الدكتور عيسى إبراهيم: أهم ما يميز الحشوات التجميلية تعويض الشكل الجـمـالـي للـسـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ما‭ ‬هي‭ ‬الحشوات‭ ‬التجميلية؟‭ ‬وهل‭ ‬لها‭ ‬أنواع؟

تعتبر‭ ‬الحشوات‭ ‬التجميلية‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المهمة‭ ‬داخل‭ ‬عيادة‭ ‬الأسنان‭ ‬لتعويض‭ ‬الشكل‭ ‬والوظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬الإنسان‭ ‬لأي‭ ‬ضرر‭ ‬جراء‭ ‬التسوس‭ ‬أو‭ ‬الكسر‭.‬

ويوجد‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬حشوات‭ ‬الأسنان‭ ‬منها‭ ‬التجميلي‭ ‬مثل‭ ‬الحشوات‭ ‬المركبة‭ ‬وحشوات‭ ‬السيراميك‭ ‬ومنها‭ ‬الحشوات‭ ‬العادية‭ ‬مثل‭ ‬الايونيمر‭ ‬الزجاج‭ ‬والمعدن‭.‬

كيف‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬النوع‭ ‬المناسب‭ ‬وبما‭ ‬تتميز‭ ‬الحشوات‭ ‬التجميلية؟

يحدد‭ ‬الطبيب‭ ‬الحشو‭ ‬المناسب‭ ‬للمريض‭ ‬بحسب‭ ‬اختلاف‭ ‬الحالة‭ ‬وعمر‭ ‬المريض‭ ‬ومكان‭ ‬السن‭ ‬المراد‭ ‬حشوه‭ ‬داخل‭ ‬التجويف‭ ‬الفموي‭ ‬وكمية‭ ‬الضرر‭ ‬اللاحق‭ ‬بالسن‭ ‬وعوامل‭ ‬أخرى‭.‬

تتميز‭ ‬الحشوات‭ ‬التجميلية‭ ‬بتعويض‭ ‬الشكل‭ ‬الجمالي‭ ‬للسن‭ ‬ومحاكاة‭ ‬اللون‭ ‬الطبيعي‭ ‬للأسنان‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التعويض‭ ‬الوظيفي‭.‬

وتختلف‭ ‬خطوات‭ ‬عمل‭ ‬الحشوات‭ ‬والوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإنهائها‭ ‬بحسب‭ ‬نوعها‭. ‬

وأكثر‭ ‬الحشوات‭ ‬شيوعا‭ ‬هي‭ ‬الحشوات‭ ‬المركبة‭ ‬الكومبوزيت‭ ‬وتتكون‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الريزين‭ ‬المقوى‭ ‬بمسحوق‭ ‬زجاجي‭ ‬دقيق‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الشكل‭ ‬الجمالي‭ ‬للسن‭ ‬المراد‭ ‬ترميمه‭. ‬

يتم‭ ‬وضع‭ ‬الحشوات‭ ‬المركبة‭ ‬بخطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬غير‭ ‬مزعجة‭ ‬للمريض‭ ‬بعد‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النخور‭ ‬والتسويات‭ ‬في‭ ‬التجويف‭ ‬السني‭ ‬وتكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬لينة‭ ‬وتعتمد‭ ‬في‭ ‬التصاقها‭ ‬بالسن‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الكيميائي‭ ‬وتستخدم‭ ‬مادة‭ ‬حمضية‭ ‬لتخريش‭ ‬سطح‭ ‬المستقبل‭ ‬للحشو‭ ‬ثم‭ ‬اضافه‭ ‬مادة‭ ‬رابطة‭ ‬ويتم‭ ‬التفاعل‭ ‬باستخدام‭ ‬مصدر‭ ‬ضوئي‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬الصلبة‭.‬

ويحتاج‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحشوات‭ ‬المركبة‭ ‬الى‭ ‬مهارة‭ ‬عالية‭ ‬ويفضل‭ ‬الاستشارة‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬طبيب‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬لعمل‭ ‬الحشوات‭ ‬بشكل‭ ‬متقن‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارها‭. ‬

لا‭ ‬ننصح‭ ‬أبدا‭ ‬بإهمال‭ ‬النخور‭ ‬والتسوسات‭ ‬السنية‭ ‬والكشف‭ ‬الدوري‭ ‬للأسنان‭ ‬كل‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لاكتشاف‭ ‬النخور‭ ‬وعمل‭ ‬الحشوات‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتفاقم‭ ‬وتتحول‭ ‬الى‭ ‬علاج‭ ‬جذور‭ ‬لأن‭ ‬الآلام‭ ‬المصاحبة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭. ‬

تستمر‭ ‬الحشوات‭ ‬المركبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬شرط‭ ‬العناية‭ ‬بصحة‭ ‬الفم‭ ‬وتفريش‭ ‬الأسنان‭ ‬بانتظام‭ ‬مرتين‭ ‬يوميا‭ ‬واستخدام‭ ‬خيط‭ ‬الاسنان‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اي‭ ‬عناية‭ ‬إضافية‭. ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حشوات‭ ‬السيراميك‭ ‬فتستمر‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬وتتميز‭ ‬بدرجة‭ ‬صلابة‭ ‬ومقاومة‭ ‬للتصبغ‭ ‬ولكن‭ ‬بكلفة‭ ‬أكثر‭ ‬وطرق‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭.‬