رسائل جلالة الملك إلى شعب البحرين والعالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬لخص‭ ‬جلالته‭ ‬كل‭ ‬المعاني‭ ‬الوطنية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تثار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حرص‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬أربع‭ ‬رسائل‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬تلخص‭ ‬هذه‭ ‬المعاني‭.‬

الرسالة‭ ‬الأولى‭: ‬رسالة‭ ‬اعتزاز‭ ‬وفخر‭.‬

‭.. ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬العريق‭ ‬وحضارتها،‭ ‬وبما‭ ‬قدمه‭ ‬البناة‭ ‬والرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬وما‭ ‬حققوه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭.‬

جلالته‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العريق‭ ‬بزغ‭ ‬فجر‭ ‬مجده‭ ‬وشعَّت‭ ‬أنوار‭ ‬نجاحاته‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‮»‬‭.‬

نعم‭.. ‬البحرين‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تفخر‭ ‬وتعتز‭ ‬بريادتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وبما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭.‬

كان‭ ‬حكم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للبحرين‭ ‬فاتحة‭ ‬لحقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭. ‬حقبة‭ ‬تكرَّست‭ ‬فيها‭ ‬عروبتها،‭ ‬وشهدت‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬خطوة‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬وحقبة‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬وجيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬بذل‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬جهودا‭ ‬تاريخية‭ ‬مشهودة‭ ‬وحققوا‭ ‬إنجازات‭ ‬كبرى،‭ ‬حصدت‭ ‬البحرين‭ ‬نتائجها‭ ‬وتم‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.‬

ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الحكم‭ ‬وطرح‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬التاريخي‭ ‬الكبير،‭ ‬فتحت‭ ‬البحرين‭ ‬فصلا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.. ‬فصلا‭ ‬من‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتغيير‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬ومن‭ ‬مواكبة‭ ‬تحولات‭ ‬العصر‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبرى‭.‬

من‭ ‬حق‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تعتز‭ ‬وتفتخر‭ ‬بكل‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬تاريخيا‭ ‬وحضاريا‭.‬

الرسالة‭ ‬الثانية‭: ‬رسالة‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدراتها‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭. ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وإعلاء‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

هذه‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدراتها‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ‭. ‬لها‭ ‬مقومات‭ ‬وأسس‭ ‬حدد‭ ‬جلالته‭ ‬بعضا‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬‮«‬الحماسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والنشاط‭ ‬الميداني‭ ‬المنظم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬المتطورة،‭ ‬حضاريا‭ ‬وبشريا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أكبر‭ ‬مقومات‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مدروسة‭ ‬مخططة،‭ ‬ووفق‭ ‬رؤى‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬حشد‭ ‬كل‭ ‬الطاقات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

تعبير‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وقدراتهم‭.‬

الرسالة‭ ‬الثالثة‭: ‬رسالة‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬بالمستقبل‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬كلمته‭ ‬السامية‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬آمالنا‭ ‬وطموحنا‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفضل‭ ‬والأجمل‭ ‬لمستقبل‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‮»‬‭.‬

هذه‭ ‬رسالة‭ ‬أمل‭ ‬وتفاؤل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يحرص‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬هذا‭ ‬المعنى‭ ‬بالإشارة‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأجمل‭ ‬والأفضل‭ ‬قادم‭.‬

رسالة‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬هذه‭ ‬تجسد‭ ‬أولا‭ ‬إرادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬التفاؤل‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬وقدرة‭ ‬كل‭ ‬أجهزة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبتته‭ ‬التجربة‭ ‬بالفعل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وكل‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وجهد‭ ‬وطاقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل‭ ‬الأجمل‭ ‬للبحرين‭.‬

حديث‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بمثابة‭ ‬تطمين‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬ينتاب‭ ‬فيها‭ ‬الكل‭ ‬القلق‭ ‬مما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وتطورات‭.‬

الرسالة‭ ‬الرابعة‭: ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬بحرين‭ ‬العروبة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭.‬

هذه‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬ونصها‭ ‬‮«‬أن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة،‭ ‬كما‭ ‬سائر‭ ‬الشعوب،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬وعلى‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬باتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬المؤدية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬جلالته‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬كلها،‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا‭.‬

وأن‭ ‬يختار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الرسالة‭ ‬الأكبر‭ ‬للبحرين‭ ‬له‭ ‬معنى‭ ‬كبير‭ ‬يجسد‭ ‬التزام‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع‭ ‬بدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬والوقوف‭ ‬بجانبه‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الحالية‭ ‬وحتى‭ ‬ينال‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة‭.‬

هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬حرص‭ ‬جلال‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬توجيهها‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لها‭ ‬معنى‭ ‬أساسي‭ ‬عام‭ ‬كبير،‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬حكيمة‭ ‬بعيدة‭ ‬النظر‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬البحرين‭ ‬ونهضتها‭ ‬وكي‭ ‬تحتل‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬تحمل‭ ‬معنى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬مملكة‭ ‬واثقة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬وتجاوزها‭.‬