فلوميننسي البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأ‭ ‬فلوميننسي‭ ‬مشواره‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموند‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬فيما‭ ‬مَرَّ‭ ‬الأهلي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬المضيف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬3-1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬بطل‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭.‬

ويدين‭ ‬فلوميننسي‭ ‬بالفوز‭ ‬إلى‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬أرياس‭ (‬71‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والبديل‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ (‬90‭) ‬اللذين‭ ‬سجلا‭ ‬الهدفين‭ ‬وحرما‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاسع‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭.‬

واستمرت‭ ‬عقدة‭ ‬عملاق‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬البرازيلي،‭ ‬لأنه،‭ ‬ومن‭ ‬أصل‭ ‬مشاركاته‭ ‬العشر‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬فرق‭ ‬البلد‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمنتخبات‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬قياسية‭.‬

ففي‭ ‬2006‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إنترناسيونال‭ ‬بالخسارة‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كورثنيانز‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بالميراس‭ ‬0‭-‬2‭.‬

ووصل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬اخريين‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ (‬0-2‭) ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ (‬1-4‭) ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬فلوميننسي‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أو‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬كورنثيانز‭ ‬آخر‭ ‬بطل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬