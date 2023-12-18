السوبر ((موستي)) 6 ثلاثيات و29 نقطةالمنامة يهزم شباب أهلي دبي ويتصدر مجموعته

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- Akhbar Al Khaleej) واصل فريق المنامة حامل اللقب عروضه القوية ونتائجه الإيجابية وحقق انتصارا مستحقا خارج أرضه على مستضيفه فريق شباب أهلي دبي بنتيجة 73/67 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وتألق في القمة نجم المنامة مصطفى حسين بتسجيله 29 نقطة من بينها 6 ثلاثيات، كما برز الامريكي توني فارمر 16 نقطة وأحمد سلمان رمضان 10 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (16/17)، (18/18)، (19/14)، (20/18)، واتسمت المواجهة بالندية والاثارة كما كان متوقعا، وتبادل الفريقان التسجيل والتقدم، لكن في الشوط الثاني فرض المنامة سيطرته بتألق نجمه مصطفى حسين (موستي) بتسجيله الثلاثيات التي وسعت الفارق ورجحت الكفة لصالح المنامة.
وانفرد المنامة بالصدارة برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما تراجع شباب أهلي دبي إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
ويخوض المنامة مباراته الرابعة في دولة الكويت بتاريخ 15 يناير القادم حينما يحل ضيفا على فريق كاظمة، ويتطلع المنامة إلى الاستمرار في الصدارة لضمان التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي.
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