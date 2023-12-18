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مركز الخليج الطبي والسكر يرحب بانضمام الدكتور أحمد الشربيني

12/18/2023 7:14:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬مركز‭ ‬الخليج‭ ‬الطبي‭ ‬والسكر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬انضمام‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشربيني‭ ‬اخصائي‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬طاقمه‭ ‬الطبي،‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأطفال،‭ ‬لفحص‭ ‬ومتابعة‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬والتشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬المبكر‭ ‬لاضطرابات‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬وعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الأطفال‭ ‬الحادة‭ ‬والمزمنة‭ ‬وأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬ومشاكل‭ ‬التغذية‭.‬

مواعيد‭ ‬العيادة‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ظهرا‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مساء‭ ‬

الجمعة‭ ‬والعطل‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬5‭ - ‬8‭ ‬مساء‭.‬

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