فستان ارتدته الأميرة ديانا يسجل رقما قياسيا جديدا في عالم الموضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حطم ثوب ارتدته أميرة ويلز الراحلة ديانا، في عام 1985، رقما قياسيا جديدا في عالم الموضة، حيث تم بيعه في مزاد في هوليوود بـ11 ضعف سعره المقدر. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم بيع فستان السهرة الأسود المخملي في دار مزادات جوليان بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألفا و80 دولارا.
وقدر الخبراء سابقا أنه من المرجح بيع الفستان
بمبلغ 100 ألف دولار. ومع ذلك، وبسبب سعر البيع الفعلي، فإن الفستان، الذي جاء كاملا مع منصات الكتف، وتنورة أورجانزا زرقاء، ووشاح، أصبح الآن حامل الرقم القياسي الجديد كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.
وحقق الرقم القياسي السابق ثوب مخملي صممه مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين عام 1991، حيث
تم بيعه مقابل مبلغ 604 آلاف و800 دولار في مزاد في يناير الماضي.
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