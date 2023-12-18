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في تمجيد الضحك والابتسام (1)

12/18/2023 7:14:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قلت‭ ‬كثيرا‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬القراء‭ ‬يعتبرونه‭ ‬ضربا‭ ‬من‭ ‬الثناء‭ ‬وصفي‭ ‬بالكاتب‭ ‬الفكاهي‭ ‬أو‭ ‬الكوميدي،‭ ‬وأعذرهم‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬المفردتين‭ ‬لا‭ ‬تصلحان‭ ‬كوصف‭ ‬نقدي‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬بالكتابة‭ ‬الساخرة،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬هم‭ ‬يقولون‭ ‬ذلك‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬وربما‭ ‬يحسبون‭ ‬أن‭ ‬السخرية‭ ‬كلها‭ ‬مما‭ ‬نسميه‭ ‬مسخرة‭ ‬وهي‭ ‬شيء‭ ‬مذموم،‭ ‬ولكنني‭ ‬أقرّ‭ ‬وأعترف‭ ‬بأنني‭ ‬بطبعي‭ ‬شخص‭ ‬ضحوك،‭ ‬وأختزن‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬والأقوال‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬الابتسام‭ ‬والضحك،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬مدرسا‭ ‬في‭ ‬‮«‬الخرطوم‭ ‬بحري‭ ‬الثانوية‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬عادتي‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬أمام‭ ‬حجرة‭ ‬الدراسة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬رنين‭ ‬جرس‭ ‬بداية‭ ‬الحصة،‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لجميع‭ ‬الطلاب‭ ‬دخول‭ ‬الحجرة‭ ‬قبلي،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعني‭ ‬ضمنا‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أسمح‭ ‬بدخول‭ ‬طالب‭ ‬إلى‭ ‬حجرة‭ ‬الدراسة‭ ‬بعد‭ ‬دخولي‭ ‬فيها،‭ ‬وفي‭ ‬الحصة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬جاء‭ ‬طالب‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬الحصة‭ ‬بعشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬ونقر‭ ‬الباب‭ ‬طالبا‭ ‬الإذن‭ ‬بالدخول،‭ ‬فقلت‭ ‬له‭ ‬إنني‭ ‬لن‭ ‬أسمح‭ ‬له‭ ‬بالدخول‭ ‬لأنه‭ ‬تأخر‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة،‭ ‬فإذا‭ ‬به‭ ‬يصيح‭: ‬أنا‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬متأخر‭ ‬3‭ ‬ساعات‭. ‬فقلت‭ ‬له‭: ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬دي‭ ‬ارجع‭ ‬بيتكم،‭ ‬فقال‭ ‬منفعلا‭: ‬طلعت‭ ‬من‭ ‬بيتنا‭ ‬5‭ ‬صباحا‭ ‬وأبوي‭ ‬وصلني‭ ‬بالحمار‭ ‬لغاية‭ ‬خط‭ ‬الشاحنات،‭ ‬ومن‭ ‬لوري‭ ‬للوري‭ (‬شاحنة‭) ‬ومن‭ ‬باص‭ ‬لباص،‭ ‬ومن‭ ‬موقف‭ ‬الباصات‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬مشيا‭. ‬تقول‭ ‬لي‭ ‬‮«‬ارجع‭! ‬أنت‭ ‬ما‭ ‬نصيح؟‮»‬‭ (‬عبارة‭ ‬سودانية‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬هل‭ ‬أنت‭ ‬مجنون»؟‭).‬

ما‭ ‬أن‭ ‬شكك‭ ‬ذلك‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬قواي‭ ‬العقلية،‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬بانفجاري‭ ‬ضاحكا‭ ‬وسقط‭ ‬الكتاب‭ ‬والطباشير‭ ‬من‭ ‬يدي،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬العدوى‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب،‭ ‬فتفجرت‭ ‬الضحكات،‭ ‬وخرج‭ ‬المدرسون‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الفصول‭ ‬وعلى‭ ‬وجوه‭ ‬بعضهم‭ ‬الاستياء،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الإزعاج‮»‬‭ ‬وتحول‭ ‬الاستياء‭ ‬إلى‭ ‬دهشة،‭ ‬عندما‭ ‬انتبهوا‭ ‬إلى‭ ‬أنني‭ ‬الجالس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفوضى،‭ ‬ومايسترو‭ ‬الضحك‭ ‬الهستيري

لم‭ ‬يكن‭ ‬مألوفا‭ ‬أن‭ ‬يتفوه‭ ‬طالب‭ ‬بأي‭ ‬كلمة‭ ‬مسيئة‭ ‬أمام‭ ‬المدرسين،‭ ‬ولهذا‭ ‬كان‭ ‬طالب‭ ‬ما‭ ‬محقا‭ ‬عندما‭ ‬هتف‭ ‬‮«‬والليلة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬لفعل‭ ‬أو‭ ‬قول‭ ‬ما‭ (‬مثلا‭ ‬يقول‭ ‬طالب‭ ‬لأخيه‭ ‬إنه‭ ‬رسب‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مواد،‭ ‬فيكون‭ ‬تعقيب‭ ‬الأخ‭: ‬والليلة‭.. ‬الله‭ ‬يستر‭ ‬عليك‭ ‬مع‭ ‬أبوي‭)‬،‭ ‬وضحكت‭ ‬عندما‭ ‬تساءل‭ ‬الطالب‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سلامة‭ ‬قواي‭ ‬العقلية،‭ ‬لأنني‭ ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬مارست‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الغطرسة‭ ‬الإدارية‭ -‬دون‭ ‬قصد‭- ‬عندما‭ ‬رفضت‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بدخول‭ ‬غرفة‭ ‬الدراسة‭ ‬غير‭ ‬مدرك‭ ‬لحجم‭ ‬معاناته‭ ‬كي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬ولأن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬ما‭ ‬نصيح؟‮»‬‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬فمه‭ ‬بعفوية‭ ‬أهلنا‭ ‬الطيبين‭.‬

لاحقا‭ ‬سألني‭ ‬زميل‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬ونحن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدرسين‭ ‬نجلس‭ ‬تحت‭ ‬شجر‭ ‬ظليل‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬المدرسة،‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬قهقهتي‭ ‬المُعدية،‭ ‬فسردت‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فقال‭: ‬صحيح‭ ‬مجنون،‭ ‬وانفجر‭ ‬الجميع‭ ‬ضاحكين،‭ ‬فخرج‭ ‬علينا‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة،‭ ‬وعندما‭ ‬سمع‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحكاية‭ ‬ضحك‭ ‬قليلا،‭ ‬واستدعى‭ ‬ذلك‭ ‬الطالب‭ ‬ثم‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬المدرسين‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬إليه‭ ‬جيدا،‭ ‬ثم‭ ‬قال‭: ‬ما‭ ‬في‭ ‬مدرس‭ ‬يعاقبه‭ ‬على‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭. ‬تذكرت‭ ‬عقلية‭ ‬هذا‭ ‬التربوي‭ ‬واستعدت‭ ‬حكاية‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ (‬الخرطوم‭ ‬بحري‭) ‬الذي‭ - ‬قبل‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭- ‬قال‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬معلمة‭ ‬لتلميذ‭ ‬حتى‭ ‬كسرت‭ ‬بعض‭ ‬عظامه‭: ‬أطفال‭ ‬الزمن‭ ‬دا‭ ‬عودهم‭ ‬طري‭!‬

استعدت‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬لأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬وأتكلم‭ ‬عن‭ ‬الضحك،‭ ‬بل‭ ‬الإعلاء‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الضحك،‭ ‬بل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الضحك‭ ‬وصفة‭ ‬يومية‭ ‬نتلقاها‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬وأماكن‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة‭ ‬وأينما‭ ‬يكون‭ ‬تجمع‭ ‬بشري،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يعتبرون‭ ‬الضحك،‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الرخاوة‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬والميوعة‭ ‬وقلة‭ ‬الحياء‭ ‬عند‭ ‬النساء،‭ ‬ونردد‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬الضحك‭ ‬بلا‭ ‬سبب‭ ‬قلة‭ ‬أدب‮»‬،‭ ‬وكأنها‭ ‬نص‭ ‬مقدس،‭ ‬بينما‭ ‬وفي‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬كائن‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬سبب‮»‬‭ ‬مضحك،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منافقا‭ (‬كالذي‭ ‬يضحك‭ ‬لكل‭ ‬سخافة‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المدير‮»‬‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬خائفا‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تمتص‭ ‬انفعاله‭ ‬وغضبه‭.‬

وبسبب‭ ‬نظرتنا‭ ‬السلبية‭ ‬للضحك‭ ‬صارت‭ ‬من‭ ‬العبارات‭ ‬الدارجة‭ ‬في‭ ‬ثقافتنا‭ ‬‮«‬ضحك‭ ‬على‭ ‬العقول‮»‬،‭ ‬و«فلان‭ ‬ضحك‭ ‬علينا‮»‬‭ ‬وهنا‭ ‬يعني‭ ‬الضحك‭ ‬الاستهبال‭ ‬والاستغفال،‭ ‬وليس‭ ‬انفجار‭ ‬الأصوات‭ ‬العفوي‭ ‬الذي‭ ‬يرتج‭ ‬له‭ ‬الجسم‭ ‬وترتاح‭ ‬له‭ ‬النفس‭.‬

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