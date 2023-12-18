البحرين والكويت.. نموذج متجدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فأجبت‭ ‬قائلا‭: ‬هذا‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬يستحق‭ ‬الإجابة‭ ‬عليه‭ ‬بتفصيل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬ويدرك‭ ‬ويتعلم‭ ‬أبناؤنا‭ ‬وأحفادنا‭ ‬حجم‭ ‬وطبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الخليجية‭ ‬عموما،‭ ‬والبحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬خصوصا‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬البحريني‭ ‬بالحدث،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوثيقة،‭ ‬تعد‭ ‬نموذجا‭ ‬متفردا،‭ ‬يستمد‭ ‬زخمه‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬الدم‭ ‬والنسب،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتداخلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬بين‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الكرام‭ ‬وأسرة‭ ‬آل‭ ‬صباح‭ ‬الكرام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬له‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ووجدان‭ ‬كل‭ ‬بحريني‭.‬

ونلاحظ‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬وفدين‭ ‬رسميين‭ ‬رفعي‭ ‬المستوى،‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬بوفدين‭ ‬رسميين‭ ‬في‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬بل‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬اليوم،‭ ‬بجانب‭ ‬الوفود‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وكذلك‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬سافروا‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭.‬

وتقديرا‭ ‬لمكانة‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقد‭ ‬نعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬الفقيد،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬بعد‭ ‬عمر‭ ‬حافل‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬ونصرة‭ ‬قضاياها،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬قائدًا‭ ‬حكيمًا‭ ‬كرّس‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الحداد‭ ‬الرسمي‭ ‬وتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وتقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬كافة‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬وإقامة‭ ‬صلاة‭ ‬الغائب‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مساجد‭ ‬وجوامع‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬وشهدت‭ ‬بنفسي‭ ‬شخصيا‭ ‬إقبال‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬السفارة‭ ‬الكويتية‭ ‬لتقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬لدى‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭. ‬

إن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬تشهد‭ ‬توافقا‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف،‭ ‬والتعاون‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬والمجالات،‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬مستمر‭ ‬ومتواصل‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والخطط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬واتفاقيات‭ ‬التعاون،‭ ‬ومما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬أن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وفي‭ ‬عهد‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬بلغ‭ ‬318‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬ونمو‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الكويتية‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

إن‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬الواسع‭ ‬بوفاة‭ ‬الأمير‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬يؤكد‭ ‬حجم‭ ‬ومستوى‭ ‬مكانة‭ ‬الأمير‭ ‬والكويت،‭ ‬فبجانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي‭ ‬الدولي،‭ ‬وكلمات‭ ‬وعبارات‭ ‬زعماء‭ ‬الدول،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتنكيس‭ ‬علمها‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬اجلالا‭ ‬للأمير‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬رجل‭ ‬دولة‭ ‬متميزا‭. ‬كما‭ ‬وصفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالأمير‭ ‬المخلص‭ ‬والمتفاني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلاده‭ ‬والإنسانية،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬صاحب‭ ‬حنكة‭ ‬عميقة،‭ ‬وشخصية‭ ‬حكيمة،‭ ‬وتجلد‭ ‬جميل،‭ ‬وإنسانيّة‭ ‬عظيمة‭.‬

إن‭ ‬رجلا‭ ‬بهذه‭ ‬القامة‭ ‬والقيمة‭.. ‬والسيرة‭ ‬والمسيرة‭.. ‬وهذا‭ ‬الحب‭ ‬والتواضع‭.. ‬بجانب‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نحزن‭ ‬لوداعه،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬سيواصل‭ ‬المسيرة‭ ‬والعمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الجميع،‭ ‬ودعم‭ ‬ورعاية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية،‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتجددة‭.‬