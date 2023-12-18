فستان ارتدته الأميرة ديانا يسجل رقما قياسيا جديدا في عالم الموضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدر‭ ‬الخبراء‭ ‬سابقا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬بيع‭ ‬الفستان

بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬وبسبب‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الفعلي،‭ ‬فإن‭ ‬الفستان،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬كاملا‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬الكتف،‭ ‬وتنورة‭ ‬أورجانزا‭ ‬زرقاء،‭ ‬ووشاح،‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭ ‬كأغلى‭ ‬فستان‭ ‬ارتدته‭ ‬ديانا‭ ‬يُباع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭. ‬

وحقق‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬ثوب‭ ‬مخملي‭ ‬صممه‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬فيكتور‭ ‬إدلشتاين‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬حيث

تم‭ ‬بيعه‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬604‭ ‬آلاف‭ ‬و800‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭. ‬