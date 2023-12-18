Tuesday, 19 December 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السوبر ((موستي)) 6 ثلاثيات و29 نقطةالمنامة يهزم شباب أهلي دبي ويتصدر مجموعته

12/18/2023 7:14:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬ونتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارا‭ ‬مستحقا‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬مستضيفه‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭/‬67‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬بن‭ ‬مكتوم‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬نجم‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬6‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬كما‭ ‬برز‭ ‬الامريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬‮

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬16/17‭)‬،‭ (‬18/18‭)‬،‭ (‬19/14‭)‬،‭ (‬20/18‭)‬،‭ ‬واتسمت‭ ‬المواجهة‭ ‬بالندية‭ ‬والاثارة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التسجيل‭ ‬والتقدم،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فرض‭ ‬المنامة‭ ‬سيطرته‭ ‬بتألق‭ ‬نجمه‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬بتسجيله‭ ‬الثلاثيات‭ ‬التي‭ ‬وسعت‭ ‬الفارق‭ ‬ورجحت‭ ‬الكفة‭ ‬لصالح‭ ‬المنامة‭.‬

وانفرد‭ ‬المنامة‭ ‬بالصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

ويخوض‭ ‬المنامة‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬كاظمة،‭ ‬ويتطلع‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107622004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث