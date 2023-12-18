الدكــتـورة وردة حــســن تــوضــح إرشادات لموسم تخييم أكثر أمانا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إرشادات‭ ‬عامة

لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬تحسبًا‭ ‬لأي‭ ‬إصابةٍ‭ ‬طارئةٍ‭ ‬أو‭ ‬وعكةٍ‭ ‬صحية؛‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬توفير‭ ‬حقيبة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬عند‭ ‬الذهاب‭ ‬للتخييم‭. ‬

تخلو‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬التخييم‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬العذب‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب،‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إحضار‭ ‬كمياتٍ‭ ‬وافرةٍ‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬النقي‭ ‬لغايات‭ ‬الشرب‭ ‬والاستخدام‭ ‬اليومي‭.‬

تأكد‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬وتجنب‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الشمس‭ ‬لفترات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬اللازم‭.‬

استخدام‭ ‬الكريمات‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭.‬

ينصح‭ ‬بتطعيم‭ ‬الانفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬قبل‭ ‬التخييم‭ ‬بأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬أخذ‭ ‬جهاز‭ ‬السكر‭ ‬لقياس‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وأن‭ ‬يضع‭ ‬الإبر‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬خاصة‭.‬

احتفظ‭ ‬بهاتفك‭ ‬الجوال‭ ‬معك‭ ‬حتى‭ ‬يمكنك‭ ‬الاتصال‭ ‬برقم‭ ‬999‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

إشعال‭ ‬النار

إن‭ ‬إشعال‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬الحطب‭ ‬وإبقاءه‭ ‬في‭ ‬الخيام‭ ‬خطر‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬اشعال‭ ‬فحم‭ ‬التدفئة‭ ‬أو‭ ‬الخشب‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬كليا‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬وهذا‭ ‬الغاز‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬ليس‭ ‬سامّا،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬امتلأ‭ ‬المكان‭ ‬المغلق‭ ‬به‭ ‬فسيقلل‭ ‬من‭ ‬الأوكسجين‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬أو‭ ‬الخيمة،‭ ‬ولهذا‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬مجرى‭ ‬التنفس‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لمرضى‭ ‬الربو‭ ‬والحساسية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المصابين‭ ‬بالربو‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إشعال‭ ‬الحطب‭ ‬والفحم‭ ‬إلى‭ ‬تحريض‭ ‬مجرى‭ ‬التنفس‭ ‬لديهم‭ ‬وإدخالهم‭ ‬في‭ ‬نوبة‭ ‬ربو‭ ‬حادة،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاختناق‭.‬

ويجب‭ ‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬الشعلة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المغلقة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الخيام،‭ ‬فشرارة‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬أو‭ ‬الهواء‭ ‬قد‭ ‬تنقلها‭ ‬إلى‭ ‬الخيمة‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬المتواجدين،‭ ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الربو‭ ‬أخذ‭ ‬الأدوية‭ ‬والبخاخات‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أي‭ ‬نوبة‭ ‬ربو‭ ‬مفاجئة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للشخص‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬مستشفى‭.‬

كما‭ ‬ندعو‭ ‬المخيمين‭ ‬الذين‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬إشعال‭ ‬الحطب‭ ‬أو‭ ‬الفحم‭ ‬أن‭ ‬يحذروا‭ ‬من‭ ‬تركها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال،‭ ‬ونحذر‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأطفال‭ ‬لوحدهم‭ ‬بالقرب‭ ‬منها‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التعرض‭ ‬للحروق؟

عرّض‭ ‬المنطقة‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالحرق‭ ‬للمياه‭ ‬الباردة‭ (‬ليس‭ ‬المثلجة‭) ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ولا‭ ‬تضع‭ ‬أي‭ ‬كريمات‭ ‬أو‭ ‬زيوت‭ ‬أو‭ ‬معجون‭ ‬أسنان‭ ‬أو‭ ‬منتجات‭ ‬أخرى،‭ ‬بل‭ ‬استخدم‭ ‬الماء‭ ‬فقط‭. ‬واستخدم‭ ‬بعض‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬مثل‭ ‬باراسيتامول‭ ‬أو‭ ‬إيبوبروفين،‭ ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬قسم‭ ‬طوارئ‭ ‬إليك‭.‬

تحضير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬المخيم

اغسل‭ ‬يديك‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬وبعد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المرحاض‭ ‬وبعد‭ ‬لمس‭ ‬الحيوانات‭ ‬وبعد‭ ‬التدخين‭ ‬ولمس‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ملوث‭ ‬وبعدها‭. ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬تغسل،‭ ‬وتطهّر‭ ‬جميع‭ ‬الأسطح،‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الطعام‭.‬

عزل‭ ‬الطعام‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬التلوث‭.‬‮

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تحقق‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الطعام‭ ‬والمطبخ‭ ‬من‭ ‬الحشرات،‭ ‬وسائر‭ ‬الحيوانات‭.‬

الفصل‭ ‬بين‭ ‬الطعام‭ ‬النيء‭ ‬والمطبوخ‭. ‬

أفضل‭ ‬الأطعمة‭ ‬النيئة‭ ‬على‭ ‬الأطعمة‭ ‬الجاهزة‭ ‬للتقديم‭.‬

استعمل‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬تحضير‭ ‬وتجهيز‭ ‬الأطعمة‭ ‬النيئة‭ ‬معدات‭ ‬وأواني‭ ‬وأدوات‭ ‬منفصلة‭ (‬مثل‭ ‬السكاكين،‭ ‬وألواح‭ ‬التقطيع‭).‬

قم‭ ‬بتخزين‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬أوعية‭ ‬مغطاة‭ ‬تفادياً‭ ‬للتماس‭ ‬بين‭ ‬الأطعمة‭ ‬النيئة‭ ‬والمطبوخة‭.‬

الطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬للشوي

يجب‭ ‬إشعال‭ ‬الفحم‭ ‬والانتظار‭ ‬حتى‭ ‬يختفي‭ ‬اللهب‭.‬

يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬نضوج‭ ‬اللحوم‭ ‬جيدا‭.‬

الأجزاء‭ ‬المحروقة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬تسبب‭ ‬السرطان‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬استبعادها‭.‬

يجب‭ ‬تغطية‭ ‬اللحوم‭ ‬غير‭ ‬المشوية‭ ‬والإبقاء‭ ‬عليها‭ ‬باردة‭ ‬ومغطاة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الشوي‭.‬

يجب‭ ‬تغطية‭ ‬اللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬لمنع‭ ‬تلوثها‭ ‬بالحشرات‭ ‬والغبار‭ ‬واستهلاكها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ساعتين‭ ‬بعد‭ ‬الشوي‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أعراض‭ ‬التسمم‭ ‬الغذائي؟

إذا‭ ‬ما‭ ‬أحس‭ ‬الشخص‭ ‬بعد‭ ‬تناوله‭ ‬لوجبة‭ ‬ما‭ ‬بأي‭ ‬أعراض‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬إصابته‭ ‬بالتسمم‭ ‬الغذائي‭ ‬فعليه‭ ‬التوجه‭ ‬فوراً‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭.‬

وأعراض‭ ‬التسمم‭ ‬الغذائي‭ ‬هي‭: ‬

الغثيان،‭ ‬المغص،‭ ‬القيء،‭ ‬والإسهال،‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭.‬

الحوادث‭ ‬والاصابات

يمكن‭ ‬للمركبات‭ ‬الرباعية‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أو‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬العنق‭ ‬أو‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غير‭ ‬المتمرسين‭ ‬ودون‭ ‬تطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬اللازمة‭.‬

لقد‭ ‬رأينا‭ ‬حالات‭ ‬لأطفال‭ ‬تسبَّبت‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أجسامهم‭ ‬خارج‭ ‬الدراجة‭ ‬وآخرين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬كسور‭ ‬في‭ ‬العظام‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬داخلية‭ ‬بسبب‭ ‬انقلاب‭ ‬المركبة‭ ‬فوق‭ ‬أجسادهم،‭ ‬ولذلك‭ ‬ننصح‭ ‬بالاحتياطات‭ ‬التالية‭: ‬

‭- ‬ارتد‭ ‬حزام‭ ‬الأمان‭ ‬دائمًا‭ ‬وتأكد‭ ‬من‭ ‬تثبيت‭ ‬أطفالك‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬مقاعدهم‭.‬

‭- ‬المركبات‭ ‬الرباعية‭ ‬معدّة‭ ‬ليقودها‭ ‬الأطفال‭ ‬المدربون‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬فقط؛‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬للإشراف‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬بواسطة‭ ‬أحد‭ ‬البالغين‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بقيادتها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬السيارات‭. ‬تأكد‭ ‬دائمًا‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬طفلك‭ ‬لخوذة‭ ‬ولملابس‭ ‬طويلة‭ ‬الأكمام‭.‬

‭- ‬خذ‭ ‬معك‭ ‬أدوات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الإصابات‭ ‬البسيطة‭. ‬

كيفية‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬لدغات‭ ‬العقارب‭ ‬والحشرات‭ ‬والأفاعي‭ ‬

‭- ‬احرص‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬حذائك‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لأجل‭ ‬إسقاط‭ ‬الرمال‭ ‬المتجمعة‭ ‬فيه‭ ‬بل‭ ‬لأن‭ ‬العقارب‭ ‬تحب‭ ‬كثيرًا‭ ‬الزحف‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الأحذية‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭.‬

إذا‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬لعضة‭ ‬ثعبان‭ ‬أو‭ ‬عنكبوت‭ ‬أو‭ ‬تعرض‭ ‬للدغة‭ ‬عقرب،‭ ‬فإننا‭ ‬نوصي‭ ‬بشدة‭ ‬بالتالي‭:‬

‭- ‬اسع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬للدغة‭ ‬عقرب‭ ‬أو‭ ‬عضة‭ ‬ثعبان‭..‬

عدم‭ ‬تحريك‭ ‬الطرف‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬الجسم‭ ‬المصاب‭.‬

ويجب‭ ‬نزع‭ ‬الأحذية‭ ‬أو‭ ‬الملابس‭ ‬الضيقة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬المتأثر‭. ‬

لا‭ ‬تستخدم‭ ‬ضاغط‭ ‬إيقاف‭ ‬النزيف‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الشفط؛‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬مص‭ ‬السم‭ ‬خارجًا‭.‬

وأيضًا‭ ‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬مكان‭ ‬الإصابة‭ ‬للحرارة‭ ‬أو‭ ‬البرودة‭ ‬أو‭ ‬الكهرباء‭ ‬ولا‭ ‬تضع‭ ‬أي‭ ‬مواد‭. ‬وصوّر‭ ‬الثعبان‭ ‬أو‭ ‬العقرب‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬آمنة‭ ‬إن‭ ‬أمكنك‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬حاول‭ ‬تذكّر‭ ‬لونه‭ ‬أو‭ ‬شكله‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬وصفه،‭ ‬فيساعد‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬العلاج‭.‬

التوجه‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭.‬

وختاما‭ ‬نتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬والجميع‭ ‬بخير‭.‬