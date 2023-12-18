الـبـاحـث الـسـعـودي يـوسـف الـديـنـي يخاطب ((الإعلام المؤنسن والخوارزميات)) في بيت عبدالله الزايد اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستضيف بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي الباحث السعودي يوسف الديني، في محاضرة عنوانها «الإعلام المؤنسن والخوارزميات، سردية مضادة»، يتطرق من خلالها إلى المفاهيم المؤسسة بين منظومة الإعلام والخوارزميات ونظرية الفعل التواصلي بينهما، وتأثير التطورات الرقمية الحديثة على وسائل الإعلام. يكون ذلك في إطار الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت عبدالله الزايد. كما يمكن متابعة المحاضرة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
الجدير ذكره أن يوسف عبدالله الديني هو باحث سعودي ومستشار فكري وكاتب متخصص في صحيفة الشرق الأوسط منذ عام 2005. عمل بالصحافة منذ عام 1999.
له العديد من الكتب والبحوث النقدية، كما كتب عشرات الأبحاث المحكمة لمراكز بحثية دولية، وساهم بشكل فعال في العديد من المؤتمرات حول العالم، ويعمل الآن مستشاراً في تنمية الوجهة والإرث المعنوي في هيئة تطوير المدينة المنورة.
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