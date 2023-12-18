بيت التراث المعماري يدشن معرض ((أشهب اللال)) للفنان السعودي أحمد ماطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يشتقُّ‭ ‬تسمية‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬أشهب‭ ‬اللال‮»‬‭ ‬من‭ ‬القصائد‭ ‬والأشعار‭ ‬النبطية‭ ‬عن‭ ‬الصحراء‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬يصبح‭ ‬السراب‭ ‬دائمًا‭ ‬سريع‭ ‬الزوال‭ ‬وبعيد‭ ‬المنال،‭ ‬ودليلاً‭ ‬وسببًا‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬امتداد‭ ‬الصحراء‭.‬

يتضمن‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬الملاحات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يستعيدها‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الصحراوية‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ويعرج‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الصورة‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬معناها؟‭ ‬ومن‭ ‬أين‭ ‬تستمد‭ ‬جمالها‭ ‬وقوتها‭ ‬الخاصة؟‭ ‬وكيف‭ ‬ترسل‭ ‬قصتها‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل؟

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬ماطر‭ ‬فنان‭ ‬تشكيلي‭ ‬متميز،‭ ‬تمكن‭ ‬خلال‭ ‬مشواره‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافل‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬متحف‭ ‬مورى‮»‬‭ ‬للفنون‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬مساحة‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وكذلك‭ ‬متحف‭ ‬‮«‬نيلسون‭ ‬أتكينز‮»‬‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مساحة‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحف‭ ‬‮«‬بينالي‭ ‬الشارقة‮»‬‭ ‬2013،‭ ‬والمتحف‭ ‬الوطني‭ ‬للإثنوغرافيا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬هولندا‭ ‬2013‭ ‬أيضاً،‭ ‬وجمعية‭ ‬أشكال‭ ‬الألوان‭ ‬بمدينة‭ ‬ببيروت،‭ ‬وبينالي‭ ‬البندقية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬2009‭-‬2011،‭ ‬مرورا‭ ‬بباريس‭ ‬وفرنسا،‭ ‬كما‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الفنية‭ ‬البارزة‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية‭. ‬نال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والشهادات‭ ‬التقديرية‭.‬