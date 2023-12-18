الدكتور عيسى إبراهيم: أهم ما يميز الحشوات التجميلية تعويض الشكل الجـمـالـي للـسـن

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- Akhbar Al Khaleej) الحشو التجميلي اسم يستخدم في طب الأسنان ويطلق على الحشوات التي يتم تعديلها بحسب لون الأسنان الأصلي للمريض، ومن ثم لا يمكن تمييزها بصريًا عن باقي الاسنان الأصلية، ويوجد منها أنواع ومميزاتها متعددة سيوضحها لنا الدكتور عيسى إبراهيم طبيب أسنان عام بمركز ضياء الطبي.
ما هي الحشوات التجميلية؟ وهل لها أنواع؟
تعتبر الحشوات التجميلية من الإجراءات المهمة داخل عيادة الأسنان لتعويض الشكل والوظيفة، بعد تعرض الإنسان لأي ضرر جراء التسوس أو الكسر.
ويوجد أنواع مختلفة من حشوات الأسنان منها التجميلي مثل الحشوات المركبة وحشوات السيراميك ومنها الحشوات العادية مثل الايونيمر الزجاج والمعدن.
كيف يمكن تحديد النوع المناسب وبما تتميز الحشوات التجميلية؟
يحدد الطبيب الحشو المناسب للمريض بحسب اختلاف الحالة وعمر المريض ومكان السن المراد حشوه داخل التجويف الفموي وكمية الضرر اللاحق بالسن وعوامل أخرى.
تتميز الحشوات التجميلية بتعويض الشكل الجمالي للسن ومحاكاة اللون الطبيعي للأسنان بالإضافة الى التعويض الوظيفي.
وتختلف خطوات عمل الحشوات والوقت المناسب لإنهائها بحسب نوعها.
وأكثر الحشوات شيوعا هي الحشوات المركبة الكومبوزيت وتتكون من مادة الريزين المقوى بمسحوق زجاجي دقيق التي تساعد على استعادة الشكل الجمالي للسن المراد ترميمه.
يتم وضع الحشوات المركبة بخطوات بسيطة غير مزعجة للمريض بعد التخلص من جميع النخور والتسويات في التجويف السني وتكون في حالة لينة وتعتمد في التصاقها بالسن على التفاعل الكيميائي وتستخدم مادة حمضية لتخريش سطح المستقبل للحشو ثم اضافه مادة رابطة ويتم التفاعل باستخدام مصدر ضوئي لتحويلها إلى الحالة الصلبة.
ويحتاج التعامل مع الحشوات المركبة الى مهارة عالية ويفضل الاستشارة قبل البدء والبحث عن طبيب ذي خبرة لعمل الحشوات بشكل متقن يضمن استمرارها.
لا ننصح أبدا بإهمال النخور والتسوسات السنية والكشف الدوري للأسنان كل 6 أشهر مهم جدا لاكتشاف النخور وعمل الحشوات اللازمة قبل أن تتفاقم وتتحول الى علاج جذور لأن الآلام المصاحبة ستكون أكثر حدة.
تستمر الحشوات المركبة أكثر من خمس سنوات مع شرط العناية بصحة الفم وتفريش الأسنان بانتظام مرتين يوميا واستخدام خيط الاسنان ولا تحتاج إلى اي عناية إضافية.
أما بالنسبة إلى حشوات السيراميك فتستمر فترة أطول وتتميز بدرجة صلابة ومقاومة للتصبغ ولكن بكلفة أكثر وطرق عمل مختلفة.
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