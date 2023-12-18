مركز الخليج الطبي والسكر يرحب بانضمام الدكتور أحمد الشربيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن انضمام الدكتور أحمد الشربيني اخصائي طب الأطفال إلى طاقمه الطبي، بخبرة تمتد إلى أكثر من 40 عاما في علاج الأطفال، لفحص ومتابعة حديثي الولادة والتشخيص والعلاج المبكر لاضطرابات النمو والتطور لدى الأطفال، وعلاج أمراض الأطفال الحادة والمزمنة وأمراض الجهاز الهضمي ومشاكل التغذية.
مواعيد العيادة يوميا من السبت إلى الخميس من 12 ظهرا إلى 8 مساء
الجمعة والعطل الرسمية من 5 - 8 مساء.
MENAFN18122023000055011008ID1107622007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.