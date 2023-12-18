فلوميننسي البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جدة - (أ ف ب): بلغ فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم في أول مشاركة له، وذلك بفوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا 2-0 أمس الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبدأ فلوميننسي مشواره من الدور نصف النهائي، على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا الذي يلتقي اليوم الثلاثاء مع أوراوا ريد دايموند الياباني بطل آسيا، فيما مَرَّ الأهلي بالاتحاد السعودي المضيف في الدور الثاني وفاز عليه 3-1 قبل أن يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.
ويدين فلوميننسي بالفوز إلى الكولومبي جون أرياس (71 من ركلة جزاء) والبديل جون كينيدي (90) اللذين سجلا الهدفين وحرما الأهلي من بلوغ النهائي لأول مرة في تاسع مشاركة له.
واستمرت عقدة عملاق إفريقيا أمام الفرق البرازيلي، لأنه، ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات إضافة الى ممثل عن البلد المضيف، انتهى مشواره في نصف النهائي ثلاث مرات على أيدي فرق البلد الفائز بلقب كأس العالم للمنتخبات خمس مرات قياسية.
ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولاً إلى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.
ووصل الأهلي في مناسبتين اخريين إلى نصف النهائي حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-2) عام 2020 وريال مدريد الإسباني (1-4) عام 2022.
وتقام المباراة النهائية الجمعة حيث يلتقي فلوميننسي مع مانشستر سيتي أو أوراوا ريد دايموندز، باحثاً عن منح أمريكا الجنوبية لقبها الأول منذ 2012 حين كان كورنثيانز آخر بطل من خارج القارة الأوروبية.
MENAFN18122023000055011008ID1107622005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.