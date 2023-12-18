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الـبـاحـث الـسـعـودي يـوسـف الـديـنـي يخاطب ((الإعلام المؤنسن والخوارزميات)) في بيت عبدالله الزايد اليوم

12/18/2023 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬بيت‭ ‬عبدالله‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي‭ ‬الباحث‭ ‬السعودي‭ ‬يوسف‭ ‬الديني،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬المؤنسن‭ ‬والخوارزميات،‭ ‬سردية‭ ‬مضادة‮»‬،‭ ‬يتطرق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬المفاهيم‭ ‬المؤسسة‭ ‬بين‭ ‬منظومة‭ ‬الإعلام‭ ‬والخوارزميات‭ ‬ونظرية‭ ‬الفعل‭ ‬التواصلي‭ ‬بينهما،‭ ‬وتأثير‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عبدالله‭ ‬الزايد‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة‭ ‬عبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة «QR» ‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الديني‭ ‬هو‭ ‬باحث‭ ‬سعودي‭ ‬ومستشار‭ ‬فكري‭ ‬وكاتب‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬عمل‭ ‬بالصحافة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬والبحوث‭ ‬النقدية،‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬عشرات‭ ‬الأبحاث‭ ‬المحكمة‭ ‬لمراكز‭ ‬بحثية‭ ‬دولية،‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ويعمل‭ ‬الآن‭ ‬مستشاراً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوجهة‭ ‬والإرث‭ ‬المعنوي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تطوير‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭.‬

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