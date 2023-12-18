السفير الفرنسي: تعلق عربي بالعطور الفرنسية مجموعات حصرية ((لمونكلير)) في نيش جاردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

بحضور‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬إريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلمي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمصورين‭ ‬وكبار‭ ‬العملاء،‭ ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬والعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمحل‭ ‬‮«‬نيش‭ ‬جاردن‭ ‬للعطور‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬وصول‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعات‭ ‬العطور‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬مونكلير‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عطور‭ ‬جديدة‭ ‬والتي‭ ‬ستوجد‭ ‬حصرياً‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمحلات‭ ‬نيش‭ ‬جاردن‭ ‬للعطور‭ ‬بفروعها‭ ‬الثلاثة‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬ومجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وداخل‭ ‬فرع‭ ‬الحواج‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭. ‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬جواد‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬العطور‭ ‬العالمية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬رغم‭ ‬منافسة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭.‬

ولفت‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تستقطب‭ ‬علامات‭ ‬العطور‭ ‬العالمية‭ ‬لتسويقها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬المنافسة‭ ‬يؤسس‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬علامات‭ ‬أخرى‭ ‬تدخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

وأثنى‭ ‬السفير‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العطور‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تعلق‭ ‬عملاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبالأخص‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالروائح‭ ‬الفرنسية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬العربي‭.‬

وتحدث‭ ‬شام‭ ‬نارايانان‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬عطور‭ ‬مونكلير‭ ‬العالمية‭ ‬وعن‭ ‬تاريخ‭ ‬نشأتها‭ ‬وتطورها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وشكر‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬الكريم،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬محلات‭ ‬‮«‬نيش‭ ‬جاردن‮»‬‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬بالمجموعات‭ ‬العطرية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬حصريا‭ ‬فقط‭ ‬بفروع‭ ‬نيشجاردن‭. ‬