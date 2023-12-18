الدكــتـورة وردة حــســن تــوضــح إرشادات لموسم تخييم أكثر أمانا

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- Akhbar Al Khaleej) يعدّ التخييم واحداً من الأنشطة الترفيهية المهمة التي ترتبط بفصل الشتاء، وله رواد كثر في البحرين، ومن أهم الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها ومراعاتها الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وقوع أية حوادث. في المقال التالي توضح الدكتورة وردة حسن استشاري طب العائلة اختصاصية طب الطيران ورئيس الخدمات الطبية بمستشفى رويال البحرين في حوارها معنا إرشادات السلامة العامة أثناء موسم التخييم.
إرشادات عامة
لا بدّ من اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لأي إصابةٍ طارئةٍ أو وعكةٍ صحية؛ لذا من الضروري توفير حقيبة الإسعافات الأولية عند الذهاب للتخييم.
تخلو معظم مناطق التخييم من الماء العذب الصالح للشرب، ما يدعو إلى إحضار كمياتٍ وافرةٍ من الماء النقي لغايات الشرب والاستخدام اليومي.
تأكد من شرب كميات كافية من الماء وتجنب البقاء في الشمس لفترات أطول من اللازم.
استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس خلال ساعات النهار.
ينصح بتطعيم الانفلونزا الموسمية قبل التخييم بأسبوع إلى أسبوعين للحد من انتقال العدوى.
يجب على مرضى السكري أخذ جهاز السكر لقياس مستوياته في الدم وأن يضع الإبر في ثلاجة خاصة.
احتفظ بهاتفك الجوال معك حتى يمكنك الاتصال برقم 999 في حالات الطوارئ.
إشعال النار
إن إشعال الفحم أو الحطب وإبقاءه في الخيام خطر جدا، حيث إن اشعال فحم التدفئة أو الخشب عندما يكون كليا ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وهذا الغاز بحد ذاته ليس سامّا، لكن إذا امتلأ المكان المغلق به فسيقلل من الأوكسجين الموجود في الغرفة أو الخيمة، ولهذا تأثيرات سلبية على مجرى التنفس ولا سيما لمرضى الربو والحساسية، إذ إن المصابين بالربو قد يؤدي إشعال الحطب والفحم إلى تحريض مجرى التنفس لديهم وإدخالهم في نوبة ربو حادة، وقد يؤدي إلى الاختناق.
ويجب عدم ترك الشعلة في الأماكن المغلقة أو حتى بالقرب من الخيام، فشرارة بسبب الرياح أو الهواء قد تنقلها إلى الخيمة وتؤدي إلى إشعال النار بها الأمر الذي يهدد حياة المتواجدين، ويتوجب على من يعانون من الربو أخذ الأدوية والبخاخات الخاصة لاستخدامها في حال أي نوبة ربو مفاجئة، وفي حال عدم الاستجابة لا بد للشخص من التوجه إلى أقرب مستشفى.
كما ندعو المخيمين الذين يميلون إلى إشعال الحطب أو الفحم أن يحذروا من تركها بالقرب من أي مواد قابلة للاشتعال، ونحذر من ترك الأطفال لوحدهم بالقرب منها لما قد ينتج عنه من حروق الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة.
ما هي الإسعافات الأولية في حالة التعرض للحروق؟
عرّض المنطقة المتأثرة بالحرق للمياه الباردة (ليس المثلجة) لمدة 30 دقيقة على الأقل. ولا تضع أي كريمات أو زيوت أو معجون أسنان أو منتجات أخرى، بل استخدم الماء فقط. واستخدم بعض مسكنات الألم مثل باراسيتامول أو إيبوبروفين، ثم توجه إلى أقرب قسم طوارئ إليك.
تحضير المواد الغذائية في المخيم
اغسل يديك قبل تناول الطعام وبعد الذهاب إلى المرحاض وبعد لمس الحيوانات وبعد التدخين ولمس أي شيء ملوث وبعدها.
يجب أن تغسل، وتطهّر جميع الأسطح، والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام.
عزل الطعام عن مصادر التلوث.
تحقق من حماية الطعام والمطبخ من الحشرات، وسائر الحيوانات.
الفصل بين الطعام النيء والمطبوخ.
أفضل الأطعمة النيئة على الأطعمة الجاهزة للتقديم.
استعمل في أثناء تحضير وتجهيز الأطعمة النيئة معدات وأواني وأدوات منفصلة (مثل السكاكين، وألواح التقطيع).
قم بتخزين الطعام في أوعية مغطاة تفادياً للتماس بين الأطعمة النيئة والمطبوخة.
الطريقة الصحيحة للشوي
يجب إشعال الفحم والانتظار حتى يختفي اللهب.
يجب التأكد من نضوج اللحوم جيدا.
الأجزاء المحروقة من اللحوم تسبب السرطان لذلك يجب استبعادها.
يجب تغطية اللحوم غير المشوية والإبقاء عليها باردة ومغطاة إلى حين الشوي.
يجب تغطية اللحوم المشوية لمنع تلوثها بالحشرات والغبار واستهلاكها خلال فترة لا تزيد على ساعتين بعد الشوي.
ما هي أعراض التسمم الغذائي؟
إذا ما أحس الشخص بعد تناوله لوجبة ما بأي أعراض غير طبيعية تشير إلى إصابته بالتسمم الغذائي فعليه التوجه فوراً إلى أقرب مركز طبي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة دون أي تأخير.
وأعراض التسمم الغذائي هي:
الغثيان، المغص، القيء، والإسهال، ارتفاع في درجة الحرارة.
الحوادث والاصابات
يمكن للمركبات الرباعية أن تسبب إصابات خطرة في الرأس أو الأطراف أو العنق أو البطن في حال استخدامها من قبل غير المتمرسين ودون تطبيق إجراءات السلامة اللازمة.
لقد رأينا حالات لأطفال تسبَّبت الحوادث في دفع أجسامهم خارج الدراجة وآخرين يعانون من كسور في العظام أو إصابات داخلية بسبب انقلاب المركبة فوق أجسادهم، ولذلك ننصح بالاحتياطات التالية:
- ارتد حزام الأمان دائمًا وتأكد من تثبيت أطفالك جيدًا في مقاعدهم.
- المركبات الرباعية معدّة ليقودها الأطفال المدربون الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا فقط؛ ويجب أن تخضع هذه المركبات للإشراف طوال الوقت بواسطة أحد البالغين ولا يسمح بقيادتها على طريق السيارات. تأكد دائمًا من ارتداء طفلك لخوذة ولملابس طويلة الأكمام.
- خذ معك أدوات الإسعافات الأولية للمساعدة في التعامل مع الإصابات البسيطة.
كيفية الحماية من لدغات العقارب والحشرات والأفاعي
- احرص دائمًا على هز حذائك في الصباح، ليس فقط لأجل إسقاط الرمال المتجمعة فيه بل لأن العقارب تحب كثيرًا الزحف إلى داخل الأحذية أثناء الليل.
إذا تعرض أحد لعضة ثعبان أو عنكبوت أو تعرض للدغة عقرب، فإننا نوصي بشدة بالتالي:
- اسع للحصول على رعاية طبية عاجلة في حال التعرض للدغة عقرب أو عضة ثعبان..
عدم تحريك الطرف أو عضو الجسم المصاب.
ويجب نزع الأحذية أو الملابس الضيقة من على الطرف المتأثر.
لا تستخدم ضاغط إيقاف النزيف أو أي صورة من صور الشفط؛ أي لا تحاول مص السم خارجًا.
وأيضًا لا تعرض مكان الإصابة للحرارة أو البرودة أو الكهرباء ولا تضع أي مواد. وصوّر الثعبان أو العقرب من مسافة آمنة إن أمكنك ذلك أو حاول تذكّر لونه أو شكله حتى تتمكن من وصفه، فيساعد هذا في العلاج.
التوجه فورا إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.
وختاما نتمنى للجميع السلامة والصحة في موسم التخييم لهذا العام، وكل عام والجميع بخير.
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