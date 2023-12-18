فنان أسترالي مصري الأصل يعتزم العزف يوما كاملا لدعم سكان غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويقول‭ ‬عازف‭ ‬العود‭ ‬والملحن‭ ‬الأسترالي،‭ ‬جوزيف‭ ‬تواضروس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حفله‭ ‬الخيري‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬سينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬مساءً،‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬متواصلة‮»‬‭. ‬

وولد‭ ‬جوزيف‭ ‬تواضروس‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬1986،‭ ‬واختار‭ ‬العود‭ ‬وهو‭ ‬الآلة‭ ‬الموسيقية‭ ‬المشهورة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لتأثره‭ ‬بالعظماء‭ ‬أمثال‭ ‬سيد‭ ‬درويش،‭ ‬وابتكر‭ ‬أسلوبًا‭ ‬موسيقيًّا‭ ‬ساحرًا‭ ‬لأدائه‭ ‬المميز‭. ‬

ويوضح‭ ‬تواضروس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحفل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والمعنوي‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أوضاعًا‭ ‬صعبة‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬جميع‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬جمعها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تذاكر‭ ‬للحفل،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬للحضور‭ ‬دفع‭ ‬تبرع‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مرتبطًا‭ ‬بالسياسة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولا‭ ‬يحمل‭ ‬موقفًا‭ ‬سياسيًّا‭ ‬تجاه‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع،‭ ‬وإنما‭ ‬يحمل‭ ‬جانبًا‭ ‬إنسانيًّا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬وضحايا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬العازف‭ ‬ذو‭ ‬الأصول‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المبادرة‭ ‬تبقى‭ ‬مغامرة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬العزف‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬متواصلة‭ ‬دون‭ ‬توقف‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬العزف‭ ‬لمدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬12‭ ‬ساعة،‭ ‬لكنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬فترات‭ ‬الراحة‭ ‬خلال‭ ‬حفله‭ ‬الخيري‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يُشترط‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬البقاء‭ ‬طيلة‭ ‬الحفل‭ ‬كاملًا،‭ ‬بل‭ ‬يمكنهم‭ ‬الحضور‭ ‬ولو‭ ‬لخمس‭ ‬دقائق،‭ ‬ثم‭ ‬يحل‭ ‬محلهم‭ ‬آخرون،‭ ‬وليس‭ ‬شرطًا‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬سيحضرون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الموسيقى،‭ ‬لأن‭ ‬أبعاده‭ ‬إنسانية‭ ‬تتجاوز‭ ‬عملية‭ ‬تذوق‭ ‬الموسيقى‭. ‬

وعن‭ ‬عنوان‭ ‬الحفل،‭ ‬قال‭ ‬تواضروس‭ ‬إنه‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬صلاة‮»‬،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الموسيقى‭ ‬هي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الصلاة،‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬أنغامها‭ ‬من‭ ‬مناجاة،‭ ‬وهو‭ ‬العنوان‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬مناسبًا‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حاجة‭ ‬أهلها‭ ‬للصلاة‮»‬‭.‬