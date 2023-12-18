السفير الفرنسي: تعلق عربي بالعطور الفرنسية مجموعات حصرية ((لمونكلير)) في نيش جاردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
تصوير- محمد سرحان
بحضور السفير الفرنسي إريك جيرو تيلمي وعدد من الصحفيين والمصورين وكبار العملاء، وتزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيد الجلوس والعيد الوطني المجيد، أعلنت مجموعة الحواج خلال الفعالية التي أقيمت بمحل «نيش جاردن للعطور» بمجمع سيتي سنتر الخميس 14 ديسمبر 2023 وصول أحدث مجموعات العطور الخاصة بالعلامة التجارية الشهيرة «مونكلير» الفرنسية والمكونة من خمسة عطور جديدة والتي ستوجد حصرياً بمملكة البحرين بمحلات نيش جاردن للعطور بفروعها الثلاثة بمجمع سيتي سنتر ومجمع الأفنيوز وداخل فرع الحواج بمجمع السيف.
وذكر رئيس مجلس إدارة المجموعة، جواد الحواج أن العطور العالمية لا تزال تستحوذ على 80% من السوق المحلي رغم منافسة العلامات التجارية المحلية والخليجية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب.
ولفت الحواج إلى أن المجموعة دائمًا ما تستقطب علامات العطور العالمية لتسويقها في البحرين، مشيرا إلى أن خروج بعض العلامات التجارية من إطار المنافسة يؤسس للبحث عن علامات أخرى تدخل السوق المحلي.
وأثنى السفير خلال كلمته على جهود مجموعة الحواج في توطيد العلاقات البحرينية الفرنسية من خلال التبادل التجاري في مجال العطور وهو ما يعكس تعلق عملاء الشرق الأوسط وبالأخص الدول العربية بالروائح الفرنسية ذات الطابع العربي.
وتحدث شام نارايانان مدير عمليات مجموعة الحواج عن عطور مونكلير العالمية وعن تاريخ نشأتها وتطورها خلال السنوات الماضية. وشكر عبدالوهاب الحواج السفير الفرنسي على حضوره الكريم، كما أضاف أن محلات «نيش جاردن» دائماً ما تتميز بالمجموعات العطرية المتميزة التي توفرها مجموعة الحواج حصريا فقط بفروع نيشجاردن.
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