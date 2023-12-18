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فستان ارتدته الأميرة ديانا يسجل رقما قياسيا جديدا في عالم الموضة

12/18/2023 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حطم‭ ‬ثوب‭ ‬ارتدته‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز‭ ‬الراحلة‭ ‬ديانا،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموضة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بيعه‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬بـ11‭ ‬ضعف‭ ‬سعره‭ ‬المقدر‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬فستان‭ ‬السهرة‭ ‬الأسود‭ ‬المخملي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬مزادات‭ ‬جوليان‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬مليون‭ ‬و148‭ ‬ألفا‭ ‬و80‭ ‬دولارا‭. ‬

وقدر‭ ‬الخبراء‭ ‬سابقا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬بيع‭ ‬الفستان
بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬وبسبب‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الفعلي،‭ ‬فإن‭ ‬الفستان،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬كاملا‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬الكتف،‭ ‬وتنورة‭ ‬أورجانزا‭ ‬زرقاء،‭ ‬ووشاح،‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭ ‬كأغلى‭ ‬فستان‭ ‬ارتدته‭ ‬ديانا‭ ‬يُباع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭. ‬

وحقق‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬ثوب‭ ‬مخملي‭ ‬صممه‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬فيكتور‭ ‬إدلشتاين‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬حيث
تم‭ ‬بيعه‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬604‭ ‬آلاف‭ ‬و800‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭. ‬

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