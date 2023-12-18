السوبر ((موستي)) 6 ثلاثيات و29 نقطةالمنامة يهزم شباب أهلي دبي ويتصدر مجموعته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتألق‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬نجم‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬6‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬كما‭ ‬برز‭ ‬الامريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬‮

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وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬16/17‭)‬،‭ (‬18/18‭)‬،‭ (‬19/14‭)‬،‭ (‬20/18‭)‬،‭ ‬واتسمت‭ ‬المواجهة‭ ‬بالندية‭ ‬والاثارة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التسجيل‭ ‬والتقدم،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فرض‭ ‬المنامة‭ ‬سيطرته‭ ‬بتألق‭ ‬نجمه‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬بتسجيله‭ ‬الثلاثيات‭ ‬التي‭ ‬وسعت‭ ‬الفارق‭ ‬ورجحت‭ ‬الكفة‭ ‬لصالح‭ ‬المنامة‭.‬

وانفرد‭ ‬المنامة‭ ‬بالصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

ويخوض‭ ‬المنامة‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬كاظمة،‭ ‬ويتطلع‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬