدارية‭ -‬دون‭ ‬قصد‭- ‬عندما‭ ‬رفضت‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بدخول‭ ‬غرفة‭ ‬الدراسة‭ ‬غير‭ ‬مدرك‭ ‬لحجم‭ ‬معاناته‭ ‬كي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬ولأن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬ما‭ ‬نصيح؟‮»‬‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬فمه‭ ‬بعفوية‭ ‬أهلنا‭ ‬الطيبين‭.‬

لاحقا‭ ‬سألني‭ ‬زميل‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬ونحن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدرسين‭ ‬نجلس‭ ‬تحت‭ ‬شجر‭ ‬ظليل‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬المدرسة،‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬قهقهتي‭ ‬المُعدية،‭ ‬فسردت‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فقال‭: ‬صحيح‭ ‬مجنون،‭ ‬وانفجر‭ ‬الجميع‭ ‬ضاحكين،‭ ‬فخرج‭ ‬علينا‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة،‭ ‬وعندما‭ ‬سمع‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحكاية‭ ‬ضحك‭ ‬قليلا،‭ ‬واستدعى‭ ‬ذلك‭ ‬الطالب‭ ‬ثم‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬المدرسين‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬إليه‭ ‬جيدا،‭ ‬ثم‭ ‬قال‭: ‬ما‭ ‬في‭ ‬مدرس‭ ‬يعاقبه‭ ‬على‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭. ‬تذكرت‭ ‬عقلية‭ ‬هذا‭ ‬التربوي‭ ‬واستعدت‭ ‬حكاية‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ (‬الخرطوم‭ ‬بحري‭) ‬الذي‭ - ‬قبل‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭- ‬قال‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬معلمة‭ ‬لتلميذ‭ ‬حتى‭ ‬كسرت‭ ‬بعض‭ ‬عظامه‭: ‬أطفال‭ ‬الزمن‭ ‬دا‭ ‬عودهم‭ ‬طري‭!‬

استعدت‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬لأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬وأتكلم‭ ‬عن‭ ‬الضحك،‭ ‬بل‭ ‬الإعلاء‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الضحك،‭ ‬بل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الضحك‭ ‬وصفة‭ ‬يومية‭ ‬نتلقاها‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬وأماكن‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة‭ ‬وأينما‭ ‬يكون‭ ‬تجمع‭ ‬بشري،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يعتبرون‭ ‬الضحك،‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الرخاوة‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬والميوعة‭ ‬وقلة‭ ‬الحياء‭ ‬عند‭ ‬النساء،‭ ‬ونردد‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬الضحك‭ ‬بلا‭ ‬سبب‭ ‬قلة‭ ‬أدب‮»‬،‭ ‬وكأنها‭ ‬نص‭ ‬مقدس،‭ ‬بينما‭ ‬وفي‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬كائن‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬سبب‮»‬‭ ‬مضحك،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منافقا‭ (‬كالذي‭ ‬يضحك‭ ‬لكل‭ ‬سخافة‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المدير‮»‬‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬خائفا‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تمتص‭ ‬انفعاله‭ ‬وغضبه‭.‬

وبسبب‭ ‬نظرتنا‭ ‬السلبية‭ ‬للضحك‭ ‬صارت‭ ‬من‭ ‬العبارات‭ ‬الدارجة‭ ‬في‭ ‬ثقافتنا‭ ‬‮«‬ضحك‭ ‬على‭ ‬العقول‮»‬،‭ ‬و«فلان‭ ‬ضحك‭ ‬علينا‮»‬‭ ‬وهنا‭ ‬يعني‭ ‬الضحك‭ ‬الاستهبال‭ ‬والاستغفال،‭ ‬وليس‭ ‬انفجار‭ ‬الأصوات‭ ‬العفوي‭ ‬الذي‭ ‬يرتج‭ ‬له‭ ‬الجسم‭ ‬وترتاح‭ ‬له‭ ‬النفس‭.‬