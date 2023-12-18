الـبـاحـث الـسـعـودي يـوسـف الـديـنـي يخاطب ((الإعلام المؤنسن والخوارزميات)) في بيت عبدالله الزايد اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الديني‭ ‬هو‭ ‬باحث‭ ‬سعودي‭ ‬ومستشار‭ ‬فكري‭ ‬وكاتب‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬عمل‭ ‬بالصحافة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬والبحوث‭ ‬النقدية،‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬عشرات‭ ‬الأبحاث‭ ‬المحكمة‭ ‬لمراكز‭ ‬بحثية‭ ‬دولية،‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ويعمل‭ ‬الآن‭ ‬مستشاراً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوجهة‭ ‬والإرث‭ ‬المعنوي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تطوير‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭.‬